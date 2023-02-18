Пролунали вибухи у Хмельницькому, - ОВА
Зранку 18 лютого під час оголошеної повітряної тривогу пролунав вибух у Хмельницькому.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
"Пролунав вибух у Хмельницькому! Залишайтеся в укриттях!", - зазначив він.
"Повторний вибух!", - додав він у іншому повідомленні.
Топ коментарі
+15 Светлана Круп
показати весь коментар18.02.2023 09:45
+14 Анатолий К #427424
показати весь коментар18.02.2023 09:40
+7 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар18.02.2023 09:51
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Сюда!
Висловлю непопулярну думку, що біля Києва ППО стало ефективнішим, а от в інших регіонах... навпаки. Радянські ракети С-300 закінчилися або майже закінчилися, а західних ППО поки дуже мало надійшло - лише 1 IRIS-T, і кілька NASAMs.
Все решта - особисті спостереження.
Тепер буду знати, що насправді українським військом керує віце-прем'єр з енергетики.
Хто там у нас сьогодні на цій посаді?
Була державна зрада". Коли керівництво України добровільно погодилася на передачу зброї і давши Росії зброю для сьогоднішньої війни. Україна успадкувала Третій в світі потенціал! Питання до президентів України ЧОМУ ЛЕГКО, БЕЗЗАПЕРЕЧНО ПОГОДИЛИСЯ ПЕРЕДАТИ ЗБРОЮ МОСКОВІЇ, ПОРІЗАТИ ВЕСЬ ПАРК СТРАТЕГІЧНОЇ АВІАЦІЇ, ТОДІ ЯК УМОВИ ЛІСАБОНСЬКОГО ПРОТОКОЛУ ВИМАГАЛИ ЛІКВІДАЦІЮ ЛИШЕ 36% ЯДЕРНИХ НОСІЇВ? ХТО З КЕРІВНИЦТВА ПРАЦЮВАВ НА МОСКВУ? ВСІ?! Чому таємно і в зжатті терміни перевезли в московію тактичну ЯЗ. !? Чому передали московії стратегічні бомбардувальники і крилаті ракети, за безцінь. Та в решті решт і порізали бомбардувальники та крилаті ракети які залишились. Останні (Х22) в 2006 році. Всі президенти , керівництво України тих років було не українським, не державницьким а корупціонерами, хабарниками, ЗРАДНИКАМИ ДЕРЖАВИ, ЯКІ ПІДІРВАЛИ ЇЇ ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ І ЯК НАСЛІДОК СПРИЧИНИЛИ ЗАГРОЗУ ЇЇ ІСНУВАННЯ.
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Так-так. І саме тоді, у той самий час наші найбільші українські патріоти Віктор Хведорович, Микіла Янавічь і сивочолий гетьман Петро Олексійович своїми мегазусиллями створювали найвеличнішу Партію Районів. )))
про яйця-розмінування-гуманітарку і т.д. казати?!