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Франция отправила в Украину первые AMX-10RC, - СМИ

amx10-rc

Франция отправляет в Украину первую партию из 14-ти легких танков AMX-10RC. Украинские экипажи уже прошли программу обучения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forces Operations.

Эти 14 легких танков AMX-10RC являются первыми среди десятков экземпляров, которые страны Запада пообещали передать Украине в начале января.

Именно столько экипажей и операторов прошли подготовку за последние недели в Сомюрской кавалерийской школе – колыбели французской бронекавалерии.

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Топ комментарии
+45
Дякуємо Франції!!!
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16.02.2023 20:25
+27
Свято наближається...
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16.02.2023 20:22
+20
Ок.
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16.02.2023 20:22
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Ок.
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16.02.2023 20:22 Ответить
характеристики цього танку у відео https://www.youtube.com/watch?v=N2QApSilnQM&pbjreload=102 https://www.youtube.com/watch?v=N2QApSilnQM&pbjreload=102


танк супер
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16.02.2023 21:47 Ответить
А шо з гарматою не так, по тех хар це почти радянська БМП1 тільки калібр не той
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17.02.2023 12:12 Ответить
Свято наближається...
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16.02.2023 20:22 Ответить
Дякуємо Франції!!!
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16.02.2023 20:25 Ответить
Новость хорошая,нужно все. Зато использование нестандартного 105 мм снаряда добавит к логистике еще одну головную боль.
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16.02.2023 20:26 Ответить
Леопарды 1 тоже на 105 мм, може взаимозаменяемые?
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16.02.2023 20:33 Ответить
К сожалению,нет.
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16.02.2023 20:35 Ответить
М119 - 105 мм, нам їх передали ще влітку...
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16.02.2023 22:11 Ответить
нет у француза там уменьшенный заряд снаряда иначе коробку сдувает отдачей но по т 72 -90т хватает броне пробития
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16.02.2023 20:35 Ответить
Ага, ну хоть тут порядок...(в норм.смислє, бо щас нападут коршуни)
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16.02.2023 20:44 Ответить
ГОловне - щою французи не забули придать ще й надувних макетів цих танків Бо меблевій фабриці прийдеться "БТРи" фанерою обшивать (як і КамАЗи") - під "Хаймерси"
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16.02.2023 21:11 Ответить
вдарили 105мм французькі танки використовували якісні ********** Т-64 Т-72 підірвали
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17.02.2023 16:06 Ответить
105 мм мы используем давно - с начала лета, как только у нас появились первые L118/119. Так что с логистикой 105 мм у нас всё в порядке.
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16.02.2023 21:15 Ответить
Гаубичные и танковые снаряды не одно и тоже. Словенские M-55S( как и Леопард 1) используют стандартные 105х617, АМХ-10RC 105х527.
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16.02.2023 21:20 Ответить
Наша армейская логистика с учетом военных действий пока показывает себя хорошо. Как-то же справляемся с танковым "зоопарком" из двух десятков типов и модификаций. То же касается и "зоопарка" арты.
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16.02.2023 21:30 Ответить
С этим я согласен, как-то).
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16.02.2023 21:31 Ответить
Респект ув. Урсу за шикарный термин "зоопарк арты". Остроумно и оптимистично. В само деле, при всём зоопарке военной техники логистика ВСУ очень хорошо справляется с использованием самых разных систем от польских "Крабов и словацких "Сузанн" до французских "Сезаров" и немецких "Гепардов".

Ни разу ещё не появилась инфа о том, что какой-либо артилл. батарее подвезли не "те снаряды".
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17.02.2023 13:05 Ответить
Яка головна біль? Всі танки будуть зараджатися асфальтом, бо Володя не міг помилятися, він знав, що замість танків, ракет і снарядів потрібен асфальт і бітум.
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16.02.2023 23:15 Ответить
Не пукай в стакан Толя! Все буде Leopard! Все буде Україна!
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17.02.2023 13:31 Ответить
Все, що надають союзники наближає нашу перемогу. Велика подяка Франції!
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16.02.2023 20:28 Ответить
Gut
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16.02.2023 23:09 Ответить
Эти штуки - бронированные машины разведки, т.е., говоря Американскими категориями - квалерийская машина. До танка не дотягивают.
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16.02.2023 20:30 Ответить
Все можна успішно використати.
Не дотягує до танка, але як високомобільна САУ, цілком пристойна машина.
І як бронетранспортер теж непоганий варіант.
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16.02.2023 20:34 Ответить
Было видео кавалерийской атаки Украинского Ин.Легиона на позицию русни, на двух Хамви. Вот эти машинки как раз для такого.
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16.02.2023 20:39 Ответить
День добрий. А Васьки так і не видно. Хотів вже в гості запросить...
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16.02.2023 20:48 Ответить
Легендарне відео, іноз.боєць кричить "амі, амі (набоі, патрони)" а наші йому мухи подають. Потім цей боєць пояснював чому взяв рпг замість патронів, але не можу знайти те відео
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16.02.2023 22:10 Ответить
https://twitter.com/RALee85/status/1567915713549017091?lang=en https://twitter.com/RALee85/status/1567915713549017091?lang=en

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16.02.2023 22:22 Ответить
Ну або як оце роблять баггі з джавелінами чи АГС на даху... залетіть, ввалить і втікти
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17.02.2023 10:36 Ответить
До танка не дотягивает ходовая. А башня и калибр - вполне .
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16.02.2023 20:36 Ответить
нече ее предко бтр пандар вроде в Африке валил и т 54-55 и т 62 с кубинцами запекал
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16.02.2023 20:37 Ответить
Главное не в том, что этот АМХ не "дотягивает до танка" по своим габаритам, а то, что он отлично может поражать советские танки из 105 мм пушки.
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17.02.2023 13:07 Ответить
Франція успішно використовувала їх проти терористів у війні в Малі, це танки для швидких дій
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17.02.2023 15:59 Ответить
Словакия несколько недель не пропускает на границе с Украиной немецкие гаубицы для ремонта - СМИ
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/16/7389678/
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16.02.2023 20:40 Ответить
бундесен инсайдер получили 100 эвро от папраша тупей и на гора выдает а упячка подхватывает как русня за симонян
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16.02.2023 20:42 Ответить
О, упячку вспомнили. Где мой 2007, эх.
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16.02.2023 21:57 Ответить
Прикол у тому що видання "Українська правда" посилається у цій інформації на ресурс "Business Insider" засновником якого є Кевін П. Райан котрий, от же ж збіг, регулярно приймає участь у рашистських ток-шоу та дає постійно рашЗМІ інтерв'ю із повністю пророССійською позицією!
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17.02.2023 13:20 Ответить
Щиро дякуємо, Франціє.
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16.02.2023 20:47 Ответить
Невже Макрон нарешті плюнув в сторону Шольца?
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16.02.2023 20:53 Ответить
Гер Шольц не має жодного стосунку до легких французьких танків.
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17.02.2023 11:01 Ответить
Желательно их все передать разведподразделениям ВСУ и использовать по назначению.Они получше БРДМ,БРМ-1к
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16.02.2023 21:12 Ответить
У нас на "луч" фаларіки виробляли різних калібрів і видів, у т.ч. для краін нато. Тіпа керована ракета запускається через ствол, були й некеровані. У всякому разі краще за спг на пікапі
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16.02.2023 22:06 Ответить
Виробляли, виробляють й будуть виробляти далі та використовувати у боротьбі ЗСУ проти рашистських окупантів!!!
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17.02.2023 13:09 Ответить
Багато хто звертає увагу на те, що цю бойову техніку не треба вважати танками, але те що це підсилює боєздатність ЗСУ сумніву не викликає. Дякуємо Франції за допомогу!!!
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17.02.2023 13:07 Ответить
 
 