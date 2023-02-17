Нидерланды вместе с Германией и Данией передадут Украине 100 танков Leopard

Нидерланды вместе с Германией и Данией планируют поставить в Украину около 100 танков Leopard. Первые танки отправят, как только у них будет боевая готовность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве.

"Нидерланды вместе с партнерами из Германии, с партнерами из Дании готовятся передать Украине около 100 танков Leopard. Это действительно мощная поддержка для Украины", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что общий приоритет Украины с партнерами - максимально ускорить поставки этой помощи украинским воинам.

Также глава государства поблагодарил Нидерланды за принятое недавно решение передать Украине ЗРК Patriot.

Он также рассказал, что обсудил с Рютте другие потребности украинской армии для "защиты от русского реваншизма".

Читайте также: Все, кто может отправить танки Украине, должны сделать это, - Шольц