Оператор українського дрона скидає боєприпас в групу окупантів. ВIДЕО

На Донеччині оператор українського дрона влучно скинув боєприпас у групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережі. На записі можна нарахувати не менше десятка росіян.

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