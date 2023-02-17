Усі, хто може надіслати танки України, повинні зробити це, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

На Мюнхенській конференції канцлер заявив, що сьогодні Німеччина пропонує лідерство у сфері безпеки.

Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки західного зразка в Україну, зробити це.

"Усі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів керувати танками тут у Німеччині або надаючи підтримку з точки зору поставок і логістики", - наголосив він.

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