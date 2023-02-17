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Ликвидация оккупанта, вплотную подошедшего к позиции украинских военных. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боя в ходе штурма позиции украинских бойцов с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинских военный производит выстрел из гранатомета, а затем из автомата расстреливает оккупанта, который уже вплотную подобрался к позиции. Автор публикации отмечает, что штурм оккупантов украинские военные отбили.

Также смотрите: Бойцы наблюдают за только что уничтоженными двумя вражескими БМП-2: "Так мы сегодня "русский мир" встретили. Красиво. Следующий, бл#дь". ВИДЕО

армия РФ (19387) уничтожение (7030)


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Топ комментарии
+124
Оце "контрл страйк".....
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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17.02.2023 10:11
+115
Прийшло і здохло. Ради чого? Тварини і то розумніші.
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17.02.2023 10:12
+101
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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17.02.2023 10:12
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а тяжело потому что " СтиролФармацея" "Трамадол " в Горловке выпускал всегда . возможно чтото еще освоил интерестное
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17.02.2023 13:19 Ответить
Це щось надприроднє, вести такий реактивний бій з такою інтенсивністю. Скільки сил потрібно я навіть не уявляю.
Слава Героям!
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17.02.2023 13:24 Ответить
адреналін, мабуть ...
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17.02.2023 13:48 Ответить
Адреналіну може стати лише на невеликий проміжку часу в бою. Це не адреналін, можливо так виглядає воля.
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17.02.2023 16:07 Ответить
Куди там Голлівуду до реального життя.
Низький уклін ВАМ Захисники!
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17.02.2023 13:35 Ответить
Да там так близько до смерті шо капець
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17.02.2023 15:23 Ответить
Диви, який сміливий кацап!
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17.02.2023 15:29 Ответить
під наркотою....
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18.02.2023 09:03 Ответить
Дякуємо нашим захисникам!!! Героям Слава! Смерть рашистським окупантам!!!
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17.02.2023 16:05 Ответить
Чувак просто красавчик!
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17.02.2023 16:12 Ответить
https://youtu.be/XxmPT2N7ZY8
TARAS KEEN - *****
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17.02.2023 16:40 Ответить
Даже жалко столько патронов на одного кассабского орка. Но результат хороший.
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17.02.2023 16:55 Ответить
Стільки патронів?) В ******** війні лиш одна куля на десятки тисяч попадає в противника, а може і того більше розхід. Ну немає зараз близьких стрілецьких боїв та прийнято наповнювати сектор свинцем і можливо пощастить.

Тому немає що жаліти патрони бо він їх використав неймовірно мало. Треба було б ще більше всадити.
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17.02.2023 17:13 Ответить
На троих..
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18.02.2023 01:00 Ответить
Ось це справжній герой та солдат. Стріляв і навіть не думав.

Діяв правильно та ефективно.
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17.02.2023 17:08 Ответить
Як таракани лізуть і лізуть
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17.02.2023 17:08 Ответить
Вид - "Сарана класична".
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18.02.2023 17:19 Ответить
Кінець обкуреної скотини. Отримав в бочину ,повз бронежилет.
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17.02.2023 17:36 Ответить
Пушкін не дійшов до окопу, Лєрмантав - іще на підході впав смєртьюхрабрих. руская культурка згниє в українській землі.
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17.02.2023 17:48 Ответить
Верно, на 6.15 и 6.25
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18.02.2023 00:58 Ответить
пздц, оце так рубілово. Красавці!
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17.02.2023 19:00 Ответить
Он подбил стрелявшую броню какую-то, и три противника было, монстр.
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17.02.2023 20:26 Ответить
убогая вОнюшка-*********.)) кирдык тебе.

ще декiлька жменьок гумусу.
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17.02.2023 20:43 Ответить
От кацапська чума і пошесть . Століттями нелюди лізуть і лізуть в Україну. Істоти, що навіть навчилися ходити на двох лапах
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17.02.2023 21:09 Ответить
Боже бережи наших воїнів, спаси і сохрани наших воїнів амінь
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17.02.2023 21:29 Ответить
Где коллеги нашего бойца? Где наши пулеметы, марксмены? Почему допускают рукопашную? Мне видео совершенно не понравилось.
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18.02.2023 10:03 Ответить
Це не рукопашна, а ближній бій. Мабуть ...
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18.02.2023 12:02 Ответить
А чому не мае мiнного поля, чi элементарноi колючоi проволокi ( путанкi) в деколькi рядiв?
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18.02.2023 14:04 Ответить
Не хай не лізе,його сюди ніхто не звав!
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18.02.2023 21:29 Ответить
80-й рівень!
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19.02.2023 00:05 Ответить
Повна історія взагалі то така:

Група армії російських нацистів окупантів на БМП атакувала позиції Українських Захисників.

На відео коротка частина бою, де герой відео власноруч в парі з побратимом (який постійно подавай різну зброю та набої) героїчно і без вагань стримували атаку російських нацистів, обороняючи Україну-Руси від окупації російськими нацистами.
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19.02.2023 02:54 Ответить
а тим часом міноборони купує яйця по 17 грн
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19.02.2023 08:33 Ответить
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