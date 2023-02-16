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Новости Помощь Украине
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Израиль (1851) помощь (7420) Коэн Эли (8)

Израиль предоставит Украине кредитные гарантии на $200 млн, - глава МИД Коэн

коен,елі

Израиль намерен предоставить кредитные гарантии на сумму до 200 миллионов долларов для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине, заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

"В течение прошлого года Израиль предоставил значительную гуманитарную помощь Украине, включая развертывание полевого госпиталя Shining Star", - сказал Коэн на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Коэн также заверил, что Израиль намерен продолжить поддержку Украины, в частности, он анонсировал "кредитные гарантии до 200 миллионов долларов на израильские проекты в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры".

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Министр объявил, что Израиль поможет Украине "разработать разумную систему раннего предупреждения".

"Я горжусь тем, что поддерживаю Украину в эти трудные времена", - сказал он.
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Топ комментарии
+14
- Чим відрізняються британський Робін Гуд та український Олекса Добуш, від єврейського?
- Британський та український відбирали гроші та майно у багатих і оздавали бідним, а єврейський відібране давав бідним у позику за невеликий відсоток...
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16.02.2023 19:15
+8
Маленька Естонія, надала три шпиталі, і купу зброї, а воно пишається одним, і кредит " дуже великій", нема слів!!!! Чесно кажучи я від Ізраїлю очікував військову допомогу, повітряний щит, і т.п., але не сталося як гадалося!!!!!!
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16.02.2023 19:13
+4
ані шекеля без гарантії... хоча самі сидять на підсосі у штатів десятиріччами
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16.02.2023 19:09
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ані шекеля без гарантії... хоча самі сидять на підсосі у штатів десятиріччами
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16.02.2023 19:09 Ответить
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16.02.2023 19:12 Ответить
Маленька Естонія, надала три шпиталі, і купу зброї, а воно пишається одним, і кредит " дуже великій", нема слів!!!! Чесно кажучи я від Ізраїлю очікував військову допомогу, повітряний щит, і т.п., але не сталося як гадалося!!!!!!
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16.02.2023 19:13 Ответить
Там ще й кредитні гарантії саме на ізраїльські проекти-охорона здоров'я і цивільна інфраструктура.Іншими словами Ізраїль робить свої проекти в Україні,а ми їм потім повертаємо гроші за роботу.На яких умовах,що за проекти-не відомо
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16.02.2023 19:20 Ответить
де ви бачили ,щоб маланець був без прибутку?
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16.02.2023 19:24 Ответить
У маланцев голова для того чтобы думать как бы наварить. А у других, чтобы в нее есть)
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16.02.2023 19:39 Ответить
С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки
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16.02.2023 19:14 Ответить
а дружба начинается--з кредиту
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16.02.2023 19:23 Ответить
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16.02.2023 19:35 Ответить
- Чим відрізняються британський Робін Гуд та український Олекса Добуш, від єврейського?
- Британський та український відбирали гроші та майно у багатих і оздавали бідним, а єврейський відібране давав бідним у позику за невеликий відсоток...
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16.02.2023 19:15 Ответить
сильно! клас!
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16.02.2023 19:37 Ответить
Ого! Жирно!!!
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16.02.2023 19:17 Ответить
Для тих, у кого спеціальна, коротка пам'ять:
"...Глава Иммиграционного управления МВД Томер Москович заявил, что Израиль не должен открывать двери для беженцев, не имеющих еврейских корней..."
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16.02.2023 19:21 Ответить
ну такі і шо?молодці маланці...
коли всі воювали,вони відкривали кнайпи.
читав спогади одного русина...як вони працювали на шахтах..важко працювали..а кнайпи відкривали самі знаєте хто..от цей русин і розповідає...що після роботи..йшли з роботи і кнайпа стояла спеціально на шляху від шахт до житлового поселення..хоч не хоч а сто грам чи пиво кожен заходив випити.навіть кредит давав господар кнайпи..а потім обдирав до липки простого роботягу..до речі ці оповіді були на радіо Свобода якшо не помиляюсь в 1984-85 році
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16.02.2023 19:21 Ответить
МАбуть їх у кнайпу силоміць затягували і так само силоміць горілку у горлянку заливали
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16.02.2023 20:53 Ответить
У меня тоже скопилось столько НАМІРОВ, что можно даже поделиться с Израилем.
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16.02.2023 19:27 Ответить
дають кредит 200 мільйонів..повернути кредит...і відсотки..вгадайте скільки?таки ж не дарма Мойсей їх водив 40 років
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16.02.2023 19:28 Ответить
Країну, де чинуши гроші тирять і вивозять валізами, ховають матрасами, хіба можна здивувати кредитними гарантіями до 200 млн. Де Ставицький, Рабінович та інші?
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16.02.2023 19:36 Ответить
Едуард Анатолійович Ставицький, он же Натан Розенберг.
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16.02.2023 19:48 Ответить
Напевнее вивіз цей Натан більше 200млн, якщо досі шукають Ставицького, а він давно вже Розенберг там, де своїх не видають.
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16.02.2023 21:33 Ответить
Уманці, будьмо патріотами-піднімаємо ціни на койколіжка! 😜
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16.02.2023 20:14 Ответить
Ну всьо, це перемога...
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16.02.2023 20:15 Ответить
Люди просто порівнюють "поміч" від різних країн
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16.02.2023 20:54 Ответить
 
 