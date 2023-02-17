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Новости Видео Война
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Оккупант тщетно пытается попасть из автомата в украинский дрон. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирована дуэль российского оккупанта и украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи захватчик бегает по окопу и пытается спастись от падающего боеприпаса. После первого сброса, несмотря на близость взрыва, ему удается остаться в живых. Более того, россиянин падает на спину и пытается попасть в дрон из автомата. Его попытка была напрасной, поэтому, увидев полет второго боеприпаса, он быстро отбрасывает автомат и прячется в приямку. Авторы публикации утверждают, что оккупанту это не удалось.

"В неравном бою с нашим дроном, п#дара подкосило", - отмечает он в сообщении.

Смотрите: Оператор украинского дрона сбрасывает боеприпас в группу оккупантов. ВИДЕО

уничтожение (7030) дроны (3980)


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Топ комментарии
+31
диви, вже і в могилку самі застрибують )
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17.02.2023 16:04
+24
замерзнет но не сопьется
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17.02.2023 15:58
+23
Першим, до речі, не так і погано попало. Хоч згарячу ще і відстрілювався, але, сподіваюсь, осколки свою справу зробили.
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17.02.2023 15:51
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Шо це?!
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17.02.2023 15:52 Ответить
Что єто так бумкнуло? (С)
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17.02.2023 15:48 Ответить
Це був його улюблений колір і улюблений розмір.
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17.02.2023 15:58 Ответить
Я так зрозумів шо кацапсині кирдик?
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17.02.2023 15:48 Ответить
Секір башка.
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17.02.2023 15:54 Ответить
НА останніх секундах видно, що його "дістало в стрибку" - затіпався Мабуть, осколками між ноги попало - бо руками за пах ухопився
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17.02.2023 16:28 Ответить
Це прототип Скайнет-роботизовані системи поки що під управлінням людей,їбошать кацапню. в цій боротьбі московит програв бездушному квадрокоптеру (далі грає мелодія з Термінатора)
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18.02.2023 12:35 Ответить
Последний патрон себе хоть оставил? Впрочем, уже неважно. Сегодня на сбор для дрон асбросил небольшую сумму, а после такого видео будем регулярно донатить.
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17.02.2023 15:50 Ответить
Першим, до речі, не так і погано попало. Хоч згарячу ще і відстрілювався, але, сподіваюсь, осколки свою справу зробили.
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17.02.2023 15:51 Ответить
Прыгает как курица без головы.
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17.02.2023 15:54 Ответить
або - як бздо по шараварах ))
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17.02.2023 16:00 Ответить
Вот как не везёт так не везёт
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17.02.2023 15:57 Ответить
замерзнет но не сопьется
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17.02.2023 15:58 Ответить
И под машину не попадет...
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17.02.2023 17:06 Ответить
І самці профіт - біла лада
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17.02.2023 18:07 Ответить
Біла лада буде, якщо тушку в ямі знайдуть і на родіну відправлять.
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17.02.2023 20:51 Ответить
Смерть кацапам!
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17.02.2023 15:59 Ответить
диви, вже і в могилку самі застрибують )
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17.02.2023 16:04 Ответить
+++
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17.02.2023 16:58 Ответить
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17.02.2023 18:09 Ответить
сервіс
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17.02.2023 20:19 Ответить
Саме так надо їх знищувати, сидячі у безпеці з чашкою кави. Як тарганів.
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17.02.2023 16:06 Ответить
Кацап пішов до пекла
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17.02.2023 16:09 Ответить
Спал бы себе в обнимку с бабой, а в итоге - навечно заснул с автоматом в обнимку....
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17.02.2023 16:12 Ответить
Ніяк не хотів помирати без батута.
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17.02.2023 16:23 Ответить
А не можна пташок стріляти. То гріх!
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17.02.2023 16:23 Ответить
Наші оператори дронів - НАЙКРАЩІ!!!!!
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17.02.2023 17:08 Ответить
кто не спрятался, я не виноват
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17.02.2023 17:09 Ответить
подивився 3 рази, спритний був кацапчек
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17.02.2023 17:55 Ответить
Брейкданс жвавенько танцював..але недовго
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18.02.2023 12:46 Ответить
убогая вОнюшка-*********.))
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17.02.2023 20:41 Ответить
дуэль - это громко сказано!) пальнул с перепугу и сложился!)
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17.02.2023 21:11 Ответить
рашисти, не⁙уй шастать! по чужій землі..
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18.02.2023 01:09 Ответить
😇
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18.02.2023 04:34 Ответить
Надеюсь, он умер!
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19.02.2023 14:09 Ответить
Яйця в українських качок смертельні . А цей москалик не знав.
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19.02.2023 15:15 Ответить
 
 