Ликвидация оккупанта, вплотную подошедшего к позиции украинских военных. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боя в ходе штурма позиции украинских бойцов с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинских военный производит выстрел из гранатомета, а затем из автомата расстреливает оккупанта, который уже вплотную подобрался к позиции. Автор публикации отмечает, что штурм оккупантов украинские военные отбили.

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