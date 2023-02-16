Враг выпустил 8 "Калибров", все сбито на Юге, - ОК "Південь"
Российские оккупанты ночью 16 февраля прибегли к миксованной атаке на Украину с привлечением стратегической авиации и дронов. В частности, было выпущено восемь "Калибров".
Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По ее словам, отлично сработали силы ПВО юга. Все "Калибры" удалось сбить. Однако есть и "прилет".
"ПВО Южного направления сработало на отлично - сбиты все 8 ракет - 6 над Николаевщиной, 2 над Херсонщиной. К сожалению, в куче с этим враг использовал и другие способы поражения - это была миксованная атака, в частности, с применением дронов и самолетов стратегической авиации. Знаем, что есть попадания во Львовской области", - рассказала Гуменюк.
Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.
Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.
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