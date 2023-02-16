Ізраїль допомагатиме Україні з розробленням системи оповіщення про атаки
Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Йдеться про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
"Мій візит до Києва це ще одне свідчення нашої підтримки українського народу... Ізраїль продовжуватиме нашу підтримку у майбутньому... Ми будемо допомагати у розробці системи раннього попередження для України", - сказав ізраїльський міністр.
Варто зазначити, що ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників.
Технології ідентифікують розміри об'єктів і визначають загрози. Потім ці дані з'являються на електронній карті. Громадяни своєю чергою отримують попередження на телефон або ж дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.
Будь ласка, зачекайте...
Он также добавил, что Израиль "поможет Украине в разработке умной системы раннего предупреждения" о ракетной опасности.
Израиль, как заявлялось ранее, твердо солидарен с народом Украины, и по-прежнему привержен суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказал Коэн.
Кулеба заявил, что "удовлетворен" состоявшимся разговором."
Рубль фантик, имеющий ценность только там, где его печатают.
Риал настолько мусорный, что не имеет ценности даже в самом Иране.
Вот я и говорю, Ванюша, напряги остатки своих залитых Бояркой мозгов и из трех раз ответь, что предпочтительнее нормальному человеку - шекель, рубль или риал?
Те, кто пытался сбросить Израиль в море, сегодня своими костями белеют в пустыне, и арабы и их "советские братья".
Иран в открытой войне пока по мордам не получал, а в необъявленной получает уже вовсю.
А помечтать об уничтожении Израиля, можешь, почему бы и нет. Влажные мёчты для тебя, Ванька, бесплатные. Типа мастурбации. Только прыщавый задрот мечтает о больших сиськах, а ты мечтаешь об уничтожении Израиля. Помечтаешь, и лехше станет. Да, Ванёк?
Мы же с тобой на эту тему уже не раз говорили.
Израиль Украине не дает и не продает оружие исходя из его отношений с россией, которые сегодня на предельно холодном нейтралитете с перспективой перерастания в открытую и горячую вражду. А поскольку надвигается новая война и Израиль уже действует против Ирана в Сирии, при невмешательстве россии, то, иметь двух врагов, Иран + россия, вместо одного Ирана, не в военных интересах Израиля.
Увы-увы, "реал политик" базируется на практических интересах, а не на чувствах. А практический интерес говорит - передача оружия Украине, это на 100% разрыв даже тех холодных отношений, которые имеются с россией на сегодня, а это совершенно не в интересах Израиля.
В Ізраїлю чудова армія, гарне озброєння.
А допомагати Україні вона хоче другорядним софтвером та медикаментами?
Як то не кошерно виходить ...
Ідіть до дупи.
"Лікарю, я став глохнути, останнім часом я не чую власного кашлю.
- Ось вам пігулки - пийте три рази в день.
- І я буди краще чути?
- Ні, ви будете голосніше кашляти"
Це не про Ізраїль.
Ви про Перемогу?
То це теж не про це.
«Все для Перемоги «
це про те, що і як ми можемо зробити? Сьогодні для Перемоги?
Що було в минулому ми знаємо.
"Завдання на сьогодні" ось що головне.
Але ми вже маємо таку систему! Грошей на неї виділили, людей майже до інфаркту довели, дітей мало не зробили заїками.
I все - лежить міцно, як асфальт!