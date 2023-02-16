Израиль предоставит Украине кредитные гарантии на $200 млн, - глава МИД Коэн
Израиль намерен предоставить кредитные гарантии на сумму до 200 миллионов долларов для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине, заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.
"В течение прошлого года Израиль предоставил значительную гуманитарную помощь Украине, включая развертывание полевого госпиталя Shining Star", - сказал Коэн на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Коэн также заверил, что Израиль намерен продолжить поддержку Украины, в частности, он анонсировал "кредитные гарантии до 200 миллионов долларов на израильские проекты в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры".
Министр объявил, что Израиль поможет Украине "разработать разумную систему раннего предупреждения".
"Я горжусь тем, что поддерживаю Украину в эти трудные времена", - сказал он.
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- Британський та український відбирали гроші та майно у багатих і оздавали бідним, а єврейський відібране давав бідним у позику за невеликий відсоток...
"...Глава Иммиграционного управления МВД Томер Москович заявил, что Израиль не должен открывать двери для беженцев, не имеющих еврейских корней..."
коли всі воювали,вони відкривали кнайпи.
читав спогади одного русина...як вони працювали на шахтах..важко працювали..а кнайпи відкривали самі знаєте хто..от цей русин і розповідає...що після роботи..йшли з роботи і кнайпа стояла спеціально на шляху від шахт до житлового поселення..хоч не хоч а сто грам чи пиво кожен заходив випити.навіть кредит давав господар кнайпи..а потім обдирав до липки простого роботягу..до речі ці оповіді були на радіо Свобода якшо не помиляюсь в 1984-85 році