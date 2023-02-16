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Новини Війна
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Миколаївська область (2207) ракети (3926) Херсонщина (5366) Гуменюк (804) дрони (4299)

Ворог випустив 8 "Калібрів", всі збито на Півдні, - ОК "Південь"

калібр

Російські загарбники вночі 16 лютого вдалися до міксованої атаки на Україну із залученням стратегічної авіації та безпілотників. Зокрема, були випущені вісім "Калібрів".

Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, відмінно спрацювали сили ППО Півдня. Усі "Калібри" вдалося збити. Однак є й "приліт".

"ППО південного напрямку спрацювала на відмінно - збиті всі 8 ракет - 6 над Миколаївщиною, 2 - над Херсонщиною. На жаль, ворог використав й інші способи ураження - це була міксована атака, зокрема, із застосуванням дронів та літаків стратегічної авіації. Знаємо, що є влучання у Львівській області", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

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Хотілося б великих Перемог України, щоб Бахмут вистояв, але коли вдумуєшся в ситуацію, то бачиш, що Україна бореться, не вона ініціатор війни, не вона до неї готувалася. Але стоїть, тримається і іде вперед. Усе буде Україна. Бережіть себе
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16.02.2023 07:54 Відповісти
Украина справді не готувалася, хотя времени было достаточно и сейчас не iде вперед, а лишь рефлексирует на удары, к сожалению
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16.02.2023 09:47 Відповісти
Если бы не готувалася,то Киев точно был бы за 2 дня..як казала курицы *********🐔🐔 Симоньян...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱✊✊🔱❤️🖤🔱🔱🔱❤️🖤🔱🔱🔱
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16.02.2023 09:51 Відповісти
Неправда, Україна має значні успіхи. А цифри втрат на усіх сторін цьому підтвердження.
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16.02.2023 10:05 Відповісти
ПУТИН СТАРОЕ ТУПОЕ ХЙЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.02.2023 08:00 Відповісти
https://youtu.be/-bgyVRCnaF4 ...

О космической СМЕХдяржаве рабZeя...👹🦍 И были ли ГагаринЫ в космосе ...😁
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16.02.2023 09:46 Відповісти
А де ж наша "Армія морських дронів" (підводних чи хоча б надводних) яку так пафосно анонсувала Шмаркля? Чи вже залишилося не так багато дурнів, які згодні давати гроші на провладні проєкти?
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16.02.2023 10:20 Відповісти
 
 