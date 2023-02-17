Нідерланди спільно з Німеччиною та Данією передадуть Україні 100 танків Leopard

Нідерланди разом із Німеччиною та Данією планують поставити в Україну майже 100 танків Leopard. Перші танки відправлять, як тільки вони матимуть бойову готовність.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві.

"Нідерланди разом з партнерами з Німеччини, з партнерами з Данії готуються передати Україні близько 100 танків Leopard. Це дійсно потужна підтримка для України", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що спільний пріоритет України з партнерами - максимально прискорити постачання цієї допомоги українським воїнам.

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Також глава держави подякував Нідерландам за ухвалене нещодавно рішення передати Україні ЗРК Patriot.

Він також розповів, що обговорив з Рютте інші потреби української армії для "захисту від російського реваншизму".