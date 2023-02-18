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Ми із партнерами підтримуватимемо Україну, поки вона не досягне перемоги, - Макрон

макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Сполучені Штати і Франція разом з партнерами підтримуватимуть Україну, поки вона не досягне перемоги.

Про це Макрон написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати і Франція разом з нашими партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну, допоки не буде досягнуто перемоги і мир не повернеться в Європу.

Ми також підтримуємо мирний план президента Зеленського з десяти пунктів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

США (22979) Франція (3076) Макрон Емманюель (1465)


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Здається вже тільки один Шольц щось там бурмоче про спілкування з ******
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18.02.2023 07:18 Відповісти
Зараз Німеччина з Шольцом на чолі, є #1у Європі за допомогою Україні, навідміну від сраної франції, яка окрім озабочєнності більше нінащо не здатна. Тому твій висер у сторону німців - не більше ніж твоя збочена уява.
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18.02.2023 07:30 Відповісти
Франція суттєво допомагає військовою технікою, а гімном кидати у союзників - це погане діло, шановний.
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18.02.2023 07:32 Відповісти
Макрон здорової людини
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18.02.2023 07:54 Відповісти
 
 