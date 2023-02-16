Ізраїль допомагатиме Україні з розробленням системи оповіщення про атаки

Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Йдеться про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Мій візит до Києва це ще одне свідчення нашої підтримки українського народу... Ізраїль продовжуватиме нашу підтримку у майбутньому... Ми будемо допомагати у розробці системи раннього попередження для України", - сказав ізраїльський міністр.

Варто зазначити, що ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників.

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Технології ідентифікують розміри об'єктів і визначають загрози. Потім ці дані з'являються на електронній карті. Громадяни своєю чергою отримують попередження на телефон або ж дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.