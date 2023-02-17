Окупант марно намагається поцілити з автомата в український дрон. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована дуель російського окупанта та українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі загарбник бігає по окопу і намагається врятуватися від падаючого боєприпасу. Після першого скидання, незважаючи на близкість вибуху, йому вдається залишитися живим. Більше того, росіянин падає на спину і намагається поцілити в дрон з автомата. Його спроба була марною, тож побачивши політ другого боєприпасу, він швидко відкидає автомат і ховається у приямку. Автори публікації стверджує, що окупанту це не вдалося.

"В нєравном бою з нашим дроном, п#дара підкосило", - зазначає він у дописі.

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