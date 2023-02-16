УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11530 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 962 15
обстріл (27076) Гуменюк (804)

Росіяни сьогодні можуть знову атакувати Україну з повітря, - ОК "Південь"

ракета,ракети

Цієї ночі росіяни здійснили черговий масований ракетний удар по Україні, який можна назвати комбінованим, адже вони випускали в наш повітряний простір також БПЛА. Проте в ОК "Південь" попереджають, що не виключено, що ворог може сьогодні обстріляти Україну вдруге.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни вишукують нову тактику та намагаються обійти нашу ППО.

"Цілком ймовірно (що обстріл повториться. - Ред.), оскільки вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною. Згадаємо попередні масовані ракетні атаки і співвідношення запущених і знищених ракет силами протиповітряної оборони. Воно дійсно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресорки", - пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак сьогодні повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також відомом, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

Читайте: Ворог випустив 8 "Калібрів", всі збито на Півдні, - ОК "Південь"

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
И где же те притулины дроны? Вы уверены что они вообще потратили деньги на дроны? Я вот сомневаюсь...
показати весь коментар
16.02.2023 10:21
+7
треба атакувати дронами кубінку .єнгельс та стадіон в лужніках
показати весь коментар
16.02.2023 10:06
+5
это твой брат синоцабака - загорел в Украине...!

показати весь коментар
16.02.2023 10:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
треба атакувати дронами кубінку .єнгельс та стадіон в лужніках
показати весь коментар
16.02.2023 10:06 Відповісти
спочатку треба мати дрони.
показати весь коментар
16.02.2023 10:08 Відповісти
Дронів вистачає. Притула з Стерненком 352 мільйони на них зібрали. Вистачить на найкрутіші, які дістануть навіть за Урал, не те що до Енгельса.
показати весь коментар
16.02.2023 10:19 Відповісти
И где же те притулины дроны? Вы уверены что они вообще потратили деньги на дроны? Я вот сомневаюсь...
показати весь коментар
16.02.2023 10:21 Відповісти
не неси х*ню. ті дрони можуть нести в кращому випадку пару ВОГів. бойові дрони, здатні нести сотню кг вибухівки у вільному продажу не бувають і вартість їх десятки-сотні тисяч доларів.
показати весь коментар
16.02.2023 10:25 Відповісти
Рашка, коли захотіла, знайшла де закупити дійсно копієчні "мопеди", які нищать нашу інфраструктуру. А для Притул вони, виявляється, вже коштують десятки-сотні тисяч доларів. Не відмазуй своїх кумирів-злодіїв. Чи ти в долі?
показати весь коментар
16.02.2023 10:41 Відповісти
які копійки, дурень? вартість "шахеда" 30-50 тисяч доларів. в гривню сам переведеш? чи ума не вистачить? і "шахеди" паРаша закупляє не за допомогою волонтерів. якщо тобі не хватає ума зрозуміти прості істини, краще зовсім не розтуляй пельку, тоді ніхто не побачить, що ти дурень.
показати весь коментар
16.02.2023 10:47 Відповісти
Переведу, ідіоте. За гроші, які вкрав притула, можна купити 200 шахедів. Вистачило б рознести вщент сраний Енгельс. А ти, злодіяка, продовжуй дрочити на такого ж злодія притулу.
показати весь коментар
16.02.2023 13:53 Відповісти
сходи купи, даун, хоча б один, потім роззявляй свою смердючу пащу на людей, які на відміну від тебе роблять незрівнянно більше. хоча яке тут порівняння може бути з нуле? це так, риторична промова-пропозиція. я то знаю все, на що здатні тобіподібні істоти - здриснути за кордон і звідти смердіти, на тих хто робить свою справу в Україні, що і як вони не так роблять, і як потрібно робити. тому твій сморід дуже "цінний" нам в Україні. продовжуй.
показати весь коментар
16.02.2023 16:32 Відповісти
Придурок, я тут, в Україні, і такі злодіїї, як ти зі своїм притулою, крадете в тому числі і в мене. Яку справу ви робите, злодіяко? Ви люті вороги України, ще гірші куйла.
показати весь коментар
16.02.2023 16:57 Відповісти
это твой брат синоцабака - загорел в Украине...!

показати весь коментар
16.02.2023 10:15 Відповісти
Бачив подібне при Союзі - коли один "пензяк" виправ своє х/б у бензині і ще сире натягнув (у нас температура влітку до +40 в тіні доходила І вологість низька була - напівпустеля) А потім зайшов у курилку і вирішив покурить А х/б - "стєкляшка" (там процентів 30 - синтетика) Так вона на ньому точно так погоріла та поплавилася
показати весь коментар
16.02.2023 10:49 Відповісти
Свиня припхалась з лаптєрейху.
показати весь коментар
16.02.2023 10:15 Відповісти
Ну вы продолжаете это делать в Белгородской, курской, брянской областях.
показати весь коментар
16.02.2023 10:18 Відповісти
 
 