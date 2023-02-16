Ворог випустив 8 "Калібрів", всі збито на Півдні, - ОК "Південь"

Російські загарбники вночі 16 лютого вдалися до міксованої атаки на Україну із залученням стратегічної авіації та безпілотників. Зокрема, були випущені вісім "Калібрів".

Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, відмінно спрацювали сили ППО Півдня. Усі "Калібри" вдалося збити. Однак є й "приліт".

"ППО південного напрямку спрацювала на відмінно - збиті всі 8 ракет - 6 над Миколаївщиною, 2 - над Херсонщиною. На жаль, ворог використав й інші способи ураження - це була міксована атака, зокрема, із застосуванням дронів та літаків стратегічної авіації. Знаємо, що є влучання у Львівській області", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.