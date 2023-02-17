Немецкие Leopard будут в Украине к концу марта, - Писториус
Немецкие танки Leopard прибудут в Украину позднее всего в последнюю неделю марта.
Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил журналистам в Мюнхене, где продолжается конференция по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Немецкие танки Leopard придут в Украину самое позднее... в последнюю неделю марта", - сказал Писториус.
На вопрос, изменят ли эти танки ситуацию вокруг Бахмута, он ответить затруднился, заметив, что "это будет зависеть от стратегии ВСУ".
"Первые танки будут очень скоро", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что обучение украинских военных уже идет полным ходом.
В общем, Шольц охарактеризовал ситуацию с танковой коалицией как "очень сложный кейс". ФРГ активно работает, чтобы все страны, обещавшие передать танки, сделали это. Германия передает очень современные танки, подчеркнул канцлер, но другие страны могут передать более старые модели.
Вся эта помощь "будет иметь конкретный военный эффект", - убежден глава правительства.
Пожалуйста, подождите...
Никуда они по минам не уедут.
Конечно они лучше чем ничего.
Кацы уже не дождутся первые фото с подбитых делать.
Батальон, сформированный из танков 2А4 различных стран и проходящий обучение в Польше, должен прибыть в Украину предположительно в апреле.
Польские Лео не в самом лучшем состоянии и должны быть отремонтированы.
Также, как оказалось, у Польши нет запчастей для Лео. В данный момент идут переговоры с Германией о поставках зачастей.
Как Польша собиралась поставлять Лео, если бы Германия не дала разрешения и отказалась бы поставлять запчасти - вопрос.
Тоже самое сейчас идёт с Ф-16:
Польша: «поставить не можем, т к это должно быть общее решение партнёров» - США: «вопрос по самолётам должен решаться самостоятельно каждым государством» (и действительно, как иначе, не НАТО же воюет?); Польша: «поставить не можем, т к самолёты американского производства» (логично - ждём ответа США) - США: «мы не будем возражать поставке наших самолётов другими странами»; Польша: «поставить не можем, т к у нас их очень мало»… А во время первого заявления их что больше было???? И так далее, ну вы поняли. Т.е. у меня возникает закономерный вопрос, нахера вообще мусолить эту тему с Ф-16, если у вас их мало? Зачем вся эта демагогия??
І вони ще роблять вигляд що вони головні?!
Розповідають кому що робити.
Ганьба!
Ліцемірство.
Та продовження політики фрау Ребинтроп-меркель «Путин ферштейн».