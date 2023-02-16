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Ізраїль (1609) допомога (7871) Коен Елі (10)

Ізраїль надасть Україні кредитні гарантії на $200 млн, - глава МЗС Коен

коен,елі

Ізраїль має намір надати кредитні гарантії на суму до 200 мільйонів доларів для проєктів у галузі охорони здоров’я та цивільної інфраструктури в Україні, заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

"Протягом минулого року Ізраїль надав значну гуманітарну допомогу Україні, зокрема розгортання польового шпиталю Shining Star", - сказав Коен на спільній пресконференції із главою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Коен також запевнив, що Ізраїль має намір продовжити підтримку України, зокрема він анонсував "кредитні гарантії до 200 мільйонів доларів на ізраїльські проєкти в галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури".

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Міністр оголосив, що Ізраїль допоможе Україні "розробити розумну систему раннього запобігання".

"Я пишаюся тим, що підтримую Україну в ці скрутні часи", - сказав він.

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Топ коментарі
+14
- Чим відрізняються британський Робін Гуд та український Олекса Добуш, від єврейського?
- Британський та український відбирали гроші та майно у багатих і оздавали бідним, а єврейський відібране давав бідним у позику за невеликий відсоток...
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16.02.2023 19:15
+8
Маленька Естонія, надала три шпиталі, і купу зброї, а воно пишається одним, і кредит " дуже великій", нема слів!!!! Чесно кажучи я від Ізраїлю очікував військову допомогу, повітряний щит, і т.п., але не сталося як гадалося!!!!!!
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16.02.2023 19:13
+4
ані шекеля без гарантії... хоча самі сидять на підсосі у штатів десятиріччами
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16.02.2023 19:09
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ані шекеля без гарантії... хоча самі сидять на підсосі у штатів десятиріччами
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16.02.2023 19:09 Відповісти
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16.02.2023 19:12 Відповісти
Маленька Естонія, надала три шпиталі, і купу зброї, а воно пишається одним, і кредит " дуже великій", нема слів!!!! Чесно кажучи я від Ізраїлю очікував військову допомогу, повітряний щит, і т.п., але не сталося як гадалося!!!!!!
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16.02.2023 19:13 Відповісти
Там ще й кредитні гарантії саме на ізраїльські проекти-охорона здоров'я і цивільна інфраструктура.Іншими словами Ізраїль робить свої проекти в Україні,а ми їм потім повертаємо гроші за роботу.На яких умовах,що за проекти-не відомо
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16.02.2023 19:20 Відповісти
де ви бачили ,щоб маланець був без прибутку?
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16.02.2023 19:24 Відповісти
У маланцев голова для того чтобы думать как бы наварить. А у других, чтобы в нее есть)
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16.02.2023 19:39 Відповісти
С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки
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16.02.2023 19:14 Відповісти
а дружба начинается--з кредиту
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16.02.2023 19:23 Відповісти
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16.02.2023 19:35 Відповісти
- Чим відрізняються британський Робін Гуд та український Олекса Добуш, від єврейського?
- Британський та український відбирали гроші та майно у багатих і оздавали бідним, а єврейський відібране давав бідним у позику за невеликий відсоток...
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16.02.2023 19:15 Відповісти
сильно! клас!
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16.02.2023 19:37 Відповісти
Ого! Жирно!!!
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16.02.2023 19:17 Відповісти
Для тих, у кого спеціальна, коротка пам'ять:
"...Глава Иммиграционного управления МВД Томер Москович заявил, что Израиль не должен открывать двери для беженцев, не имеющих еврейских корней..."
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16.02.2023 19:21 Відповісти
ну такі і шо?молодці маланці...
коли всі воювали,вони відкривали кнайпи.
читав спогади одного русина...як вони працювали на шахтах..важко працювали..а кнайпи відкривали самі знаєте хто..от цей русин і розповідає...що після роботи..йшли з роботи і кнайпа стояла спеціально на шляху від шахт до житлового поселення..хоч не хоч а сто грам чи пиво кожен заходив випити.навіть кредит давав господар кнайпи..а потім обдирав до липки простого роботягу..до речі ці оповіді були на радіо Свобода якшо не помиляюсь в 1984-85 році
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16.02.2023 19:21 Відповісти
МАбуть їх у кнайпу силоміць затягували і так само силоміць горілку у горлянку заливали
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16.02.2023 20:53 Відповісти
У меня тоже скопилось столько НАМІРОВ, что можно даже поделиться с Израилем.
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16.02.2023 19:27 Відповісти
дають кредит 200 мільйонів..повернути кредит...і відсотки..вгадайте скільки?таки ж не дарма Мойсей їх водив 40 років
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16.02.2023 19:28 Відповісти
Країну, де чинуши гроші тирять і вивозять валізами, ховають матрасами, хіба можна здивувати кредитними гарантіями до 200 млн. Де Ставицький, Рабінович та інші?
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16.02.2023 19:36 Відповісти
Едуард Анатолійович Ставицький, он же Натан Розенберг.
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16.02.2023 19:48 Відповісти
Напевнее вивіз цей Натан більше 200млн, якщо досі шукають Ставицького, а він давно вже Розенберг там, де своїх не видають.
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16.02.2023 21:33 Відповісти
Уманці, будьмо патріотами-піднімаємо ціни на койколіжка! 😜
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16.02.2023 20:14 Відповісти
Ну всьо, це перемога...
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16.02.2023 20:15 Відповісти
Люди просто порівнюють "поміч" від різних країн
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16.02.2023 20:54 Відповісти
 
 