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Німецькі Leopard будуть в Україні до кінця березня, - Пісторіус

танк,leopard

Німецькі танки Leopard прибудуть в Україну найпізніше в останній тиждень березня.

Про це міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив журналістам у Мюнхені, де триває безпекова конференція, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Німецькі танки Leopard прибудуть в Україну найпізніше в останній тиждень березня", - сказав Пісторіус.

На запитання, чи змінять ці танки ситуацію навколо Бахмуту, він відповісти не зміг, зауваживши, що "це залежатиме від стратегії ЗСУ".

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"Перші танки будуть дуже скоро", - заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час дискусії на Мюнхенські безпековій конференції. Він додав, що навчання українських військових уже іде повним ходом.

Загалом Шольц охарактеризував ситуацію з танковою коаліцією як "дуже складний кейс". ФРН активно працює, щоби всі країни, які обіцяли передати танки, зробили це. Німеччина передає дуже сучасні танки, підкреслив канцлер, але інші країни можуть передати більш старі моделі.

Уся ця допомога "матиме конкретний військовий ефект", - переконаний глава уряду.

Автор: 

Німеччина (7374) танк (2071) Пісторіус Борис (257)


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Топ коментарі
+3
Балтийского не существует.
Батальон, сформированный из танков 2А4 различных стран и проходящий обучение в Польше, должен прибыть в Украину предположительно в апреле.
Польские Лео не в самом лучшем состоянии и должны быть отремонтированы.
Также, как оказалось, у Польши нет запчастей для Лео. В данный момент идут переговоры с Германией о поставках зачастей.
Как Польша собиралась поставлять Лео, если бы Германия не дала разрешения и отказалась бы поставлять запчасти - вопрос.
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17.02.2023 17:49
+2
Бадьорить краще за каву.
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17.02.2023 16:52
+2
Парабеллум - не підведи!
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17.02.2023 16:52
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Бадьорить краще за каву.
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17.02.2023 16:52 Відповісти
Парабеллум - не підведи!
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17.02.2023 16:52 Відповісти
як раз до дня народження моєї тещі)))
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17.02.2023 17:10 Відповісти
Ну.....тоді тещу спецпредставником, на прийом до Шульца, на квітень - не відмовить
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17.02.2023 18:49 Відповісти
Ничего они не изменят,это понты от великого главнокомандующего.
Никуда они по минам не уедут.
Конечно они лучше чем ничего.
Кацы уже не дождутся первые фото с подбитых делать.
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17.02.2023 17:22 Відповісти
Німецькі у кінці березня , а польські та прибалтійські ?
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17.02.2023 17:24 Відповісти
Балтийского не существует.
Батальон, сформированный из танков 2А4 различных стран и проходящий обучение в Польше, должен прибыть в Украину предположительно в апреле.
Польские Лео не в самом лучшем состоянии и должны быть отремонтированы.
Также, как оказалось, у Польши нет запчастей для Лео. В данный момент идут переговоры с Германией о поставках зачастей.
Как Польша собиралась поставлять Лео, если бы Германия не дала разрешения и отказалась бы поставлять запчасти - вопрос.
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17.02.2023 17:49 Відповісти
Насколько я поняла, что будут сформированы два батальона: 2А4 и 2А6. Но пока второго варианта Лео не хватает, т к один батальон должен включать 30-33(?) танков. А по поводу поставки Польшей леопардов - это вообще цирк был, который продолжался два месяца. Польша: «мы хотим поставить Лео2» - Германия: « ок, делайте официальный запрос». Польша: « Мы поставим даже без разрешения Германии» - Германия «та мы не против, где запрос?»…
Тоже самое сейчас идёт с Ф-16:
Польша: «поставить не можем, т к это должно быть общее решение партнёров» - США: «вопрос по самолётам должен решаться самостоятельно каждым государством» (и действительно, как иначе, не НАТО же воюет?); Польша: «поставить не можем, т к самолёты американского производства» (логично - ждём ответа США) - США: «мы не будем возражать поставке наших самолётов другими странами»; Польша: «поставить не можем, т к у нас их очень мало»… А во время первого заявления их что больше было???? И так далее, ну вы поняли. Т.е. у меня возникает закономерный вопрос, нахера вообще мусолить эту тему с Ф-16, если у вас их мало? Зачем вся эта демагогия??
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17.02.2023 19:20 Відповісти
6 танків від Неметчини???!!!

І вони ще роблять вигляд що вони головні?!
Розповідають кому що робити.

Ганьба!
Ліцемірство.
Та продовження політики фрау Ребинтроп-меркель «Путин ферштейн».
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17.02.2023 17:38 Відповісти
Леопард 1А5.Гармата 105 мм,аналог радянських Т-54-55
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17.02.2023 17:50 Відповісти
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Лео 1 в модификации А5 равноценен Т-64 и Т-72.
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17.02.2023 17:57 Відповісти
********** zasluzhit svojo imja....
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17.02.2023 18:05 Відповісти
Шольца чому кличуть шольц, тому що на питання "де танки", вiн такий "Шо?". А Пicторiуса так кличуть тому що на це питання вiн вiдповiдає "завтра", а завтра "пiслязавтра" тобто пicтить.
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17.02.2023 18:27 Відповісти
А Шолц на пол ставки в министерстве обороны Украины подрабатывает?
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17.02.2023 19:11 Відповісти
Нам бы хоть єтих старых Лео-1 А5 штук 300 -400 и мы были бы на границе с крымом, и ЛДНР, как МИнимум. Надо брать всё подряд ,что дают.. Старые и новые, сильно модернизованные и простой с башней . А потом разберёмся.. Всё равно эти танки превратится через месяц -два-три в металлолом. А чтобы победить , с освобождением Крыма , я думаю что нам не хватит дпже и 500-600 танков..Это не так уж и много... Всего 5-6 оснащённых, бригад...Так что не привередничаете господа.. Не забываем ещё про границы , подлого ******** Лукашенко..
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17.02.2023 19:11 Відповісти
Ой не 3,14зди. Сам собі віриш?
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17.02.2023 19:52 Відповісти
 
 