Нидерланды вместе с Германией и Данией передадут Украине 100 танков Leopard
Нидерланды вместе с Германией и Данией планируют поставить в Украину около 100 танков Leopard. Первые танки отправят, как только у них будет боевая готовность.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве.
"Нидерланды вместе с партнерами из Германии, с партнерами из Дании готовятся передать Украине около 100 танков Leopard. Это действительно мощная поддержка для Украины", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что общий приоритет Украины с партнерами - максимально ускорить поставки этой помощи украинским воинам.
Также глава государства поблагодарил Нидерланды за принятое недавно решение передать Украине ЗРК Patriot.
Он также рассказал, что обсудил с Рютте другие потребности украинской армии для "защиты от русского реваншизма".
Пожалуйста, подождите...
А на самом деле может быть,когда нибудь,и не более 100.
Но оказалось,что Германия имея 300 должна их всем дарить
Зе.же сказал:"Хотите больше танков,будет вам меньше прекрасных дорог" Выбрали дороги.А Германия выбрала медицину,образование,пенсии.Им больше их не нужно.
https://chas.news/current/tanki-nato-skilki-u-alyansu-na-*********-boiovih-mashin-ta-yaki-voni
Думаю ти чуть-чуть перебільшив....
"Нідерланди та Данія не нададуть Україні танки Leopard 2 зі своїх запасів. Уряди країн переглянули свої рішення про надання Києву ******** бойових машин, повідомляє газета https://www.welt.de/politik/ausland/plus243769767/Panzer-Risse-in-der-Leopard-Koalition-ploetzlich-steht-Deutschland-ziemlich-allein-da.html Die Welt з посиланням на запити на адресу урядів Нідерландів та Данії."
Мабуть знов британці допоможуть порішати, так само як було із САУ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-46 Ось кацапська про Leopard. Шукайте таблицю. А https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1361446/umfrage/verfuegbarkeit-von-leopard-kampfpanzern-in-europa-und-nato-********/ ось окремо таблиця з першоджерела.
Не треба вірити пропаганді рф про могуть її техніки.
Броня це не те чим міряється. Цей танк розроблялось з такою слабкою бронею якраз тому що броня втратила свою актуальність.
На складах Бундесвера и военной промышленности Германии находятся около 180 Лео 1А5 (1-е поколение, 5 по счету модификация). На их отправку в Украину Германия выдала разрешение. Их ремонт оплачивают совместно Германия, Дания, Голландия.
Дания и Голландния атким образом пытаются реабилитироваться после своих громких заявлений о возможности поставки Лео 2. Дания из своей армии, Голландия обдумывала воможность выкупа арендованных у Германии Лео 2. Но после того как Германия дала разрешения, тихо слились.
Доречі, із старих танків краще був би Чіфтен ніж Леопард-1. Гармата більша
Geschwind wie der *****,
Dem Feinde entgegen,
Im Panzer geschützt.
Voraus den Kameraden,
Im Kampf steh'n wir allein,
Steh'n wir allein,
So stoßen wir tief
In die feindlichen Reihn.
Делают из ничего " Зраду",это на каких лохов они надеются?
Байден везёт танки в Украину,каже Иван Яковина 🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇