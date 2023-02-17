Оператор украинского дрона сбрасывает боеприпас в группу оккупантов. ВИДЕО
В Донецкой области оператор украинского дрона метко сбросил боеприпас в группу оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсети. На записи можно насчитать не менее десятка россиян.
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+83 MrStepanovM
показать весь комментарий17.02.2023 12:37
+35 Luk Viktor
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+29 mrSmith
показать весь комментарий17.02.2023 12:39
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- в довгій перспективі вони відбирали на себе значний капітал
- пропагували наслідки війни / остуживали "гарячі голови"
Саме тому Московити приказують не забирати 300х а на місці добивати/лишати.
На такій війні 75+% втрат - від втрати крові...
Доходить вже до того щоб "хохли не спасли"...
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Коли вони вже пу приб'ють...
Верховный Главнокомандующий «второй по численности армии в мире» Владимир Путин совершает геноцид по отношению к мужчинам святой Руси. За год войны в Украине мужское население России сократилось на 150 000 душ. Соответственно этой цифре увеличилось количество вдов, которым Правительство РФ компенсировало потерю мужей автомашиной «Ладой-калиной», шубой, тонной угля, машиной дров, сеткой с морковкой или пакетом с апельсинами. Шуба, конечно греет, но не так эффективно, как живой муж. Теперь становится понятно, для кого пел Михаил Боярский песню о Большой Медведице: «Чья здесь вина может пойму ты мне ответь Вечно одна ты почему где твой Медведь?» Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Ичкерии, Молдове, Грузии, Украине, Сирии и Ливии.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш, Царь царей и Господь господствующих и внемли гласу моления христиан. Аминь!
Monster kill!!!
ХОЧУ ЩЕ!!!
******міністр казав "весільні дрони "..... ото "повеселили" вони рашистов.