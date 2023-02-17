Немецкие Leopard будут в Украине к концу марта, - Писториус

Немецкие танки Leopard прибудут в Украину позднее всего в последнюю неделю марта.

Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил журналистам в Мюнхене, где продолжается конференция по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Немецкие танки Leopard придут в Украину самое позднее... в последнюю неделю марта", - сказал Писториус.

На вопрос, изменят ли эти танки ситуацию вокруг Бахмута, он ответить затруднился, заметив, что "это будет зависеть от стратегии ВСУ".

"Первые танки будут очень скоро", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что обучение украинских военных уже идет полным ходом.

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В общем, Шольц охарактеризовал ситуацию с танковой коалицией как "очень сложный кейс". ФРГ активно работает, чтобы все страны, обещавшие передать танки, сделали это. Германия передает очень современные танки, подчеркнул канцлер, но другие страны могут передать более старые модели.

Вся эта помощь "будет иметь конкретный военный эффект", - убежден глава правительства.