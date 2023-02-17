Оккупант тщетно пытается попасть из автомата в украинский дрон. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирована дуэль российского оккупанта и украинского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи захватчик бегает по окопу и пытается спастись от падающего боеприпаса. После первого сброса, несмотря на близость взрыва, ему удается остаться в живых. Более того, россиянин падает на спину и пытается попасть в дрон из автомата. Его попытка была напрасной, поэтому, увидев полет второго боеприпаса, он быстро отбрасывает автомат и прячется в приямку. Авторы публикации утверждают, что оккупанту это не удалось.
"В неравном бою с нашим дроном, п#дара подкосило", - отмечает он в сообщении.
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