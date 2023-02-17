Оператор украинского дрона сбрасывает боеприпас в группу оккупантов. ВИДЕО

В Донецкой области оператор украинского дрона метко сбросил боеприпас в группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсети. На записи можно насчитать не менее десятка россиян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидация оккупанта, вплотную подошедшего к позиции украинских военных. ВИДЕО