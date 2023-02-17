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Усі, хто може надіслати танки України, повинні зробити це, - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

На Мюнхенській конференції канцлер заявив, що сьогодні Німеччина пропонує лідерство у сфері безпеки.

Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки західного зразка в Україну, зробити це.

"Усі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів керувати танками тут у Німеччині або надаючи підтримку з точки зору поставок і логістики", - наголосив він.

Читайте: Франція відправила в Україну перші танки AMX-10RC, - ЗМІ

Автор: 

Німеччина (7374) танк (2071) Шольц Олаф (1137)


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Топ коментарі
+22
Какая эволюция сознания - просто на наших глазах!
Этап 1. Танки в Украину - это же эскалация!
Этап 2. Танки в Украину - это возможно, но надо все взвесить, и не мы первые!
Этап 3. Танки в Украину - это необходимо, причем как можно быстрее!!
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17.02.2023 16:15
+8
Так надай приклад!
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17.02.2023 16:11
+8
Можна, наприклад, дозволити Нідерландах (чи кому там, не пам'ятаю) дозволити передати орендовані у вас. Чи нє?
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17.02.2023 16:15
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Так надай приклад!
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17.02.2023 16:11 Відповісти
1000 раз чую слово Леопард ,але він біля Бахмута так і не з'явився
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17.02.2023 16:14 Відповісти
хто голосніше усіх репетує: « Держи вора!»??

У дзеркало подивись!

Консерва меркелевська.
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17.02.2023 16:24 Відповісти
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17.02.2023 17:23 Відповісти
За два дня на леопарді не навчишся їздити, це тобі не трактор, плюс запчастини, логістика. Будуть леопарди повір будуть. Згоден тільки що якби всю ту техніку яку пообіцяли і постачають дали влітку, то я впевнений що зараз уже бої точилися за Крим, а Донбас уже б ми повернули.
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17.02.2023 16:39 Відповісти
Ти що, в Бахмуті знаходишся?
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17.02.2023 16:39 Відповісти
Так, він в Бахмуті, оператор бойового дивану з відром гороху
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17.02.2023 16:59 Відповісти
Можна, наприклад, дозволити Нідерландах (чи кому там, не пам'ятаю) дозволити передати орендовані у вас. Чи нє?
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17.02.2023 16:15 Відповісти
Какая эволюция сознания - просто на наших глазах!
Этап 1. Танки в Украину - это же эскалация!
Этап 2. Танки в Украину - это возможно, но надо все взвесить, и не мы первые!
Этап 3. Танки в Украину - это необходимо, причем как можно быстрее!!
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17.02.2023 16:15 Відповісти
4. Танки в Україну требо довати, але на Леападрди ми дозволу не дамо .

5. Танки потрібні самоіНеметчені. Ми можемо передати 6 штук…
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17.02.2023 16:27 Відповісти
вся пропаганда рф постійно розповідає що їх супротивник країни НАТО... хто знає,можливо німці вже другий фронт відкрили тому їм танки необхідніше ніж нам...
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17.02.2023 17:13 Відповісти
LEO 7 THE BEST

Система управління вогнем Leopard 2A7V була модифікована для програмування осколково-фугасного снаряда DM 11. Запобіжник затримки DM 11 можна запрограмувати після заряджання на детонацію в певній точці траєкторії польоту снаряда: кулю можна запрограмувати на вибух з максимальною потужністю. ефект вище, перед або всередині цілі. Цей тип *********** може використовуватися для підтримки піхотних підрозділів і знищення укріплених позицій, а також для ураження легкої та середньої бронетехніки.
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17.02.2023 17:59 Відповісти
Розлогі технічні коменти,методичка
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19.02.2023 21:22 Відповісти
Не будь таким песимістом.Прекрасно розумію,що несвоєчасне постачання зброї це чиїсь життя...
надіюсь що скоро буде й пункт:
- даємо Україні батальйон найновіших https://**********.com.ua/2022/06/22/panther-kf51-novyj-osnovnyj-tank-bundesveru/ Panther KF51 для бойового випробовування
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17.02.2023 19:51 Відповісти
вы забыли про 5 тыс. касок...
а кстати, где они?
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17.02.2023 19:49 Відповісти
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17.02.2023 16:17 Відповісти
Та ти навіть орендовані заборонив передавати, а маючи найбільшу кількість Леопардів дав аж 14. І за це спасибі, але навіщо ця показуха з якимись закликами?
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17.02.2023 16:20 Відповісти
Наибольшую численность Лео-2 имеют Греция,Турция и Испания. Испания помогает 6 ед.,другие ожидаемо нулем.
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17.02.2023 16:28 Відповісти

Ось табличка хто скільки чого має офіційно. У німців найбільше. Але скільки 2А4 у кожної країни на ходу то велике питання. Потрібно розглядати версії починаючи з 2А5 та вище. Якби кожен дав по 10% від того що має, тоді було би нормально. Але німці тоді повинні дати не 14, а 30+.
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17.02.2023 16:42 Відповісти
Леопард -2А4 нет на вооружении бундесвера,так что минус 200 в этой табличке.
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17.02.2023 16:46 Відповісти
Я взагалі не бачу сенсу розглядати 2A4. Їх у нормальному стані і у інших небагато залишилось.
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17.02.2023 16:47 Відповісти
А4 і в нормальному стані гірші ніж т-72 польські чи чешські модернізовані
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17.02.2023 16:48 Відповісти
Из 49 ед. подтвержденных на сегодня для Украины ,35 как раз А4. Увы,но такова реальность.
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17.02.2023 16:51 Відповісти
Так у тому і справа що більш нові не хочуть давати. Дали те що було на ходу зі старого, а нове зажали. Тому і така кількість.
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17.02.2023 16:54 Відповісти
14 або 30, погоди не змінить, якщо на тої стороні 1400, та і не набагато гірших, ті ж т-90 та т-80 модернізовані.

Мова має йти про 600-800 а не 14 або 30
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17.02.2023 16:47 Відповісти
Та немає там 1400 вже і близько.
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17.02.2023 16:52 Відповісти
14 за тиждень якщо вірити українським сводкам мін оборони підбивають ВСУ, то про що мова, 1400 чи 1200 , яка різниця, це в десятки разів більше

Крім того вони є виробниками танків, і як ніяк, але поповнюють новими танками лави
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17.02.2023 17:00 Відповісти
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8



7000 на зберіганні т-72, 550 т-90, 860 т-80, 2100 т -72 модерн

За даними вікі 3500 танків, нехай половину знищили, та все одно на тисячі рахунок, а не 14 чи 30
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17.02.2023 17:07 Відповісти
То все теоретичні цифри. Ніхто їх не рахував тих танків які реально можуть воювати. У нас 2014 року офіційно було більше тисячі танків на озброєнні, а воювати могли одиниці.
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17.02.2023 17:20 Відповісти
То думаєте, в них десь до сотні? Згадую відео, в одній колоні стільки мабуть було.
Вікі не вірити, то чому тоді вірити?
Взагалі нічому що в Інтернеті написано.
То що тоді тут обмірковуємо?
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17.02.2023 17:30 Відповісти
Важко назвати точну кількість, але й тисяча то дуже багато, мабуть ближче до 500 це більш реально. У Вікіпедії кожен може особисто відредагувати інформацію. А вірити можна здоровому глузду. Найбільшу колону я бачив ще дуже давно коли на Ізюм йшли. Там було декілька десятків танків, може навіть до сотні. Основна частина з них або вже знищена, або виведена з ладу та вивезена на територію росії, або захоплена нами в якості трофеїв. Вже й Ізюм давно звільнили. І це відбулося майже з усіма такими колонами. Єдине місце де ще намагаються наступати колонами це Вугдедар. Це єдине місце де вони змогли зібрати велику кількість бронетехніки. Подивіться на інші напрямки типу Бахмуту та Соледару, там немає якихось скупчень бронетехніки, а наступ відбувається майже виключно піхотою. Зараз немає жодних супутникових знімків які б говорили про якісь серйозні скупчення техніки які були на початку війни. Шила в мішку не сховаєш. А обмірковуєм ми кількість боєготових танків, тому я й роблю наголос на Леопардах як мінімум 2А5 які більш-менш нові. Те саме і з російськими танками. Потрібно дивитися скільки танків вони виробили за останні років 15, відмінусувати знищені, пошкоджені та захоплені, оце все що вони можуть застосувати. А ті танки що знімаються зі зберігання, або ремонтуються в загальній кількості майже нічого не значать, тому що за добу знищується більша кількість танків ніж відновлюється, або ремонтується. Не кажучи вже про виробництво. Воно взагалі ніякого впливу на цю війну не може здійснити.
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17.02.2023 18:06 Відповісти
"Бахмуту та Соледару, там немає якихось скупчень бронетехніки"
Немає там, то не значить що немає взагалі.

Вікі це більш менш достовірний ресурс. Фуфло туди важко приліпити, та і немає у нього такої репутації за багато років як недостовірний чи брехливий ресурс. Там є джерела, вони перевіряються, що попало не пишуть на Вікіпедії .

Ну давайте логічно думати.

До війни офіційно світові експерти військові ставили армію РФ на друге місце.
При цьому в першій десятці не було жодної країни, у якої кількість танків менше тисячі, а перша п'ятірка, танки вимірюється тисячами шт. То що, їх всіх розмістили нижче армії РФ, їх цифри танків достовірні, а у РФ ні? Де логіка? Якщо поруч у всіх танки вимірюються тисячами, мабуть і у РФ яку поставили на друге місце, теж тисячами.

Крім того, СРСР відомо мав найбільш кількість танків у світі. А РФ як ніяк наступник.

За рік були втрати, але ж були і нові , були зняті з зберігання, були відремонтовані, були перенаправлення з партій що планувались на експорт.
Нехай стало менше, та не так, щоб з тисяч, залишилося стільки скільки було в пару колонах на початку.

В будь якому разі мова має йти не про 14 чи 30 танків, а про сотні, 500-800 , якщо мова йде про реальні речі. А якщо нас очікує черговий "жест доброї волі" а танкі це просто цирк задля картинки, тоді так, вистачить для картинки і 14 шт.
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17.02.2023 18:30 Відповісти
Так у нас після СРСР теж залишилось кілька тисяч танків і де вони? Не можна довіряти Вікіпедії, тому що реально ніхто нічого не рахував. Це все теоретично. Бог з нею з Вікіпедією. Навіть якщо їх є тисяча, або навіть більше це все одно нічого не означає. Тому що танк сам по собі не є якоюсь надзвичайною зброєю. Ну який сенс з них якщо вони десь є але не використовуються? Потрібно головне розуміти, що спочатку йде артпідготовка і основні сили знищуються артилерією, потім вже йдуть танки які за підтримки БМП та піхоти дочищають те що не знищила артилерія. Тільки так це працює. Є звичайно можливість поставити всі ці танки в оборону, але це буде легка мішень для артилерії. 1000 танків це всього 1000 снарядів Excalibur.
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17.02.2023 19:01 Відповісти
"Потрібно дивитися скільки танків вони виробили за останні років 15, відмінусувати знищені, пошкоджені та захоплені, оце все що вони можуть застосувати"

А де в цій формулі танкі, які були в військових частинах другої армії світу ) до 2008 року? Там був нуль, і з 2008 року тіки вперше побачили танкі та почали навчати танкістів?))

Я все ж такі вважаю, що більшість тих танків що поїхали в колонах 24.02 були вироблені задовго до 2008 року, хоча і модернізовані.
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17.02.2023 18:41 Відповісти
Вони всі по суті модернізовані. росія не виготовляла нових корпусів наприклад. Вони брали старий Т-72Б3 і модернізували його до рівня Т-72Б3 зразка 2016 р. Тому так зване виробництво багатьох Т-72Б3 зразка 2016 р. це мінус один Т-72Б3. І те саме з Т-80. Тому велика проблема з відновленням, з усього що можливо відновити і мало якусь цінність вони робили типу нові танки і на експорт у тому числі.
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17.02.2023 19:09 Відповісти
Пам'ятаю, наші казали що близько 500 танків тіки захопили.

особового складу - близько 141 260 осіб (приблизно +800 за попередню добу);танків - 3 298 (+2);

Тобто всього захопили та знищили 3798 танків
Це дані Міноборони.
Або у РФ вже взагалі не залишилося танків, за Вашою формулою, або Ви підставляєте своїм розрахунком наше Міноборони, або з все такі у РФ було та є танків скажемо так у кількісному виміри сотні та тисячі, а отже 14 або 30 танків леопард проти то ні про що.
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17.02.2023 19:18 Відповісти
Я довіряю тільки даним на які є підтвердження. Всі віртуальні цифри навіть з Міноборони не сприймаю серйозно. Можливо вони і вірні, але є таке поняття як інформаційна війна. Є ресурс де рахують знищену техніку. Там до кожної одиниці є підтвердження. Тому можна орієнтуватися на них
https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
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17.02.2023 19:35 Відповісти
В мене є інша теорія. Можливо, є якась ******* секретна зброя на кшталт літаючих бомб, яка взагалі нівелює танкі як головну силу. І американці її надали, а отже, знають, що для проривів проти піхоти достатньо Бредли та інших бмп та наявних танків, а танкі противника будуть знищені новітніми бомбами чи ракетами і не треба для цього сотні леопардів і тп
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17.02.2023 18:50 Відповісти
Так це і є снаряди Excalibur.
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17.02.2023 19:16 Відповісти
читай приписку под таблицей(это круговой обмен этой техники)для европейских стран.
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17.02.2023 21:24 Відповісти
А що це з паном канцлером сталося? Це він чи не він? Не інакше, як американці двійника підсунули!)))
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17.02.2023 16:25 Відповісти
Та нічого з ним не сталося ! Як був Шольц, так і е.

Уважно пильнуйте не за его Словами,
а за его Діями-
і тоді вам буде усе зрозуміло.
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17.02.2023 16:30 Відповісти
Вибачте, це була іронія, можливо, не сама вдала. Але ж...
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17.02.2023 16:35 Відповісти
По делам их узнаете, кто они. Разве собирают гроздья виноградные с терновника или с репейника смоквы?
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17.02.2023 16:44 Відповісти
Колись Український Шольц переможе московського Шольца
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17.02.2023 16:29 Відповісти
Ви будете здивовані, але там є тільки німецький Шольц) ну може трошечки американського))
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17.02.2023 16:43 Відповісти
Я б передав, да в мене немає.
Кого вони закликають по черзі?
Як діти в садочку...
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17.02.2023 16:35 Відповісти
Шольца по пятницям прориває....
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17.02.2023 16:36 Відповісти
Сам пью та Вас запрошую! - так кажуть українці)

А якщо сам не пьєш, то не запрошуй інших.
Не хочете давати танків, так скажіть чесно, ні, не дамо, ви ж німці!
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17.02.2023 16:40 Відповісти
Цікаво - яке ж таке лідерство Німеччина може запропонувати, якщо в Німеччині практично немає справних німецьких жеж танків?
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17.02.2023 16:47 Відповісти
Ишь, как заговорил
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17.02.2023 16:53 Відповісти
Яка гарна в Шольца мелодія... слухати ненаслухаєшся.
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17.02.2023 16:55 Відповісти
Одною рукою махає щоб надавали а Нідерландам та Голандії не те що забороняє надавати а даже ремонтувати танки перед відправкою в Україну яку він заборонив.
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17.02.2023 16:58 Відповісти
да нет!! вы не правы!!нидерландам запретил!! а голландии никаких ограничений.насколько знаю!!
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17.02.2023 21:30 Відповісти
Надайте всі, будь ласка,і швидше!!!!
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17.02.2023 17:47 Відповісти
У 1980-х роках Бундесвер мав 12 армійських дивізій з 36 бригадами і набагато більше 7 000 бойових танків, бойових броньованих машин піхоти та інших танків; 15 літаючих бойових підрозділів у ВПС та ВМС з близько 1,000 бойовими літаками; 18 зенітно-ракетних батальйонів і військово-морських підрозділів з близько 40 ракетними катерами і 24 підводними човнами, а також кількома есмінцями і фрегатами.
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17.02.2023 18:25 Відповісти
Он идиот или притворяется....
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17.02.2023 20:39 Відповісти
Усі, хто не може надіслати Україні танки, повинні їх надіслати - Я))
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17.02.2023 21:04 Відповісти
Так отдай все свои танки -получишь данки
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17.02.2023 21:35 Відповісти
Усі, хто може надіслати танки України, повинні зробити це, - Шольц

Самі не давали, і іншим дозвола не давали....а...час невплинно йшов...скільки наших братів полягло...раніше потрібно було діяти
Німетччина від війни далеко.....
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17.02.2023 21:48 Відповісти
Свої потрібно було виробляти Оплоти,Ятагани.Тайланду зробили 49 штук,а нам як завжди нічого непотібно.
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17.02.2023 22:58 Відповісти
В перше бачу за цю війню, як Німеччина та зокрема Шольц приймає участь у "літературі"...здивований.
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17.02.2023 23:44 Відповісти
Іспанія, Швеція, Італія шо то кабєняться
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18.02.2023 05:40 Відповісти
 
 