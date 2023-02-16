Ізраїль надасть Україні кредитні гарантії на $200 млн, - глава МЗС Коен
Ізраїль має намір надати кредитні гарантії на суму до 200 мільйонів доларів для проєктів у галузі охорони здоров’я та цивільної інфраструктури в Україні, заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.
"Протягом минулого року Ізраїль надав значну гуманітарну допомогу Україні, зокрема розгортання польового шпиталю Shining Star", - сказав Коен на спільній пресконференції із главою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Коен також запевнив, що Ізраїль має намір продовжити підтримку України, зокрема він анонсував "кредитні гарантії до 200 мільйонів доларів на ізраїльські проєкти в галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури".
Міністр оголосив, що Ізраїль допоможе Україні "розробити розумну систему раннього запобігання".
"Я пишаюся тим, що підтримую Україну в ці скрутні часи", - сказав він.
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"...Глава Иммиграционного управления МВД Томер Москович заявил, что Израиль не должен открывать двери для беженцев, не имеющих еврейских корней..."
коли всі воювали,вони відкривали кнайпи.
читав спогади одного русина...як вони працювали на шахтах..важко працювали..а кнайпи відкривали самі знаєте хто..от цей русин і розповідає...що після роботи..йшли з роботи і кнайпа стояла спеціально на шляху від шахт до житлового поселення..хоч не хоч а сто грам чи пиво кожен заходив випити.навіть кредит давав господар кнайпи..а потім обдирав до липки простого роботягу..до речі ці оповіді були на радіо Свобода якшо не помиляюсь в 1984-85 році