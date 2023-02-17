Ликвидация оккупанта, вплотную подошедшего к позиции украинских военных. ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент боя в ходе штурма позиции украинских бойцов с российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинских военный производит выстрел из гранатомета, а затем из автомата расстреливает оккупанта, который уже вплотную подобрался к позиции. Автор публикации отмечает, что штурм оккупантов украинские военные отбили.
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Слава Героям!
Низький уклін ВАМ Захисники!
TARAS KEEN - *****
Тому немає що жаліти патрони бо він їх використав неймовірно мало. Треба було б ще більше всадити.
Діяв правильно та ефективно.
ще декiлька жменьок гумусу.
Група армії російських нацистів окупантів на БМП атакувала позиції Українських Захисників.
На відео коротка частина бою, де герой відео власноруч в парі з побратимом (який постійно подавай різну зброю та набої) героїчно і без вагань стримували атаку російських нацистів, обороняючи Україну-Руси від окупації російськими нацистами.