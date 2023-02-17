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Новини Відео Війна
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Окупант марно намагається поцілити з автомата в український дрон. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована дуель російського окупанта та українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі загарбник бігає по окопу і намагається врятуватися від падаючого боєприпасу. Після першого скидання, незважаючи на близкість вибуху, йому вдається залишитися живим. Більше того, росіянин падає на спину і намагається поцілити в дрон з автомата. Його спроба була марною, тож побачивши політ другого боєприпасу, він швидко відкидає автомат і ховається у приямку. Автори публікації стверджує, що окупанту це не вдалося.   

"В нєравном бою з нашим дроном, п#дара підкосило", - зазначає він у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор українського дрона скидає боєприпас в групу окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7298) дрони (4743)


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Топ коментарі
+31
диви, вже і в могилку самі застрибують )
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17.02.2023 16:04
+24
замерзнет но не сопьется
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17.02.2023 15:58
+23
Першим, до речі, не так і погано попало. Хоч згарячу ще і відстрілювався, але, сподіваюсь, осколки свою справу зробили.
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17.02.2023 15:51
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Шо це?!
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17.02.2023 15:52 Відповісти
Что єто так бумкнуло? (С)
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17.02.2023 15:48 Відповісти
Це був його улюблений колір і улюблений розмір.
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17.02.2023 15:58 Відповісти
Я так зрозумів шо кацапсині кирдик?
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17.02.2023 15:48 Відповісти
Секір башка.
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17.02.2023 15:54 Відповісти
НА останніх секундах видно, що його "дістало в стрибку" - затіпався Мабуть, осколками між ноги попало - бо руками за пах ухопився
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17.02.2023 16:28 Відповісти
Це прототип Скайнет-роботизовані системи поки що під управлінням людей,їбошать кацапню. в цій боротьбі московит програв бездушному квадрокоптеру (далі грає мелодія з Термінатора)
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18.02.2023 12:35 Відповісти
Последний патрон себе хоть оставил? Впрочем, уже неважно. Сегодня на сбор для дрон асбросил небольшую сумму, а после такого видео будем регулярно донатить.
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17.02.2023 15:50 Відповісти
Першим, до речі, не так і погано попало. Хоч згарячу ще і відстрілювався, але, сподіваюсь, осколки свою справу зробили.
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17.02.2023 15:51 Відповісти
Прыгает как курица без головы.
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17.02.2023 15:54 Відповісти
або - як бздо по шараварах ))
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17.02.2023 16:00 Відповісти
Вот как не везёт так не везёт
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17.02.2023 15:57 Відповісти
замерзнет но не сопьется
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17.02.2023 15:58 Відповісти
И под машину не попадет...
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17.02.2023 17:06 Відповісти
І самці профіт - біла лада
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17.02.2023 18:07 Відповісти
Біла лада буде, якщо тушку в ямі знайдуть і на родіну відправлять.
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17.02.2023 20:51 Відповісти
Смерть кацапам!
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17.02.2023 15:59 Відповісти
диви, вже і в могилку самі застрибують )
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17.02.2023 16:04 Відповісти
+++
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17.02.2023 16:58 Відповісти
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17.02.2023 18:09 Відповісти
сервіс
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17.02.2023 20:19 Відповісти
Саме так надо їх знищувати, сидячі у безпеці з чашкою кави. Як тарганів.
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17.02.2023 16:06 Відповісти
Кацап пішов до пекла
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17.02.2023 16:09 Відповісти
Спал бы себе в обнимку с бабой, а в итоге - навечно заснул с автоматом в обнимку....
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17.02.2023 16:12 Відповісти
Ніяк не хотів помирати без батута.
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17.02.2023 16:23 Відповісти
А не можна пташок стріляти. То гріх!
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17.02.2023 16:23 Відповісти
Наші оператори дронів - НАЙКРАЩІ!!!!!
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17.02.2023 17:08 Відповісти
кто не спрятался, я не виноват
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17.02.2023 17:09 Відповісти
подивився 3 рази, спритний був кацапчек
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17.02.2023 17:55 Відповісти
Брейкданс жвавенько танцював..але недовго
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18.02.2023 12:46 Відповісти
убогая вОнюшка-*********.))
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17.02.2023 20:41 Відповісти
дуэль - это громко сказано!) пальнул с перепугу и сложился!)
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17.02.2023 21:11 Відповісти
рашисти, не⁙уй шастать! по чужій землі..
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18.02.2023 01:09 Відповісти
😇
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18.02.2023 04:34 Відповісти
Надеюсь, он умер!
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19.02.2023 14:09 Відповісти
Яйця в українських качок смертельні . А цей москалик не знав.
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19.02.2023 15:15 Відповісти
 
 