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Германия (6732) танк (2198) Писториус (170)

Немецкие Leopard будут в Украине к концу марта, - Писториус

танк,leopard

Немецкие танки Leopard прибудут в Украину позднее всего в последнюю неделю марта.

Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил журналистам в Мюнхене, где продолжается конференция по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Немецкие танки Leopard придут в Украину самое позднее... в последнюю неделю марта", - сказал Писториус.

На вопрос, изменят ли эти танки ситуацию вокруг Бахмута, он ответить затруднился, заметив, что "это будет зависеть от стратегии ВСУ".

"Первые танки будут очень скоро", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что обучение украинских военных уже идет полным ходом.

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В общем, Шольц охарактеризовал ситуацию с танковой коалицией как "очень сложный кейс". ФРГ активно работает, чтобы все страны, обещавшие передать танки, сделали это. Германия передает очень современные танки, подчеркнул канцлер, но другие страны могут передать более старые модели.

Вся эта помощь "будет иметь конкретный военный эффект", - убежден глава правительства.
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Топ комментарии
+3
Балтийского не существует.
Батальон, сформированный из танков 2А4 различных стран и проходящий обучение в Польше, должен прибыть в Украину предположительно в апреле.
Польские Лео не в самом лучшем состоянии и должны быть отремонтированы.
Также, как оказалось, у Польши нет запчастей для Лео. В данный момент идут переговоры с Германией о поставках зачастей.
Как Польша собиралась поставлять Лео, если бы Германия не дала разрешения и отказалась бы поставлять запчасти - вопрос.
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17.02.2023 17:49
+2
Бадьорить краще за каву.
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17.02.2023 16:52
+2
Парабеллум - не підведи!
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17.02.2023 16:52
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Бадьорить краще за каву.
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17.02.2023 16:52 Ответить
Парабеллум - не підведи!
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17.02.2023 16:52 Ответить
як раз до дня народження моєї тещі)))
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17.02.2023 17:10 Ответить
Ну.....тоді тещу спецпредставником, на прийом до Шульца, на квітень - не відмовить
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17.02.2023 18:49 Ответить
Ничего они не изменят,это понты от великого главнокомандующего.
Никуда они по минам не уедут.
Конечно они лучше чем ничего.
Кацы уже не дождутся первые фото с подбитых делать.
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17.02.2023 17:22 Ответить
Німецькі у кінці березня , а польські та прибалтійські ?
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17.02.2023 17:24 Ответить
Балтийского не существует.
Батальон, сформированный из танков 2А4 различных стран и проходящий обучение в Польше, должен прибыть в Украину предположительно в апреле.
Польские Лео не в самом лучшем состоянии и должны быть отремонтированы.
Также, как оказалось, у Польши нет запчастей для Лео. В данный момент идут переговоры с Германией о поставках зачастей.
Как Польша собиралась поставлять Лео, если бы Германия не дала разрешения и отказалась бы поставлять запчасти - вопрос.
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17.02.2023 17:49 Ответить
Насколько я поняла, что будут сформированы два батальона: 2А4 и 2А6. Но пока второго варианта Лео не хватает, т к один батальон должен включать 30-33(?) танков. А по поводу поставки Польшей леопардов - это вообще цирк был, который продолжался два месяца. Польша: «мы хотим поставить Лео2» - Германия: « ок, делайте официальный запрос». Польша: « Мы поставим даже без разрешения Германии» - Германия «та мы не против, где запрос?»…
Тоже самое сейчас идёт с Ф-16:
Польша: «поставить не можем, т к это должно быть общее решение партнёров» - США: «вопрос по самолётам должен решаться самостоятельно каждым государством» (и действительно, как иначе, не НАТО же воюет?); Польша: «поставить не можем, т к самолёты американского производства» (логично - ждём ответа США) - США: «мы не будем возражать поставке наших самолётов другими странами»; Польша: «поставить не можем, т к у нас их очень мало»… А во время первого заявления их что больше было???? И так далее, ну вы поняли. Т.е. у меня возникает закономерный вопрос, нахера вообще мусолить эту тему с Ф-16, если у вас их мало? Зачем вся эта демагогия??
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17.02.2023 19:20 Ответить
6 танків від Неметчини???!!!

І вони ще роблять вигляд що вони головні?!
Розповідають кому що робити.

Ганьба!
Ліцемірство.
Та продовження політики фрау Ребинтроп-меркель «Путин ферштейн».
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17.02.2023 17:38 Ответить
Леопард 1А5.Гармата 105 мм,аналог радянських Т-54-55
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17.02.2023 17:50 Ответить
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Лео 1 в модификации А5 равноценен Т-64 и Т-72.
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17.02.2023 17:57 Ответить
********** zasluzhit svojo imja....
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17.02.2023 18:05 Ответить
Шольца чому кличуть шольц, тому що на питання "де танки", вiн такий "Шо?". А Пicторiуса так кличуть тому що на це питання вiн вiдповiдає "завтра", а завтра "пiслязавтра" тобто пicтить.
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17.02.2023 18:27 Ответить
А Шолц на пол ставки в министерстве обороны Украины подрабатывает?
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17.02.2023 19:11 Ответить
Нам бы хоть єтих старых Лео-1 А5 штук 300 -400 и мы были бы на границе с крымом, и ЛДНР, как МИнимум. Надо брать всё подряд ,что дают.. Старые и новые, сильно модернизованные и простой с башней . А потом разберёмся.. Всё равно эти танки превратится через месяц -два-три в металлолом. А чтобы победить , с освобождением Крыма , я думаю что нам не хватит дпже и 500-600 танков..Это не так уж и много... Всего 5-6 оснащённых, бригад...Так что не привередничаете господа.. Не забываем ещё про границы , подлого ******** Лукашенко..
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17.02.2023 19:11 Ответить
Ой не 3,14зди. Сам собі віриш?
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17.02.2023 19:52 Ответить
 
 