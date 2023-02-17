Усі, хто може надіслати танки України, повинні зробити це, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
На Мюнхенській конференції канцлер заявив, що сьогодні Німеччина пропонує лідерство у сфері безпеки.
Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки західного зразка в Україну, зробити це.
"Усі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів керувати танками тут у Німеччині або надаючи підтримку з точки зору поставок і логістики", - наголосив він.
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Консерва меркелевська.
Этап 1. Танки в Украину - это же эскалация!
Этап 2. Танки в Украину - это возможно, но надо все взвесить, и не мы первые!
Этап 3. Танки в Украину - это необходимо, причем как можно быстрее!!
5. Танки потрібні самоіНеметчені. Ми можемо передати 6 штук…
Система управління вогнем Leopard 2A7V була модифікована для програмування осколково-фугасного снаряда DM 11. Запобіжник затримки DM 11 можна запрограмувати після заряджання на детонацію в певній точці траєкторії польоту снаряда: кулю можна запрограмувати на вибух з максимальною потужністю. ефект вище, перед або всередині цілі. Цей тип *********** може використовуватися для підтримки піхотних підрозділів і знищення укріплених позицій, а також для ураження легкої та середньої бронетехніки.
надіюсь що скоро буде й пункт:
- даємо Україні батальйон найновіших https://**********.com.ua/2022/06/22/panther-kf51-novyj-osnovnyj-tank-bundesveru/ Panther KF51 для бойового випробовування
а кстати, где они?
Ось табличка хто скільки чого має офіційно. У німців найбільше. Але скільки 2А4 у кожної країни на ходу то велике питання. Потрібно розглядати версії починаючи з 2А5 та вище. Якби кожен дав по 10% від того що має, тоді було би нормально. Але німці тоді повинні дати не 14, а 30+.
Мова має йти про 600-800 а не 14 або 30
Крім того вони є виробниками танків, і як ніяк, але поповнюють новими танками лави
7000 на зберіганні т-72, 550 т-90, 860 т-80, 2100 т -72 модерн
За даними вікі 3500 танків, нехай половину знищили, та все одно на тисячі рахунок, а не 14 чи 30
Вікі не вірити, то чому тоді вірити?
Взагалі нічому що в Інтернеті написано.
То що тоді тут обмірковуємо?
Немає там, то не значить що немає взагалі.
Вікі це більш менш достовірний ресурс. Фуфло туди важко приліпити, та і немає у нього такої репутації за багато років як недостовірний чи брехливий ресурс. Там є джерела, вони перевіряються, що попало не пишуть на Вікіпедії .
Ну давайте логічно думати.
До війни офіційно світові експерти військові ставили армію РФ на друге місце.
При цьому в першій десятці не було жодної країни, у якої кількість танків менше тисячі, а перша п'ятірка, танки вимірюється тисячами шт. То що, їх всіх розмістили нижче армії РФ, їх цифри танків достовірні, а у РФ ні? Де логіка? Якщо поруч у всіх танки вимірюються тисячами, мабуть і у РФ яку поставили на друге місце, теж тисячами.
Крім того, СРСР відомо мав найбільш кількість танків у світі. А РФ як ніяк наступник.
За рік були втрати, але ж були і нові , були зняті з зберігання, були відремонтовані, були перенаправлення з партій що планувались на експорт.
Нехай стало менше, та не так, щоб з тисяч, залишилося стільки скільки було в пару колонах на початку.
В будь якому разі мова має йти не про 14 чи 30 танків, а про сотні, 500-800 , якщо мова йде про реальні речі. А якщо нас очікує черговий "жест доброї волі" а танкі це просто цирк задля картинки, тоді так, вистачить для картинки і 14 шт.
А де в цій формулі танкі, які були в військових частинах другої армії світу ) до 2008 року? Там був нуль, і з 2008 року тіки вперше побачили танкі та почали навчати танкістів?))
Я все ж такі вважаю, що більшість тих танків що поїхали в колонах 24.02 були вироблені задовго до 2008 року, хоча і модернізовані.
особового складу - близько 141 260 осіб (приблизно +800 за попередню добу);танків - 3 298 (+2);
Тобто всього захопили та знищили 3798 танків
Це дані Міноборони.
Або у РФ вже взагалі не залишилося танків, за Вашою формулою, або Ви підставляєте своїм розрахунком наше Міноборони, або з все такі у РФ було та є танків скажемо так у кількісному виміри сотні та тисячі, а отже 14 або 30 танків леопард проти то ні про що.
https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
Уважно пильнуйте не за его Словами,
а за его Діями-
і тоді вам буде усе зрозуміло.
Кого вони закликають по черзі?
Як діти в садочку...
А якщо сам не пьєш, то не запрошуй інших.
Не хочете давати танків, так скажіть чесно, ні, не дамо, ви ж німці!
Самі не давали, і іншим дозвола не давали....а...час невплинно йшов...скільки наших братів полягло...раніше потрібно було діяти
Німетччина від війни далеко.....