Німецькі Leopard будуть в Україні до кінця березня, - Пісторіус

Німецькі танки Leopard прибудуть в Україну найпізніше в останній тиждень березня.

Про це міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив журналістам у Мюнхені, де триває безпекова конференція, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Німецькі танки Leopard прибудуть в Україну найпізніше в останній тиждень березня", - сказав Пісторіус.

На запитання, чи змінять ці танки ситуацію навколо Бахмуту, він відповісти не зміг, зауваживши, що "це залежатиме від стратегії ЗСУ".

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"Перші танки будуть дуже скоро", - заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час дискусії на Мюнхенські безпековій конференції. Він додав, що навчання українських військових уже іде повним ходом.

Загалом Шольц охарактеризував ситуацію з танковою коаліцією як "дуже складний кейс". ФРН активно працює, щоби всі країни, які обіцяли передати танки, зробили це. Німеччина передає дуже сучасні танки, підкреслив канцлер, але інші країни можуть передати більш старі моделі.

Уся ця допомога "матиме конкретний військовий ефект", - переконаний глава уряду.