РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7058 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
7 126 65
Германия (6732) танк (2198) Шольц Олаф (852)

Все, кто может отправить танки Украине, должны сделать это, - Шольц

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров, имеющих на вооружении боевые танки западного образца, прислать их Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

На Мюнхенской конференции канцлер заявил, что сегодня Германия предлагает лидерство в сфере безопасности.

Шольц призвал партнеров, которые могут отправить танки западного образца в Украину сделать это.

"Все те, кто могут прислать боевые танки этого типа, должны сделать это. Министр обороны Писториус, министр иностранных дел Бербок и я лично интенсивно призываем к этому. Германия будет делать все, что в ее силах, чтобы сделать эти решения легче для партнеров. Например, обучая украинских солдат управлять танками здесь в Германии или оказывая поддержку с точки зрения поставок и логистики", - сказал канцлер Германии.

Также смотрите: Оккупант тщетно пытается попасть из автомата в украинский дрон. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
Какая эволюция сознания - просто на наших глазах!
Этап 1. Танки в Украину - это же эскалация!
Этап 2. Танки в Украину - это возможно, но надо все взвесить, и не мы первые!
Этап 3. Танки в Украину - это необходимо, причем как можно быстрее!!
показать весь комментарий
17.02.2023 16:15
+8
Так надай приклад!
показать весь комментарий
17.02.2023 16:11
+8
Можна, наприклад, дозволити Нідерландах (чи кому там, не пам'ятаю) дозволити передати орендовані у вас. Чи нє?
показать весь комментарий
17.02.2023 16:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так надай приклад!
показать весь комментарий
17.02.2023 16:11 Ответить
1000 раз чую слово Леопард ,але він біля Бахмута так і не з'явився
показать весь комментарий
17.02.2023 16:14 Ответить
хто голосніше усіх репетує: « Держи вора!»??

У дзеркало подивись!

Консерва меркелевська.
показать весь комментарий
17.02.2023 16:24 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2023 17:23 Ответить
За два дня на леопарді не навчишся їздити, це тобі не трактор, плюс запчастини, логістика. Будуть леопарди повір будуть. Згоден тільки що якби всю ту техніку яку пообіцяли і постачають дали влітку, то я впевнений що зараз уже бої точилися за Крим, а Донбас уже б ми повернули.
показать весь комментарий
17.02.2023 16:39 Ответить
Ти що, в Бахмуті знаходишся?
показать весь комментарий
17.02.2023 16:39 Ответить
Так, він в Бахмуті, оператор бойового дивану з відром гороху
показать весь комментарий
17.02.2023 16:59 Ответить
Можна, наприклад, дозволити Нідерландах (чи кому там, не пам'ятаю) дозволити передати орендовані у вас. Чи нє?
показать весь комментарий
17.02.2023 16:15 Ответить
Какая эволюция сознания - просто на наших глазах!
Этап 1. Танки в Украину - это же эскалация!
Этап 2. Танки в Украину - это возможно, но надо все взвесить, и не мы первые!
Этап 3. Танки в Украину - это необходимо, причем как можно быстрее!!
показать весь комментарий
17.02.2023 16:15 Ответить
4. Танки в Україну требо довати, але на Леападрди ми дозволу не дамо .

5. Танки потрібні самоіНеметчені. Ми можемо передати 6 штук…
показать весь комментарий
17.02.2023 16:27 Ответить
вся пропаганда рф постійно розповідає що їх супротивник країни НАТО... хто знає,можливо німці вже другий фронт відкрили тому їм танки необхідніше ніж нам...
показать весь комментарий
17.02.2023 17:13 Ответить
LEO 7 THE BEST

Система управління вогнем Leopard 2A7V була модифікована для програмування осколково-фугасного снаряда DM 11. Запобіжник затримки DM 11 можна запрограмувати після заряджання на детонацію в певній точці траєкторії польоту снаряда: кулю можна запрограмувати на вибух з максимальною потужністю. ефект вище, перед або всередині цілі. Цей тип *********** може використовуватися для підтримки піхотних підрозділів і знищення укріплених позицій, а також для ураження легкої та середньої бронетехніки.
показать весь комментарий
17.02.2023 17:59 Ответить
Розлогі технічні коменти,методичка
показать весь комментарий
19.02.2023 21:22 Ответить
Не будь таким песимістом.Прекрасно розумію,що несвоєчасне постачання зброї це чиїсь життя...
надіюсь що скоро буде й пункт:
- даємо Україні батальйон найновіших https://**********.com.ua/2022/06/22/panther-kf51-novyj-osnovnyj-tank-bundesveru/ Panther KF51 для бойового випробовування
показать весь комментарий
17.02.2023 19:51 Ответить
вы забыли про 5 тыс. касок...
а кстати, где они?
показать весь комментарий
17.02.2023 19:49 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2023 16:17 Ответить
Та ти навіть орендовані заборонив передавати, а маючи найбільшу кількість Леопардів дав аж 14. І за це спасибі, але навіщо ця показуха з якимись закликами?
показать весь комментарий
17.02.2023 16:20 Ответить
Наибольшую численность Лео-2 имеют Греция,Турция и Испания. Испания помогает 6 ед.,другие ожидаемо нулем.
показать весь комментарий
17.02.2023 16:28 Ответить

Ось табличка хто скільки чого має офіційно. У німців найбільше. Але скільки 2А4 у кожної країни на ходу то велике питання. Потрібно розглядати версії починаючи з 2А5 та вище. Якби кожен дав по 10% від того що має, тоді було би нормально. Але німці тоді повинні дати не 14, а 30+.
показать весь комментарий
17.02.2023 16:42 Ответить
Леопард -2А4 нет на вооружении бундесвера,так что минус 200 в этой табличке.
показать весь комментарий
17.02.2023 16:46 Ответить
Я взагалі не бачу сенсу розглядати 2A4. Їх у нормальному стані і у інших небагато залишилось.
показать весь комментарий
17.02.2023 16:47 Ответить
А4 і в нормальному стані гірші ніж т-72 польські чи чешські модернізовані
показать весь комментарий
17.02.2023 16:48 Ответить
Из 49 ед. подтвержденных на сегодня для Украины ,35 как раз А4. Увы,но такова реальность.
показать весь комментарий
17.02.2023 16:51 Ответить
Так у тому і справа що більш нові не хочуть давати. Дали те що було на ходу зі старого, а нове зажали. Тому і така кількість.
показать весь комментарий
17.02.2023 16:54 Ответить
14 або 30, погоди не змінить, якщо на тої стороні 1400, та і не набагато гірших, ті ж т-90 та т-80 модернізовані.

Мова має йти про 600-800 а не 14 або 30
показать весь комментарий
17.02.2023 16:47 Ответить
Та немає там 1400 вже і близько.
показать весь комментарий
17.02.2023 16:52 Ответить
14 за тиждень якщо вірити українським сводкам мін оборони підбивають ВСУ, то про що мова, 1400 чи 1200 , яка різниця, це в десятки разів більше

Крім того вони є виробниками танків, і як ніяк, але поповнюють новими танками лави
показать весь комментарий
17.02.2023 17:00 Ответить
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8



7000 на зберіганні т-72, 550 т-90, 860 т-80, 2100 т -72 модерн

За даними вікі 3500 танків, нехай половину знищили, та все одно на тисячі рахунок, а не 14 чи 30
показать весь комментарий
17.02.2023 17:07 Ответить
То все теоретичні цифри. Ніхто їх не рахував тих танків які реально можуть воювати. У нас 2014 року офіційно було більше тисячі танків на озброєнні, а воювати могли одиниці.
показать весь комментарий
17.02.2023 17:20 Ответить
То думаєте, в них десь до сотні? Згадую відео, в одній колоні стільки мабуть було.
Вікі не вірити, то чому тоді вірити?
Взагалі нічому що в Інтернеті написано.
То що тоді тут обмірковуємо?
показать весь комментарий
17.02.2023 17:30 Ответить
Важко назвати точну кількість, але й тисяча то дуже багато, мабуть ближче до 500 це більш реально. У Вікіпедії кожен може особисто відредагувати інформацію. А вірити можна здоровому глузду. Найбільшу колону я бачив ще дуже давно коли на Ізюм йшли. Там було декілька десятків танків, може навіть до сотні. Основна частина з них або вже знищена, або виведена з ладу та вивезена на територію росії, або захоплена нами в якості трофеїв. Вже й Ізюм давно звільнили. І це відбулося майже з усіма такими колонами. Єдине місце де ще намагаються наступати колонами це Вугдедар. Це єдине місце де вони змогли зібрати велику кількість бронетехніки. Подивіться на інші напрямки типу Бахмуту та Соледару, там немає якихось скупчень бронетехніки, а наступ відбувається майже виключно піхотою. Зараз немає жодних супутникових знімків які б говорили про якісь серйозні скупчення техніки які були на початку війни. Шила в мішку не сховаєш. А обмірковуєм ми кількість боєготових танків, тому я й роблю наголос на Леопардах як мінімум 2А5 які більш-менш нові. Те саме і з російськими танками. Потрібно дивитися скільки танків вони виробили за останні років 15, відмінусувати знищені, пошкоджені та захоплені, оце все що вони можуть застосувати. А ті танки що знімаються зі зберігання, або ремонтуються в загальній кількості майже нічого не значать, тому що за добу знищується більша кількість танків ніж відновлюється, або ремонтується. Не кажучи вже про виробництво. Воно взагалі ніякого впливу на цю війну не може здійснити.
показать весь комментарий
17.02.2023 18:06 Ответить
"Бахмуту та Соледару, там немає якихось скупчень бронетехніки"
Немає там, то не значить що немає взагалі.

Вікі це більш менш достовірний ресурс. Фуфло туди важко приліпити, та і немає у нього такої репутації за багато років як недостовірний чи брехливий ресурс. Там є джерела, вони перевіряються, що попало не пишуть на Вікіпедії .

Ну давайте логічно думати.

До війни офіційно світові експерти військові ставили армію РФ на друге місце.
При цьому в першій десятці не було жодної країни, у якої кількість танків менше тисячі, а перша п'ятірка, танки вимірюється тисячами шт. То що, їх всіх розмістили нижче армії РФ, їх цифри танків достовірні, а у РФ ні? Де логіка? Якщо поруч у всіх танки вимірюються тисячами, мабуть і у РФ яку поставили на друге місце, теж тисячами.

Крім того, СРСР відомо мав найбільш кількість танків у світі. А РФ як ніяк наступник.

За рік були втрати, але ж були і нові , були зняті з зберігання, були відремонтовані, були перенаправлення з партій що планувались на експорт.
Нехай стало менше, та не так, щоб з тисяч, залишилося стільки скільки було в пару колонах на початку.

В будь якому разі мова має йти не про 14 чи 30 танків, а про сотні, 500-800 , якщо мова йде про реальні речі. А якщо нас очікує черговий "жест доброї волі" а танкі це просто цирк задля картинки, тоді так, вистачить для картинки і 14 шт.
показать весь комментарий
17.02.2023 18:30 Ответить
Так у нас після СРСР теж залишилось кілька тисяч танків і де вони? Не можна довіряти Вікіпедії, тому що реально ніхто нічого не рахував. Це все теоретично. Бог з нею з Вікіпедією. Навіть якщо їх є тисяча, або навіть більше це все одно нічого не означає. Тому що танк сам по собі не є якоюсь надзвичайною зброєю. Ну який сенс з них якщо вони десь є але не використовуються? Потрібно головне розуміти, що спочатку йде артпідготовка і основні сили знищуються артилерією, потім вже йдуть танки які за підтримки БМП та піхоти дочищають те що не знищила артилерія. Тільки так це працює. Є звичайно можливість поставити всі ці танки в оборону, але це буде легка мішень для артилерії. 1000 танків це всього 1000 снарядів Excalibur.
показать весь комментарий
17.02.2023 19:01 Ответить
"Потрібно дивитися скільки танків вони виробили за останні років 15, відмінусувати знищені, пошкоджені та захоплені, оце все що вони можуть застосувати"

А де в цій формулі танкі, які були в військових частинах другої армії світу ) до 2008 року? Там був нуль, і з 2008 року тіки вперше побачили танкі та почали навчати танкістів?))

Я все ж такі вважаю, що більшість тих танків що поїхали в колонах 24.02 були вироблені задовго до 2008 року, хоча і модернізовані.
показать весь комментарий
17.02.2023 18:41 Ответить
Вони всі по суті модернізовані. росія не виготовляла нових корпусів наприклад. Вони брали старий Т-72Б3 і модернізували його до рівня Т-72Б3 зразка 2016 р. Тому так зване виробництво багатьох Т-72Б3 зразка 2016 р. це мінус один Т-72Б3. І те саме з Т-80. Тому велика проблема з відновленням, з усього що можливо відновити і мало якусь цінність вони робили типу нові танки і на експорт у тому числі.
показать весь комментарий
17.02.2023 19:09 Ответить
Пам'ятаю, наші казали що близько 500 танків тіки захопили.

особового складу - близько 141 260 осіб (приблизно +800 за попередню добу);танків - 3 298 (+2);

Тобто всього захопили та знищили 3798 танків
Це дані Міноборони.
Або у РФ вже взагалі не залишилося танків, за Вашою формулою, або Ви підставляєте своїм розрахунком наше Міноборони, або з все такі у РФ було та є танків скажемо так у кількісному виміри сотні та тисячі, а отже 14 або 30 танків леопард проти то ні про що.
показать весь комментарий
17.02.2023 19:18 Ответить
Я довіряю тільки даним на які є підтвердження. Всі віртуальні цифри навіть з Міноборони не сприймаю серйозно. Можливо вони і вірні, але є таке поняття як інформаційна війна. Є ресурс де рахують знищену техніку. Там до кожної одиниці є підтвердження. Тому можна орієнтуватися на них
https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
показать весь комментарий
17.02.2023 19:35 Ответить
В мене є інша теорія. Можливо, є якась ******* секретна зброя на кшталт літаючих бомб, яка взагалі нівелює танкі як головну силу. І американці її надали, а отже, знають, що для проривів проти піхоти достатньо Бредли та інших бмп та наявних танків, а танкі противника будуть знищені новітніми бомбами чи ракетами і не треба для цього сотні леопардів і тп
показать весь комментарий
17.02.2023 18:50 Ответить
Так це і є снаряди Excalibur.
показать весь комментарий
17.02.2023 19:16 Ответить
читай приписку под таблицей(это круговой обмен этой техники)для европейских стран.
показать весь комментарий
17.02.2023 21:24 Ответить
А що це з паном канцлером сталося? Це він чи не він? Не інакше, як американці двійника підсунули!)))
показать весь комментарий
17.02.2023 16:25 Ответить
Та нічого з ним не сталося ! Як був Шольц, так і е.

Уважно пильнуйте не за его Словами,
а за его Діями-
і тоді вам буде усе зрозуміло.
показать весь комментарий
17.02.2023 16:30 Ответить
Вибачте, це була іронія, можливо, не сама вдала. Але ж...
показать весь комментарий
17.02.2023 16:35 Ответить
По делам их узнаете, кто они. Разве собирают гроздья виноградные с терновника или с репейника смоквы?
показать весь комментарий
17.02.2023 16:44 Ответить
Колись Український Шольц переможе московського Шольца
показать весь комментарий
17.02.2023 16:29 Ответить
Ви будете здивовані, але там є тільки німецький Шольц) ну може трошечки американського))
показать весь комментарий
17.02.2023 16:43 Ответить
Я б передав, да в мене немає.
Кого вони закликають по черзі?
Як діти в садочку...
показать весь комментарий
17.02.2023 16:35 Ответить
Шольца по пятницям прориває....
показать весь комментарий
17.02.2023 16:36 Ответить
Сам пью та Вас запрошую! - так кажуть українці)

А якщо сам не пьєш, то не запрошуй інших.
Не хочете давати танків, так скажіть чесно, ні, не дамо, ви ж німці!
показать весь комментарий
17.02.2023 16:40 Ответить
Цікаво - яке ж таке лідерство Німеччина може запропонувати, якщо в Німеччині практично немає справних німецьких жеж танків?
показать весь комментарий
17.02.2023 16:47 Ответить
Ишь, как заговорил
показать весь комментарий
17.02.2023 16:53 Ответить
Яка гарна в Шольца мелодія... слухати ненаслухаєшся.
показать весь комментарий
17.02.2023 16:55 Ответить
Одною рукою махає щоб надавали а Нідерландам та Голандії не те що забороняє надавати а даже ремонтувати танки перед відправкою в Україну яку він заборонив.
показать весь комментарий
17.02.2023 16:58 Ответить
да нет!! вы не правы!!нидерландам запретил!! а голландии никаких ограничений.насколько знаю!!
показать весь комментарий
17.02.2023 21:30 Ответить
Надайте всі, будь ласка,і швидше!!!!
показать весь комментарий
17.02.2023 17:47 Ответить
У 1980-х роках Бундесвер мав 12 армійських дивізій з 36 бригадами і набагато більше 7 000 бойових танків, бойових броньованих машин піхоти та інших танків; 15 літаючих бойових підрозділів у ВПС та ВМС з близько 1,000 бойовими літаками; 18 зенітно-ракетних батальйонів і військово-морських підрозділів з близько 40 ракетними катерами і 24 підводними човнами, а також кількома есмінцями і фрегатами.
показать весь комментарий
17.02.2023 18:25 Ответить
Он идиот или притворяется....
показать весь комментарий
17.02.2023 20:39 Ответить
Усі, хто не може надіслати Україні танки, повинні їх надіслати - Я))
показать весь комментарий
17.02.2023 21:04 Ответить
Так отдай все свои танки -получишь данки
показать весь комментарий
17.02.2023 21:35 Ответить
Усі, хто може надіслати танки України, повинні зробити це, - Шольц

Самі не давали, і іншим дозвола не давали....а...час невплинно йшов...скільки наших братів полягло...раніше потрібно було діяти
Німетччина від війни далеко.....
показать весь комментарий
17.02.2023 21:48 Ответить
Свої потрібно було виробляти Оплоти,Ятагани.Тайланду зробили 49 штук,а нам як завжди нічого непотібно.
показать весь комментарий
17.02.2023 22:58 Ответить
В перше бачу за цю війню, як Німеччина та зокрема Шольц приймає участь у "літературі"...здивований.
показать весь комментарий
17.02.2023 23:44 Ответить
Іспанія, Швеція, Італія шо то кабєняться
показать весь комментарий
18.02.2023 05:40 Ответить
 
 