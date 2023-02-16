УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11251 відвідувач онлайн
Новини Війна
21 382 46
допомога (7871) танк (2006) Франція (2902)

Франція відправила в Україну перші танки AMX-10RC, - ЗМІ

amx10-rc

Франція відправляє в Україну першу партію із 14 легких танків AMX-10RC. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Forces Operations.

Ці 14 легких танків AMX-10RC є першими серед кількох десятків екземплярів, які країни Заходу пообіцяли передати Україні на початку січня. 

Саме стільки екіпажів та керівників пройшли підготовку за останні тижні у Сомюрській кавалерійській школі - колисці французької бронекавалерії.

Також читайте: Франція передасть Україні ще 12 САУ "Caesar", - міністр оборони Лекорню

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+45
Дякуємо Франції!!!
показати весь коментар
16.02.2023 20:25
+27
Свято наближається...
показати весь коментар
16.02.2023 20:22
+20
Ок.
показати весь коментар
16.02.2023 20:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ок.
показати весь коментар
16.02.2023 20:22 Відповісти
характеристики цього танку у відео https://www.youtube.com/watch?v=N2QApSilnQM&pbjreload=102 https://www.youtube.com/watch?v=N2QApSilnQM&pbjreload=102


танк супер
показати весь коментар
16.02.2023 21:47 Відповісти
А шо з гарматою не так, по тех хар це почти радянська БМП1 тільки калібр не той
показати весь коментар
17.02.2023 12:12 Відповісти
Свято наближається...
показати весь коментар
16.02.2023 20:22 Відповісти
Дякуємо Франції!!!
показати весь коментар
16.02.2023 20:25 Відповісти
Новость хорошая,нужно все. Зато использование нестандартного 105 мм снаряда добавит к логистике еще одну головную боль.
показати весь коментар
16.02.2023 20:26 Відповісти
Леопарды 1 тоже на 105 мм, може взаимозаменяемые?
показати весь коментар
16.02.2023 20:33 Відповісти
К сожалению,нет.
показати весь коментар
16.02.2023 20:35 Відповісти
М119 - 105 мм, нам їх передали ще влітку...
показати весь коментар
16.02.2023 22:11 Відповісти
нет у француза там уменьшенный заряд снаряда иначе коробку сдувает отдачей но по т 72 -90т хватает броне пробития
показати весь коментар
16.02.2023 20:35 Відповісти
Ага, ну хоть тут порядок...(в норм.смислє, бо щас нападут коршуни)
показати весь коментар
16.02.2023 20:44 Відповісти
ГОловне - щою французи не забули придать ще й надувних макетів цих танків Бо меблевій фабриці прийдеться "БТРи" фанерою обшивать (як і КамАЗи") - під "Хаймерси"
показати весь коментар
16.02.2023 21:11 Відповісти
вдарили 105мм французькі танки використовували якісні ********** Т-64 Т-72 підірвали
показати весь коментар
17.02.2023 16:06 Відповісти
105 мм мы используем давно - с начала лета, как только у нас появились первые L118/119. Так что с логистикой 105 мм у нас всё в порядке.
показати весь коментар
16.02.2023 21:15 Відповісти
Гаубичные и танковые снаряды не одно и тоже. Словенские M-55S( как и Леопард 1) используют стандартные 105х617, АМХ-10RC 105х527.
показати весь коментар
16.02.2023 21:20 Відповісти
Наша армейская логистика с учетом военных действий пока показывает себя хорошо. Как-то же справляемся с танковым "зоопарком" из двух десятков типов и модификаций. То же касается и "зоопарка" арты.
показати весь коментар
16.02.2023 21:30 Відповісти
С этим я согласен, как-то).
показати весь коментар
16.02.2023 21:31 Відповісти
Респект ув. Урсу за шикарный термин "зоопарк арты". Остроумно и оптимистично. В само деле, при всём зоопарке военной техники логистика ВСУ очень хорошо справляется с использованием самых разных систем от польских "Крабов и словацких "Сузанн" до французских "Сезаров" и немецких "Гепардов".

Ни разу ещё не появилась инфа о том, что какой-либо артилл. батарее подвезли не "те снаряды".
показати весь коментар
17.02.2023 13:05 Відповісти
Яка головна біль? Всі танки будуть зараджатися асфальтом, бо Володя не міг помилятися, він знав, що замість танків, ракет і снарядів потрібен асфальт і бітум.
показати весь коментар
16.02.2023 23:15 Відповісти
Не пукай в стакан Толя! Все буде Leopard! Все буде Україна!
показати весь коментар
17.02.2023 13:31 Відповісти
Все, що надають союзники наближає нашу перемогу. Велика подяка Франції!
показати весь коментар
16.02.2023 20:28 Відповісти
Gut
показати весь коментар
16.02.2023 23:09 Відповісти
Эти штуки - бронированные машины разведки, т.е., говоря Американскими категориями - квалерийская машина. До танка не дотягивают.
показати весь коментар
16.02.2023 20:30 Відповісти
Все можна успішно використати.
Не дотягує до танка, але як високомобільна САУ, цілком пристойна машина.
І як бронетранспортер теж непоганий варіант.
показати весь коментар
16.02.2023 20:34 Відповісти
Было видео кавалерийской атаки Украинского Ин.Легиона на позицию русни, на двух Хамви. Вот эти машинки как раз для такого.
показати весь коментар
16.02.2023 20:39 Відповісти
День добрий. А Васьки так і не видно. Хотів вже в гості запросить...
показати весь коментар
16.02.2023 20:48 Відповісти
Легендарне відео, іноз.боєць кричить "амі, амі (набоі, патрони)" а наші йому мухи подають. Потім цей боєць пояснював чому взяв рпг замість патронів, але не можу знайти те відео
показати весь коментар
16.02.2023 22:10 Відповісти
https://twitter.com/RALee85/status/1567915713549017091?lang=en https://twitter.com/RALee85/status/1567915713549017091?lang=en

показати весь коментар
16.02.2023 22:22 Відповісти
Ну або як оце роблять баггі з джавелінами чи АГС на даху... залетіть, ввалить і втікти
показати весь коментар
17.02.2023 10:36 Відповісти
До танка не дотягивает ходовая. А башня и калибр - вполне .
показати весь коментар
16.02.2023 20:36 Відповісти
нече ее предко бтр пандар вроде в Африке валил и т 54-55 и т 62 с кубинцами запекал
показати весь коментар
16.02.2023 20:37 Відповісти
Главное не в том, что этот АМХ не "дотягивает до танка" по своим габаритам, а то, что он отлично может поражать советские танки из 105 мм пушки.
показати весь коментар
17.02.2023 13:07 Відповісти
Франція успішно використовувала їх проти терористів у війні в Малі, це танки для швидких дій
показати весь коментар
17.02.2023 15:59 Відповісти
Словакия несколько недель не пропускает на границе с Украиной немецкие гаубицы для ремонта - СМИ
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/16/7389678/
показати весь коментар
16.02.2023 20:40 Відповісти
бундесен инсайдер получили 100 эвро от папраша тупей и на гора выдает а упячка подхватывает как русня за симонян
показати весь коментар
16.02.2023 20:42 Відповісти
О, упячку вспомнили. Где мой 2007, эх.
показати весь коментар
16.02.2023 21:57 Відповісти
Прикол у тому що видання "Українська правда" посилається у цій інформації на ресурс "Business Insider" засновником якого є Кевін П. Райан котрий, от же ж збіг, регулярно приймає участь у рашистських ток-шоу та дає постійно рашЗМІ інтерв'ю із повністю пророССійською позицією!
показати весь коментар
17.02.2023 13:20 Відповісти
Щиро дякуємо, Франціє.
показати весь коментар
16.02.2023 20:47 Відповісти
Невже Макрон нарешті плюнув в сторону Шольца?
показати весь коментар
16.02.2023 20:53 Відповісти
Гер Шольц не має жодного стосунку до легких французьких танків.
показати весь коментар
17.02.2023 11:01 Відповісти
Желательно их все передать разведподразделениям ВСУ и использовать по назначению.Они получше БРДМ,БРМ-1к
показати весь коментар
16.02.2023 21:12 Відповісти
У нас на "луч" фаларіки виробляли різних калібрів і видів, у т.ч. для краін нато. Тіпа керована ракета запускається через ствол, були й некеровані. У всякому разі краще за спг на пікапі
показати весь коментар
16.02.2023 22:06 Відповісти
Виробляли, виробляють й будуть виробляти далі та використовувати у боротьбі ЗСУ проти рашистських окупантів!!!
показати весь коментар
17.02.2023 13:09 Відповісти
Багато хто звертає увагу на те, що цю бойову техніку не треба вважати танками, але те що це підсилює боєздатність ЗСУ сумніву не викликає. Дякуємо Франції за допомогу!!!
показати весь коментар
17.02.2023 13:07 Відповісти
 
 