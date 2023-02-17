УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11705 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
44 676 38

Оператор українського дрона скидає боєприпас в групу окупантів. ВIДЕО

На Донеччині оператор українського дрона влучно скинув боєприпас у групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережі. На записі можна нарахувати не менше десятка росіян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни дещо змінили тактику на Донецькому напрямку, припинили атакувати вночі, - Сили оборони

Автор: 

знищення (7298) Донецька область (8529) дрони (4743)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+83
Думала сволота що вночі не помітна
показати весь коментар
17.02.2023 12:37
+35
нєфіг шастать!!!
показати весь коментар
17.02.2023 12:38
+29
Груповуха!
показати весь коментар
17.02.2023 12:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Думала сволота що вночі не помітна
показати весь коментар
17.02.2023 12:37 Відповісти
Фугас малуватий. Аби трохи потужніший закинуть.
показати весь коментар
17.02.2023 12:46 Відповісти
Можливо дефіцит, АЛЕ давно уже пояснили що всіх москалів у нас сил перебити не достатньо, тому більш ефективно робити 300/калік щоб

- в довгій перспективі вони відбирали на себе значний капітал
- пропагували наслідки війни / остуживали "гарячі голови"

Саме тому Московити приказують не забирати 300х а на місці добивати/лишати.

На такій війні 75+% втрат - від втрати крові...
Доходить вже до того щоб "хохли не спасли"...

________
Коли вони вже пу приб'ють...
показати весь коментар
17.02.2023 13:25 Відповісти
І дійсно, тепер стали непомітні в тепловізорі.
показати весь коментар
17.02.2023 13:23 Відповісти
Вместо мужа - МОРКОВКА.

Верховный Главнокомандующий «второй по численности армии в мире» Владимир Путин совершает геноцид по отношению к мужчинам святой Руси. За год войны в Украине мужское население России сократилось на 150 000 душ. Соответственно этой цифре увеличилось количество вдов, которым Правительство РФ компенсировало потерю мужей автомашиной «Ладой-калиной», шубой, тонной угля, машиной дров, сеткой с морковкой или пакетом с апельсинами. Шуба, конечно греет, но не так эффективно, как живой муж. Теперь становится понятно, для кого пел Михаил Боярский песню о Большой Медведице: «Чья здесь вина может пойму ты мне ответь Вечно одна ты почему где твой Медведь?» Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Ичкерии, Молдове, Грузии, Украине, Сирии и Ливии.

Услышь нас, Боже, Спаситель наш, Царь царей и Господь господствующих и внемли гласу моления христиан. Аминь!
показати весь коментар
17.02.2023 14:26 Відповісти
Что еще за "святая срусь"? Ху.ло геноцидит не мущин, а в выродков и не святой руси, а Казластана.
показати весь коментар
17.02.2023 16:20 Відповісти
Кучно они так собрались, молодцы! )
показати весь коментар
17.02.2023 15:25 Відповісти
нєфіг шастать!!!
показати весь коментар
17.02.2023 12:38 Відповісти
Груповуха!
показати весь коментар
17.02.2023 12:39 Відповісти
хороший демотиватор
показати весь коментар
17.02.2023 12:39 Відповісти
Нежданчик -- хто ж ім винен .
показати весь коментар
17.02.2023 12:39 Відповісти
Щто жє праізашло?😆
показати весь коментар
17.02.2023 12:44 Відповісти
НЛО з Альдебарана.
показати весь коментар
17.02.2023 12:47 Відповісти
Нажаль нема в нас револьверних дрончиков на 6 чи 8 б/к з напалмом.
показати весь коментар
17.02.2023 12:44 Відповісти
Була інформація, що 800 таких дронів передав Тайвань. Щось про них не чутно.
показати весь коментар
17.02.2023 13:41 Відповісти
Можливо, наш "міністр оборони" і їх теж вважає "весільними дронами", тому до лінії зіткнення їх не передають?
показати весь коментар
17.02.2023 14:20 Відповісти
камні с нєба.....
показати весь коментар
17.02.2023 12:44 Відповісти
Машини теж покоцало.
показати весь коментар
17.02.2023 12:45 Відповісти
помилилися країною
показати весь коментар
17.02.2023 12:59 Відповісти
яка краса...............................................................СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
17.02.2023 12:59 Відповісти
Было десять рашистов, а стало десять негритят.....
показати весь коментар
17.02.2023 12:59 Відповісти
гарно танцюють
показати весь коментар
17.02.2023 13:04 Відповісти
цікаво коли б з дрона скинути в таку групу термобаричну гранату.Вижило б одне хоч?
показати весь коментар
17.02.2023 22:40 Відповісти
Кажуть на відкритій місцевості термобалічна , тих розмірів що коптер може нести, не дуже ефективна.
показати весь коментар
18.02.2023 21:04 Відповісти
кучненько лягло! хороші срускі, давай ще
показати весь коментар
17.02.2023 13:14 Відповісти
Копошатся как тараканы под столом. Ганс, неси огнемёт!
показати весь коментар
17.02.2023 13:15 Відповісти
групен секс рашистів. Нечастий кадр.
показати весь коментар
17.02.2023 13:27 Відповісти
це що - тепловізор? чи нічний приціл?
показати весь коментар
17.02.2023 14:23 Відповісти
👍
показати весь коментар
17.02.2023 15:51 Відповісти
Multi kill!!!
Monster kill!!!
показати весь коментар
17.02.2023 17:20 Відповісти
Сидоры гнилые.
показати весь коментар
17.02.2023 21:38 Відповісти
Гарна музика, хто зна що за гурт?
показати весь коментар
18.02.2023 01:13 Відповісти
Красівоє...

ХОЧУ ЩЕ!!!
показати весь коментар
18.02.2023 12:06 Відповісти
А один ****** міністр казав "весільні дрони "..... ото "повеселили" вони рашистов.
показати весь коментар
18.02.2023 21:03 Відповісти
 
 