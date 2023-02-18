Пролунали вибухи у Хмельницькому, - ОВА

Зранку 18 лютого під час оголошеної повітряної тривогу пролунав вибух у Хмельницькому.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Пролунав вибух у Хмельницькому! Залишайтеся в укриттях!", - зазначив він.

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"Повторний вибух!", - додав він у іншому повідомленні.