Ми із партнерами підтримуватимемо Україну, поки вона не досягне перемоги, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Сполучені Штати і Франція разом з партнерами підтримуватимуть Україну, поки вона не досягне перемоги.

Про це Макрон написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати і Франція разом з нашими партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну, допоки не буде досягнуто перемоги і мир не повернеться в Європу.

Ми також підтримуємо мирний план президента Зеленського з десяти пунктів", - йдеться в повідомленні.

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