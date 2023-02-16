Израиль предоставит Украине кредитные гарантии на $200 млн, - глава МИД Коэн

Израиль намерен предоставить кредитные гарантии на сумму до 200 миллионов долларов для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине, заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

"В течение прошлого года Израиль предоставил значительную гуманитарную помощь Украине, включая развертывание полевого госпиталя Shining Star", - сказал Коэн на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Коэн также заверил, что Израиль намерен продолжить поддержку Украины, в частности, он анонсировал "кредитные гарантии до 200 миллионов долларов на израильские проекты в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры".

Читайте также: Израиль будет помогать Украине с разработкой системы оповещения об атаках

Министр объявил, что Израиль поможет Украине "разработать разумную систему раннего предупреждения".

"Я горжусь тем, что поддерживаю Украину в эти трудные времена", - сказал он.