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Израиль (1851) воздушная тревога (684)

Израиль будет помогать Украине с разработкой системы оповещения об атаках

тривога,повітряна

Израиль поможет Украине создать систему раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет об уведомлениях вражеских ракет и дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Эли Коэна во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мой визит в Киев - это еще одно свидетельство нашей поддержки украинского народа... Израиль будет продолжать нашу поддержку в будущем... Мы будем помогать в разработке системы раннего предупреждения для Украины", - сказал израильский министр.

Следует отметить, что израильская система предупреждения использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

Читайте: Вместе с Украиной призываем положить конец иранскому террору, - глава МИД Израиля Коэн

Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте. Граждане в свою очередь получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.
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Топ комментарии
+10
На риторический вопрос даю тебе риторический ответ.
Те, кто пытался сбросить Израиль в море, сегодня своими костями белеют в пустыне, и арабы и их "советские братья".
Иран в открытой войне пока по мордам не получал, а в необъявленной получает уже вовсю.
А помечтать об уничтожении Израиля, можешь, почему бы и нет. Влажные мёчты для тебя, Ванька, бесплатные. Типа мастурбации. Только прыщавый задрот мечтает о больших сиськах, а ты мечтаешь об уничтожении Израиля. Помечтаешь, и лехше станет. Да, Ванёк?
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16.02.2023 17:17
+9
когда чурки таки запустят, как давно грозятся, все ракеты и мопеды на Изг'аиль и страна будет лежать в руинах - маякните, я вам гуманитраный мешок картошки вышлю с оплатой в рассрочку
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16.02.2023 16:44
+8
Очень важная хрень, Но лучше бы что-то действительно нужное дали
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16.02.2023 16:40
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"...После часовой встречи Коэн объявил, что Израиль предоставит кредитные гарантии на сумму до 200 миллионов долларов для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине.

Он также добавил, что Израиль "поможет Украине в разработке умной системы раннего предупреждения" о ракетной опасности.

Израиль, как заявлялось ранее, твердо солидарен с народом Украины, и по-прежнему привержен суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказал Коэн.

Кулеба заявил, что "удовлетворен" состоявшимся разговором."
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16.02.2023 16:39 Ответить
когда чурки таки запустят, как давно грозятся, все ракеты и мопеды на Изг'аиль и страна будет лежать в руинах - маякните, я вам гуманитраный мешок картошки вышлю с оплатой в рассрочку
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16.02.2023 16:44 Ответить
Отвали, служивый, иди зарабатывай копеечку на другом ресурсе.
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16.02.2023 16:45 Ответить
а те что лучше шекели, рубли или риалы?
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16.02.2023 16:56 Ответить
Шекель на сегодня, это мощная и устойчивая валюта, центр притяжения финансовых инвесторов со всего мира.
Рубль фантик, имеющий ценность только там, где его печатают.
Риал настолько мусорный, что не имеет ценности даже в самом Иране.
Вот я и говорю, Ванюша, напряги остатки своих залитых Бояркой мозгов и из трех раз ответь, что предпочтительнее нормальному человеку - шекель, рубль или риал?
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16.02.2023 17:03 Ответить
емеля ты в ицхака перекрашенный, это был риторический вопрос ... ибо если/когда вас рашисты в кооперации с арабами или персами таки утопят в море как обещали и еще с 60-х пытаются, то валюта у оставшихся будет рубль или риал или дирхам ... ну ... на крайний случай ракушки
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16.02.2023 17:07 Ответить
На риторический вопрос даю тебе риторический ответ.
Те, кто пытался сбросить Израиль в море, сегодня своими костями белеют в пустыне, и арабы и их "советские братья".
Иран в открытой войне пока по мордам не получал, а в необъявленной получает уже вовсю.
А помечтать об уничтожении Израиля, можешь, почему бы и нет. Влажные мёчты для тебя, Ванька, бесплатные. Типа мастурбации. Только прыщавый задрот мечтает о больших сиськах, а ты мечтаешь об уничтожении Израиля. Помечтаешь, и лехше станет. Да, Ванёк?
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16.02.2023 17:17 Ответить
А какая ваша версия, почему Израиль не продает вооружения Украине? Я уже не говорю "даёт".
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16.02.2023 20:27 Ответить
Полиграфыч.
Мы же с тобой на эту тему уже не раз говорили.
Израиль Украине не дает и не продает оружие исходя из его отношений с россией, которые сегодня на предельно холодном нейтралитете с перспективой перерастания в открытую и горячую вражду. А поскольку надвигается новая война и Израиль уже действует против Ирана в Сирии, при невмешательстве россии, то, иметь двух врагов, Иран + россия, вместо одного Ирана, не в военных интересах Израиля.
Увы-увы, "реал политик" базируется на практических интересах, а не на чувствах. А практический интерес говорит - передача оружия Украине, это на 100% разрыв даже тех холодных отношений, которые имеются с россией на сегодня, а это совершенно не в интересах Израиля.
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16.02.2023 20:46 Ответить
Ізраїль вистояв проти озброєної до зубів арави, коли у нього у самого майже нічого не було, і ніхто, не те що не допомагав, а взагалі, заважали Ізраїлю озброюватися. Але ж, вистояв, побудував ******* економіку і армію. Так що, мрійте далі.
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16.02.2023 17:58 Ответить
смешно) узнай куда США отправила все свои горы лендлизовского оружия, которое им вернули союзники и которое ржавело в портах
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16.02.2023 20:27 Ответить
З чого тобі смішно, з того, що США наклади ембарго на постачання зброї на Ближній Схід на передодні першої арабо-ізраїльскою війни 1948 р.? Що доводилося таскати всілякий мотлох зі всього світу, бо всі відмовлялися продавати? Що до 15 травня, поки територія була під протекторатом Великобританії нічого зі зброї не можна було завести? 50 старих гармат, 10 легких французьких танків 35-го року і 2 середніх англійських, яки сперли два молодих британських офіцера із-за співчуття к євреям. Чотири мессера без двигунів вивезених з Чехословаччини. Ти про цей "лендлиз"?
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16.02.2023 21:51 Ответить
атывай копейки в другом месте, валенок....Мне интересны 7 таких же, лайкнувших тебя. Это ж надо- после года войны в Украине так завидовать Израилю, что не могут не пнуть ! Плевал Израиль на вас-за 75 лет воен и не таких видали.... Где все арабы вместе с лопнувшим могучим СССР?
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16.02.2023 18:37 Ответить
Стьоб вищого рівня! Правильно, з пейсатими іншої розмови бути не може
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16.02.2023 20:14 Ответить
Ковдри? Як за часїв Обами?

В Ізраїлю чудова армія, гарне озброєння.

А допомагати Україні вона хоче другорядним софтвером та медикаментами?

Як то не кошерно виходить ...
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16.02.2023 18:26 Ответить
Я не спілкуюся зі службовими тролями.
Ідіть до дупи.
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16.02.2023 18:28 Ответить
Ще є високоефективні тактичні шкарпетки. Випрані в мікві незайманими агентками "цахалу" в дні, коли у них закінчилась менструація. Все згідно міцвоту. Тому це неабияка допомога проти рашистських ракетних обстрілів
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16.02.2023 20:18 Ответить
Очень важная хрень, Но лучше бы что-то действительно нужное дали
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16.02.2023 16:40 Ответить
Заголовок нагадав мені старезний анекдот:

"Лікарю, я став глохнути, останнім часом я не чую власного кашлю.
- Ось вам пігулки - пийте три рази в день.
- І я буди краще чути?
- Ні, ви будете голосніше кашляти"
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16.02.2023 18:22 Ответить
Ми вам обіцяємо майбутній "супутник притули" , а вийде щось Чер роки чи ні - це як бог дасть. А в цей час ми продовжимо торгувати з Росією , пускати росіян до себе і бізнес, і таким чином спонсорувати вбивства українців.
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16.02.2023 16:43 Ответить
Єнто ґешефт. А що за юдей без ґешефта? Він прописаний в їх генетичному коді.
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16.02.2023 20:20 Ответить
спам, - рекомендую как репост! ))
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16.02.2023 16:54 Ответить
У нас кращі фахівці у ІТ сфері, ми можемо і самі , Євреї хочуть пропитляти але не вийде після перемоги кожній державі буде дана оцінка, друг, ворог чи просто ПІДЕРАСТ
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16.02.2023 17:02 Ответить
що ми можеми при цій владі і цій корупції??? з 2018 року розробляли якесь "одоробло" - дрон з рективним стартом що недавно презентували, фото було і стаття в Цензорі. От цікаво скільки попиляли бюджету на то з 2018 року???? І так воно все - і дрони, і ракети, і танки. До речі танки - маючи найбільший в Європі танковий завод з столітніми традиціями створення бронемашин треба було просрати все і завод звести в гівно..вибачте.. А КБ/завод Антонова?? А Південмаш - монстр ракетобудування в цілому світі - в повній " ..опі"
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16.02.2023 17:10 Ответить
Вибачте Ви в якій державі живете, це все просрали в часи Кучми, коли все приватизували
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16.02.2023 17:13 Ответить
да що ви кажете??? Найбільше розпродали військового майна, техніки (літаки, танки, гвинтокрили і іншого майна) в часи славетного бджоляра Ющенка коли міністром був "настоящій полковнік" Гриценко. І до буквально часів Порошенка танковий завод ще успішно працював - виконував експортні замовлення в Тайланд, Пакистан...Південмаш випускав ракети для морських стартів - комерційних запусків супутників, навіть дуже успішно...
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16.02.2023 17:17 Ответить
Завод им. Малышева в 1991году выпустил более 800 танков. Кроме 49 "Оплотов" для Таиланда, для ВСУ не было сделано ни одного танка. "Антонов" ни одного нового серийного самолета, БПЛА - тоже 0!!! Зато сказок наслушались, хоть греблю гати! Госпредприятия неэффективны! ХАЗ вообще много лет банкрот!
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16.02.2023 17:41 Ответить
Согласен! Але в умовах нашої корупції приватні підприємства також без замовлень. КБ Луч яскравий приклад. То що вдалось спасти ПТРК "Стугни"в лютому 2022 з експортного замовлення Еміратів - те і воює зараз на фронті. "Нептун" так і лишився декілька зразків для випробувань хоча успішно випробували на крейсері москва
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16.02.2023 17:51 Ответить
Все правильно ви сказали, але чого це?!

Це не про Ізраїль.

Ви про Перемогу?
То це теж не про це.

«Все для Перемоги «
це про те, що і як ми можемо зробити? Сьогодні для Перемоги?

Що було в минулому ми знаємо.

"Завдання на сьогодні" ось що головне.
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16.02.2023 18:36 Ответить
Для того, чтобы, что-то делать сегодня, надо понять почему у нас не получалось это делать вчера! Вот с 2014 года ВСУ нужны были БПЛА, ими занимались различные небольшие фирмы, зачастую осваивали это направление с нуля. Но внимание, ни "Антонов", ни ХАЗ, ни профильные институты - ХАИ и Киевский авиационный университет(бывший КИИГА) в этом направлении даже не шевелились. "Антонов" какую-то модельку показал и затих.Похоже, что эти предприятия и университеты бесполезны для государства по своему профилю. Надо заводы и КБ приватизировать. А университеты - зачем нужны авиационные инженеры если нет авиационной промышленности? Ну почти нет. Частный "ФЭД" работает и "Запорожсич" работала.
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16.02.2023 22:03 Ответить
То по Вашим словам Порошенко зрадник, йшла війна і Порошенко замість того щоб новітні танки поставляти Збройним силам України. продавав за кордон Тайланду та Пакістану, то чим тоді він кращий від Ющенка?
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16.02.2023 18:49 Ответить
давай не перекручуй, я не назівав Порошенка зрадником в своєму дописі. А на рахунок чим кращий - да нічим! Закінчили на цьому. Дякую
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16.02.2023 19:47 Ответить
Смотри большой человек, оценишься так, что сам останешься. А если тебе и счет еще накинут, без трусов останешься.
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16.02.2023 17:12 Ответить
По твоему Украина зависит от Израиля? Может наоборот, Израиль хорошо кормится с Украины? Рассказать подробнее или ты и так вкурсе?
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16.02.2023 20:24 Ответить
может лучше системами орошения - это более реально...
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16.02.2023 17:11 Ответить
Попереджальщики занепокоєні. Дякуємо, дуже дякуємо.
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16.02.2023 17:34 Ответить
Система оповіщення на кшталт той, що ребе Главкому подарував
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16.02.2023 17:34 Ответить
Велике спасибі!
Але ми вже маємо таку систему! Грошей на неї виділили, людей майже до інфаркту довели, дітей мало не зробили заїками.
I все - лежить міцно, як асфальт!
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16.02.2023 17:37 Ответить
Скільки бабла вони відкатують і яка по рахунку вже ця система?? ахахахаха
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16.02.2023 17:51 Ответить
Ну если уж Израиль "раздуплился", это что то да значит ))))
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16.02.2023 18:15 Ответить
Шось мені підказує, що ця серена буде коштувати як 100 Леопардів)))
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16.02.2023 18:36 Ответить
Вот такая она епать важная тайная помощь Израиля....
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16.02.2023 19:00 Ответить
Спасибо Израиль! Благодаря таким системам и победим!
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16.02.2023 20:29 Ответить
 
 