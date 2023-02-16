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Новости Война
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Николаевская область (2061) ракеты (3470) Херсонщина (4386) Гуменюк (577) дроны (3558)

Враг выпустил 8 "Калибров", все сбито на Юге, - ОК "Південь"

калібр

Российские оккупанты ночью 16 февраля прибегли к миксованной атаке на Украину с привлечением стратегической авиации и дронов. В частности, было выпущено восемь "Калибров".

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, отлично сработали силы ПВО юга. Все "Калибры" удалось сбить. Однако есть и "прилет".

"ПВО Южного направления сработало на отлично - сбиты все 8 ракет - 6 над Николаевщиной, 2 над Херсонщиной. К сожалению, в куче с этим враг использовал и другие способы поражения - это была миксованная атака, в частности, с применением дронов и самолетов стратегической авиации. Знаем, что есть попадания во Львовской области", - рассказала Гуменюк.

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Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.
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Хотілося б великих Перемог України, щоб Бахмут вистояв, але коли вдумуєшся в ситуацію, то бачиш, що Україна бореться, не вона ініціатор війни, не вона до неї готувалася. Але стоїть, тримається і іде вперед. Усе буде Україна. Бережіть себе
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16.02.2023 07:54 Ответить
Украина справді не готувалася, хотя времени было достаточно и сейчас не iде вперед, а лишь рефлексирует на удары, к сожалению
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16.02.2023 09:47 Ответить
Если бы не готувалася,то Киев точно был бы за 2 дня..як казала курицы *********🐔🐔 Симоньян...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱✊✊🔱❤️🖤🔱🔱🔱❤️🖤🔱🔱🔱
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16.02.2023 09:51 Ответить
Неправда, Україна має значні успіхи. А цифри втрат на усіх сторін цьому підтвердження.
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16.02.2023 10:05 Ответить
ПУТИН СТАРОЕ ТУПОЕ ХЙЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.02.2023 08:00 Ответить
https://youtu.be/-bgyVRCnaF4 ...

О космической СМЕХдяржаве рабZeя...👹🦍 И были ли ГагаринЫ в космосе ...😁
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16.02.2023 09:46 Ответить
А де ж наша "Армія морських дронів" (підводних чи хоча б надводних) яку так пафосно анонсувала Шмаркля? Чи вже залишилося не так багато дурнів, які згодні давати гроші на провладні проєкти?
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16.02.2023 10:20 Ответить
 
 