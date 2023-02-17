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Оператор украинского дрона сбрасывает боеприпас в группу оккупантов. ВИДЕО

В Донецкой области оператор украинского дрона метко сбросил боеприпас в группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсети. На записи можно насчитать не менее десятка россиян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидация оккупанта, вплотную подошедшего к позиции украинских военных. ВИДЕО

уничтожение (7030) Донецкая область (9775) дроны (3980)


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Топ комментарии
+83
Думала сволота що вночі не помітна
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17.02.2023 12:37
+35
нєфіг шастать!!!
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17.02.2023 12:38
+29
Груповуха!
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17.02.2023 12:39
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Думала сволота що вночі не помітна
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17.02.2023 12:37 Ответить
Фугас малуватий. Аби трохи потужніший закинуть.
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17.02.2023 12:46 Ответить
Можливо дефіцит, АЛЕ давно уже пояснили що всіх москалів у нас сил перебити не достатньо, тому більш ефективно робити 300/калік щоб

- в довгій перспективі вони відбирали на себе значний капітал
- пропагували наслідки війни / остуживали "гарячі голови"

Саме тому Московити приказують не забирати 300х а на місці добивати/лишати.

На такій війні 75+% втрат - від втрати крові...
Доходить вже до того щоб "хохли не спасли"...

________
Коли вони вже пу приб'ють...
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17.02.2023 13:25 Ответить
І дійсно, тепер стали непомітні в тепловізорі.
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17.02.2023 13:23 Ответить
Вместо мужа - МОРКОВКА.

Верховный Главнокомандующий «второй по численности армии в мире» Владимир Путин совершает геноцид по отношению к мужчинам святой Руси. За год войны в Украине мужское население России сократилось на 150 000 душ. Соответственно этой цифре увеличилось количество вдов, которым Правительство РФ компенсировало потерю мужей автомашиной «Ладой-калиной», шубой, тонной угля, машиной дров, сеткой с морковкой или пакетом с апельсинами. Шуба, конечно греет, но не так эффективно, как живой муж. Теперь становится понятно, для кого пел Михаил Боярский песню о Большой Медведице: «Чья здесь вина может пойму ты мне ответь Вечно одна ты почему где твой Медведь?» Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Ичкерии, Молдове, Грузии, Украине, Сирии и Ливии.

Услышь нас, Боже, Спаситель наш, Царь царей и Господь господствующих и внемли гласу моления христиан. Аминь!
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17.02.2023 14:26 Ответить
Что еще за "святая срусь"? Ху.ло геноцидит не мущин, а в выродков и не святой руси, а Казластана.
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17.02.2023 16:20 Ответить
Кучно они так собрались, молодцы! )
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17.02.2023 15:25 Ответить
нєфіг шастать!!!
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17.02.2023 12:38 Ответить
Груповуха!
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17.02.2023 12:39 Ответить
хороший демотиватор
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17.02.2023 12:39 Ответить
Нежданчик -- хто ж ім винен .
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17.02.2023 12:39 Ответить
Щто жє праізашло?😆
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17.02.2023 12:44 Ответить
НЛО з Альдебарана.
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17.02.2023 12:47 Ответить
Нажаль нема в нас револьверних дрончиков на 6 чи 8 б/к з напалмом.
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17.02.2023 12:44 Ответить
Була інформація, що 800 таких дронів передав Тайвань. Щось про них не чутно.
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17.02.2023 13:41 Ответить
Можливо, наш "міністр оборони" і їх теж вважає "весільними дронами", тому до лінії зіткнення їх не передають?
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17.02.2023 14:20 Ответить
камні с нєба.....
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17.02.2023 12:44 Ответить
Машини теж покоцало.
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17.02.2023 12:45 Ответить
помилилися країною
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17.02.2023 12:59 Ответить
яка краса...............................................................СЛАВА ЗСУ!
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17.02.2023 12:59 Ответить
Было десять рашистов, а стало десять негритят.....
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17.02.2023 12:59 Ответить
гарно танцюють
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17.02.2023 13:04 Ответить
цікаво коли б з дрона скинути в таку групу термобаричну гранату.Вижило б одне хоч?
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17.02.2023 22:40 Ответить
Кажуть на відкритій місцевості термобалічна , тих розмірів що коптер може нести, не дуже ефективна.
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18.02.2023 21:04 Ответить
кучненько лягло! хороші срускі, давай ще
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17.02.2023 13:14 Ответить
Копошатся как тараканы под столом. Ганс, неси огнемёт!
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17.02.2023 13:15 Ответить
групен секс рашистів. Нечастий кадр.
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17.02.2023 13:27 Ответить
це що - тепловізор? чи нічний приціл?
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17.02.2023 14:23 Ответить
👍
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17.02.2023 15:51 Ответить
Multi kill!!!
Monster kill!!!
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17.02.2023 17:20 Ответить
Сидоры гнилые.
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17.02.2023 21:38 Ответить
Гарна музика, хто зна що за гурт?
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18.02.2023 01:13 Ответить
Красівоє...

ХОЧУ ЩЕ!!!
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18.02.2023 12:06 Ответить
А один ****** міністр казав "весільні дрони "..... ото "повеселили" вони рашистов.
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18.02.2023 21:03 Ответить
 
 