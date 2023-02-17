Німецькі Leopard будуть в Україні до кінця березня, - Пісторіус
Німецькі танки Leopard прибудуть в Україну найпізніше в останній тиждень березня.
Про це міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив журналістам у Мюнхені, де триває безпекова конференція, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Німецькі танки Leopard прибудуть в Україну найпізніше в останній тиждень березня", - сказав Пісторіус.
На запитання, чи змінять ці танки ситуацію навколо Бахмуту, він відповісти не зміг, зауваживши, що "це залежатиме від стратегії ЗСУ".
"Перші танки будуть дуже скоро", - заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час дискусії на Мюнхенські безпековій конференції. Він додав, що навчання українських військових уже іде повним ходом.
Загалом Шольц охарактеризував ситуацію з танковою коаліцією як "дуже складний кейс". ФРН активно працює, щоби всі країни, які обіцяли передати танки, зробили це. Німеччина передає дуже сучасні танки, підкреслив канцлер, але інші країни можуть передати більш старі моделі.
Уся ця допомога "матиме конкретний військовий ефект", - переконаний глава уряду.
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Никуда они по минам не уедут.
Конечно они лучше чем ничего.
Кацы уже не дождутся первые фото с подбитых делать.
Батальон, сформированный из танков 2А4 различных стран и проходящий обучение в Польше, должен прибыть в Украину предположительно в апреле.
Польские Лео не в самом лучшем состоянии и должны быть отремонтированы.
Также, как оказалось, у Польши нет запчастей для Лео. В данный момент идут переговоры с Германией о поставках зачастей.
Как Польша собиралась поставлять Лео, если бы Германия не дала разрешения и отказалась бы поставлять запчасти - вопрос.
Тоже самое сейчас идёт с Ф-16:
Польша: «поставить не можем, т к это должно быть общее решение партнёров» - США: «вопрос по самолётам должен решаться самостоятельно каждым государством» (и действительно, как иначе, не НАТО же воюет?); Польша: «поставить не можем, т к самолёты американского производства» (логично - ждём ответа США) - США: «мы не будем возражать поставке наших самолётов другими странами»; Польша: «поставить не можем, т к у нас их очень мало»… А во время первого заявления их что больше было???? И так далее, ну вы поняли. Т.е. у меня возникает закономерный вопрос, нахера вообще мусолить эту тему с Ф-16, если у вас их мало? Зачем вся эта демагогия??
І вони ще роблять вигляд що вони головні?!
Розповідають кому що робити.
Ганьба!
Ліцемірство.
Та продовження політики фрау Ребинтроп-меркель «Путин ферштейн».