Унаслідок обстрілу росіянами Дворічної на Харківщині загинув чоловік

У п’ятницю, 17 лютого, російські військові обстріляли Дворічну в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"17 лютого близько 10:20 військовослужбовці російської федерації здійснили обстріл цивільних об’єктів в смт Дворічна Куп’янського району. Один зі снарядів влучив у житловий будинок. Внаслідок вибуху був цілком зруйнований дах та стіна будинку. 68-річний мешканець оселі дістав смертельні тілесні ушкодження", - ідетьсмя в повідомленні.

Як зазначається, співробітники сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського районного відділу поліції під триваючими обстрілами евакуювали тіло загиблого. Тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.

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