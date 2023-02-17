Росіяни чотири рази обстріляли Нікопольський район: поранено жінку
У п’ятницю, 17 лютого, російські окупанти обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Чотири рази протягом дня армія РФ обстріляла Нікопольщину. Постраждала літня жінка", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, окупанти били з важкої артилерії по Марганецькій, Червоногригорівській громадах та власне по Нікополю.
"Унаслідок обстрілів є постраждала - це пенсіонерка 1946 року народження. На щастя, її життю нічого не загрожує, вона лікується амбулаторно", - додав глава облради.
Лукашук повідомив, що в Червоногригорівській громаді постраждали зо два десятки приватних житлових будинків і господарських споруд, автівка, газогони та електромережі.
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