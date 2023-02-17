Все, кто может отправить танки Украине, должны сделать это, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров, имеющих на вооружении боевые танки западного образца, прислать их Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

На Мюнхенской конференции канцлер заявил, что сегодня Германия предлагает лидерство в сфере безопасности.

Шольц призвал партнеров, которые могут отправить танки западного образца в Украину сделать это.

"Все те, кто могут прислать боевые танки этого типа, должны сделать это. Министр обороны Писториус, министр иностранных дел Бербок и я лично интенсивно призываем к этому. Германия будет делать все, что в ее силах, чтобы сделать эти решения легче для партнеров. Например, обучая украинских солдат управлять танками здесь в Германии или оказывая поддержку с точки зрения поставок и логистики", - сказал канцлер Германии.

Также смотрите: Оккупант тщетно пытается попасть из автомата в украинский дрон. ВИДЕО