Ми із партнерами підтримуватимемо Україну, поки вона не досягне перемоги, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Сполучені Штати і Франція разом з партнерами підтримуватимуть Україну, поки вона не досягне перемоги.
Про це Макрон написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати і Франція разом з нашими партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну, допоки не буде досягнуто перемоги і мир не повернеться в Європу.
Ми також підтримуємо мирний план президента Зеленського з десяти пунктів", - йдеться в повідомленні.
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Vsevolod Marchenko #551075
показати весь коментар18.02.2023 07:18 Відповісти Мені подобається 0
Super Gut
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xander #505939
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Stanislav Voronenko
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