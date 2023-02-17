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Германия (6732) Дания (544) Нидерланды (1532) танк (2198)

Нидерланды вместе с Германией и Данией передадут Украине 100 танков Leopard

leopard

Нидерланды вместе с Германией и Данией планируют поставить в Украину около 100 танков Leopard. Первые танки отправят, как только у них будет боевая готовность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве.

"Нидерланды вместе с партнерами из Германии, с партнерами из Дании готовятся передать Украине около 100 танков Leopard. Это действительно мощная поддержка для Украины", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что общий приоритет Украины с партнерами - максимально ускорить поставки этой помощи украинским воинам.

Также глава государства поблагодарил Нидерланды за принятое недавно решение передать Украине ЗРК Patriot.

Он также рассказал, что обсудил с Рютте другие потребности украинской армии для "защиты от русского реваншизма".

Читайте также: Все, кто может отправить танки Украине, должны сделать это, - Шольц
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Топ комментарии
+9
Нідерландам разом із Німеччиною та Данією - шана і подяка
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17.02.2023 16:41
+6
Наче розібрався. Враховуючи, що в Данії та Нідерландів Leopard 1 немає, то певно все ж мова про Leopard 2. Це суттєвий прогрес в порівнянні з недавно оголошеними лише 35 одиницями.
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17.02.2023 16:43
+6
Краще воювати на Лео1,ніж на БМП 1.
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17.02.2023 17:11
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Правила форума Совет форумчан
"планують"-в статье уже передадут.
А на самом деле может быть,когда нибудь,и не более 100.
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17.02.2023 16:35 Ответить
у Нідерландів взагалі немає ніяких танків на озброєнні - тому вони нічого передати не можуть. А скоро і власної армії у Нідерландів не буде - вона вже й так на дві третини інтегрована в Бундесвер
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17.02.2023 17:59 Ответить
У Данії є 44 2А7 модифікації, 14 з них, Німеччина заборонила передавати, так само як і Нідерландам, тому викупили 1А4 і зараз модифікують та ремонтують. Щоб до середини березня по інформації з датських ЗМІ передати ці машини з персоналом Україні... І ще Данія передала 19 цезарів, хоча просили передати 8... Так вийшло, що військова доктрина країн Європи виявилася в жахливому стані. І це багато чого пояснює... Це ж не цукерки ліпити і в позліточку завертати...
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17.02.2023 18:15 Ответить
Военное положение в ЕС в великолепном состоянии,так они в НАТО,а там только у США 15000 танков,Турция 3500.
Но оказалось,что Германия имея 300 должна их всем дарить
Зе.же сказал:"Хотите больше танков,будет вам меньше прекрасных дорог" Выбрали дороги.А Германия выбрала медицину,образование,пенсии.Им больше их не нужно.
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17.02.2023 18:47 Ответить
😂 Чувак, ***, ти якщо тролиш то хоч перевіряй інфу, бо те ти пишеш х....йня повна...

https://chas.news/current/tanki-nato-skilki-u-alyansu-na-*********-boiovih-mashin-ta-yaki-voni

Думаю ти чуть-чуть перебільшив....
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17.02.2023 23:00 Ответить
Leopard 1-?
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17.02.2023 16:37 Ответить
Нідерланди надішлють 18 шт ЛеоА5,Шольц дав добро.
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17.02.2023 17:10 Ответить
LeoA5 має кращий нічний приціл, ніж LeoA4, і може стріляти з ходу без промахів, ніж Т-74.
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17.02.2023 17:50 Ответить
Шість танків від Шольця?!!!!
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17.02.2023 16:39 Ответить
Leopard чи Leopard 2? В статті пише Leopard, а на картинці Leopard 2.
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17.02.2023 16:39 Ответить
Наче розібрався. Враховуючи, що в Данії та Нідерландів Leopard 1 немає, то певно все ж мова про Leopard 2. Це суттєвий прогрес в порівнянні з недавно оголошеними лише 35 одиницями.
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17.02.2023 16:43 Ответить
Два дні тому у ЗМІ вийшла ось така новина-

"Нідерланди та Данія не нададуть Україні танки Leopard 2 зі своїх запасів. Уряди країн переглянули свої рішення про надання Києву ******** бойових машин, повідомляє газета https://www.welt.de/politik/ausland/plus243769767/Panzer-Risse-in-der-Leopard-Koalition-ploetzlich-steht-Deutschland-ziemlich-allein-da.html Die Welt з посиланням на запити на адресу урядів Нідерландів та Данії."
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17.02.2023 16:47 Ответить
Так, я бачив цю статтю, але то було два дні тому. А Сьогодні Шольц закликав країни, які мають західні танки передати їх Україні.
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17.02.2023 16:51 Ответить
Та я тільки за те, що б передавали ******* зразки нашім хлопцям у ЗСУ!Але сумнів викликала кількість заявленного..
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17.02.2023 16:59 Ответить
Тут більше сумнів викликають строки поставки, імхо.
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17.02.2023 17:10 Ответить
Зате ще сотня Леопард 1 є у приватної фірми в Бельгії. Але ціна кусається.
Мабуть знов британці допоможуть порішати, так само як було із САУ
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17.02.2023 18:07 Ответить
якщо написано Leopard значить за замовчуванням це сама перша розробка з п'ятидесятих років минулого сторіччя ,слабка броня,велике споживання пмм,гармата 105мм,але їх ще є велика кількість в різних модах.
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17.02.2023 16:43 Ответить
Вище написав. Таки другі.
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17.02.2023 16:47 Ответить
надайте будь ласка ваше посилання на джерело інформації ..я вам вже надав своє..
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17.02.2023 16:49 Ответить
Та можете навіть на вікі глянути. https://uk.wikipedia.org/wiki/Leopard_1 Ось наша про перші. Там пише в кого вони є на озброєнні.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-46 Ось кацапська про Leopard. Шукайте таблицю. А https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1361446/umfrage/verfuegbarkeit-von-leopard-kampfpanzern-in-europa-und-nato-********/ ось окремо таблиця з першоджерела.
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17.02.2023 16:58 Ответить
ну і, вікіпедія показує 230 старих лео у Данії які замінені на нові.
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17.02.2023 17:03 Ответить
Так там же ж написано "які замінені на нові".
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17.02.2023 17:09 Ответить
Краще воювати на Лео1,ніж на БМП 1.
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17.02.2023 17:11 Ответить
нема питань.
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17.02.2023 17:15 Ответить
Тільки ось старі Leopard 1 це аналог та навіть краще за т72. Вони на порядок краще за т62. І не сильно уступає т90 які по факту є лиш модернізацією т72, які в свою чергу є примітивнішою конвеєрною версію т64.

Не треба вірити пропаганді рф про могуть її техніки.
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17.02.2023 17:33 Ответить
По апаратурі- можливо і краще. Але броня там так собі. Як і на інших середніх танках тої епохи - М-60 та АМХ-30
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17.02.2023 18:09 Ответить
Що таке броня? Люба броня горить навіть від старих птрк, можливо лиш уранова і британська ні.

Броня це не те чим міряється. Цей танк розроблялось з такою слабкою бронею якраз тому що броня втратила свою актуальність.
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17.02.2023 18:37 Ответить
у Леоперда 1 лобова броня всього 70мм - тому він гірший навіть з Т-62, а в порівнянні з Т-64 це просто консервна банка
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17.02.2023 18:11 Ответить
В сравнении с танками других поколений,да-устарел,однако эта"консервная банка" защищена от любого стрелкового оружия,включая 12,7 и 14,5 пулеметы. Вполне себе машина огневой поддержки.
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17.02.2023 18:28 Ответить
Це щось значить? Ні. Броня значення немає. ПТРК на нею будуть класти **й. Міни так само. Навіть артилерія не оцінить броню.
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17.02.2023 18:39 Ответить
его концепция устарела будем если получим обмазывать контактом ножом и прочим дз
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17.02.2023 18:13 Ответить
Я в последнее время балдею от "качества" новостей на цезоре. Как-будто банальной перепечаткой занимаются, без перепроверки материала.

На складах Бундесвера и военной промышленности Германии находятся около 180 Лео 1А5 (1-е поколение, 5 по счету модификация). На их отправку в Украину Германия выдала разрешение. Их ремонт оплачивают совместно Германия, Дания, Голландия.

Дания и Голландния атким образом пытаются реабилитироваться после своих громких заявлений о возможности поставки Лео 2. Дания из своей армии, Голландия обдумывала воможность выкупа арендованных у Германии Лео 2. Но после того как Германия дала разрешения, тихо слились.
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17.02.2023 17:36 Ответить
О, тоді все ясно.
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17.02.2023 17:44 Ответить
Нидерланды и Дания отказались же леопарды поставлять? Ни х не понятна.
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17.02.2023 16:40 Ответить
******** так ,але є списані старі танки.
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17.02.2023 16:50 Ответить
Мова йде про перший Леопард.
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17.02.2023 16:40 Ответить
В Данії та Нідерландів Leopard 1 немає на озброєнні. Тільки другі.
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17.02.2023 16:45 Ответить
У Данії є було 300 шт списаних танків Leopard 1 які замінені на Леопард 2.
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17.02.2023 16:54 Ответить
Якщо в Данії може і є, бо колись були, то чому пишуть ще й про Нідерланди? Полюбому мова про другі.
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17.02.2023 17:00 Ответить
Я тільки за!Подивимося на німецьку großmut..
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17.02.2023 17:07 Ответить
у Нідерландів взагалі немає ніяких танків - вони їх всі давно продали. Вони тільки гроші на ремонт дають
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17.02.2023 17:50 Ответить
Нажаль точної інфи немає.Якщо звісно ще не порізали на металобрухт то вони повинні бути!
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17.02.2023 16:56 Ответить
Я не знаю, про какую модель идет речь, но точно знаю, что "старый танк" во много раз лучше чем "танка нет".
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17.02.2023 17:23 Ответить
Трошки додам. Старенький БМВ мабуть краще ніж нова Лада, особливо якщо він небагато наїздив.
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17.02.2023 17:34 Ответить
Скорее всего Леопард-1, будут танками второго эшелона, который будет идти за первым, и решать боевые задачи как осада городов. А острием копья в прорыве, будут современные Леопарды и Абрамсы.
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17.02.2023 17:41 Ответить
Абрамси і Леоперди для прориву не годяться - у них в боєкомплекті нема ні осколочних, ні фугасних снарядів
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17.02.2023 17:53 Ответить
Вы в этом твердо уверены? Что то не то. Получается что если на пути любое капитальное кирпичное строение, то Абрамс бесполезен??
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17.02.2023 17:56 Ответить
на відміну від совєцьких танків, всі НАТО-вські танки це виключно оборонна протитанкова зброя - в боєкомплекті тільки бронебійні (кумулятивні і підкаліберні) снаряди. Лише недавно французи до свого Льоклєра розробили осколочно-фугасні снаряди - експедиційним військам в Африці без них не обійтися
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17.02.2023 18:08 Ответить
Здається Челенджер теж має різні снаряди.
Доречі, із старих танків краще був би Чіфтен ніж Леопард-1. Гармата більша
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17.02.2023 18:11 Ответить
У Челенджера є фугасно-бронебійний снаряд з пластикової вибухівкою - таке собі унівесальне ні те ні се, бо слабше за спеціалізований снаряд. Що стосується Чіфтенів то вони чудові в обороні, але під час наступів в Ірано-Іракській війні повністю зливали Т-62
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17.02.2023 18:42 Ответить
Мне кажется что все танки НАТО, должны поддерживать общий стандарт боеприпасов, и если есть фугасы к Леклерку, то они подойдут и к Леопарду.
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17.02.2023 18:13 Ответить
ні - не підійдуть. Взаємозамінні снаряди тільки між Абрамсом і Леопардом бо на них стоїть однакова німецька гармата
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17.02.2023 18:37 Ответить
Mit donnernden Motoren,
Geschwind wie der *****,
Dem Feinde entgegen,
Im Panzer geschützt.
Voraus den Kameraden,
Im Kampf steh'n wir allein,
Steh'n wir allein,
So stoßen wir tief
In die feindlichen Reihn.
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17.02.2023 16:40 Ответить
Сначала подумал старастараю новость открыл потом смотрю 17 лютого....шо пля они опять передумали?
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17.02.2023 16:41 Ответить
Нідерландам разом із Німеччиною та Данією - шана і подяка
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17.02.2023 16:41 Ответить
Чудово! І хрести на броні залиште.
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17.02.2023 16:47 Ответить
А тільки зранку Нідерланди та Голандія офіційно надавати Україні танки.Так що це таке?
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17.02.2023 17:02 Ответить
P.S.Відмовились надавати Україні танки.
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17.02.2023 17:03 Ответить
вони відмовилися надавати нові танки і згодилися дати гроші на ремонт старої рухляді, що ще не доржавіла на складах
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17.02.2023 17:55 Ответить
Официально тебе надавал Зеленский и тот кто это для него пишет,у него и спрашивай
Делают из ничего " Зраду",это на каких лохов они надеются?
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17.02.2023 17:39 Ответить
Точное количество вооружений от стран НАТО вам никто не скажет..., Есть искомое число Икс...,которое неизвестно...😝
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17.02.2023 17:17 Ответить
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17.02.2023 17:23 Ответить
https://youtu.be/3z1bA20baMw ...

Байден везёт танки в Украину,каже Иван Яковина 🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇
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17.02.2023 17:26 Ответить
 
 