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Новини Війна
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Пролунали вибухи у Хмельницькому, - ОВА

ракета

Зранку 18 лютого під час оголошеної повітряної тривогу пролунав вибух у Хмельницькому.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Пролунав вибух у Хмельницькому! Залишайтеся в укриттях!", - зазначив він. 

Також читайте: В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Кім повідомив про пуски з Чорного моря

"Повторний вибух!", - додав він у іншому повідомленні.

Автор: 

ракети (4028) Хмельниччина (914) повітряна тривога (921)


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Топ коментарі
+15
Тому що при владі - квартал 95, який не здатен ні на що, крім дерибанити країну під час війни.
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18.02.2023 09:45
+14
Чому ми дивимося на захід? Чому не виробляємо свого? Чому захід, знаходячись під парасольскою НАТО, а фактично США, робив свої системи ППО і ПРО, а ми ні? Нагадаю, про шикарну розробку ППО ПРО "Кільчень", яка дуже мала б бути ефективна і дешева, а ще більше необхідніша за асфальт і мільярдний ліс. Але нарід у 201й9 році вирішив по іншому.
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18.02.2023 09:40
+7
"Чому ми не виробляємо свого... " та тому, що майже кругом на керівних посадах "нових ліца" та ехвективні менеджери, які для того щоб компенсувати свою цілковиту некомпетентність в технічних питаннях з@й@бують людей, спеціалістів, різними журналами журналів, кіпіаями, планами-звітами за день, за тиждень... Реально, працювати стало неможливо, бо замість того, щоб працівник розвивав свої навички і професіоналізм - він вимушений вести "елєктронний дакумєнтоабарот", дублюючи все паперовими копіями.
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18.02.2023 09:51
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18.02.2023 09:22 Відповісти
Проскурів - тримайся!!!
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18.02.2023 09:24 Відповісти
https://t.me/s/radar_ukr
Сюда!
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18.02.2023 09:27 Відповісти
Фактично кожна масована ракетна атака в останні 3 місяці - і є удар по Хмельницькому. І головне, що це завжди приліт, а ППО пропускає. Русня, як ті дятли - довбуть в одне місце.
Висловлю непопулярну думку, що біля Києва ППО стало ефективнішим, а от в інших регіонах... навпаки. Радянські ракети С-300 закінчилися або майже закінчилися, а західних ППО поки дуже мало надійшло - лише 1 IRIS-T, і кілька NASAMs.
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18.02.2023 09:32 Відповісти
Звідки ти знаєш державні таємниці?
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18.02.2023 09:39 Відповісти
В чому тут таємниця? Про ракети С-300 давно говорять всі військові експерти, навіть іноземні. Це й так очевидно, у нас не було їх надто великих запасів до війни, а після такого інтенсивного використання протягом 2022 року, ясно що вони на "фініші". І брати їх особливо ніде. Те, які установки нам надійшли від партнерів - теж відкрита інформація. На сьогодні їх надійшло зовсім мало.
Все решта - особисті спостереження.
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18.02.2023 10:00 Відповісти
то очевидно і без таємниць. Враховуючи кількість ракетних та авіанальотів з початку війни, ще кількість втраченої ППО, особливо на півдні зданому та захопленому за добу (були кадри коли кацапи демонстрували залишені С-300), кількість розукомплектованої зрадниками ДБР що понині сидять на жирних посадах (історію з клістронами в частинах ППО Хмельниччини всі памятають???)
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18.02.2023 11:01 Відповісти
про відсутність того,що Ти називаєш " державні таємниці" розказують "візити не таємничих,а рашистських ракет" і попереджувати ці "візити" немає чим,або є "державна вказівка" куда їх пропускати???
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18.02.2023 11:29 Відповісти
Чому ми дивимося на захід? Чому не виробляємо свого? Чому захід, знаходячись під парасольскою НАТО, а фактично США, робив свої системи ППО і ПРО, а ми ні? Нагадаю, про шикарну розробку ППО ПРО "Кільчень", яка дуже мала б бути ефективна і дешева, а ще більше необхідніша за асфальт і мільярдний ліс. Але нарід у 201й9 році вирішив по іншому.
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18.02.2023 09:40 Відповісти
Тому що при владі - квартал 95, який не здатен ні на що, крім дерибанити країну під час війни.
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18.02.2023 09:45 Відповісти
"Чому ми не виробляємо свого... " та тому, що майже кругом на керівних посадах "нових ліца" та ехвективні менеджери, які для того щоб компенсувати свою цілковиту некомпетентність в технічних питаннях з@й@бують людей, спеціалістів, різними журналами журналів, кіпіаями, планами-звітами за день, за тиждень... Реально, працювати стало неможливо, бо замість того, щоб працівник розвивав свої навички і професіоналізм - він вимушений вести "елєктронний дакумєнтоабарот", дублюючи все паперовими копіями.
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18.02.2023 09:51 Відповісти
Тут і не знаєш чи радіти, чи впадати в сум через те що кацапи адійоти.
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18.02.2023 09:42 Відповісти
Де наша загрозлива для стелсів Кольчуга ? З дециметрових антен ..Ракети Х-22 350 штук віддали ,плять кому ...Є питання до влади чому Кучма Тимошенко не сидять ?А ніззя ...Ну тоді хай буде так ...
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18.02.2023 10:04 Відповісти
Кучма віддав кацапам ракети в 1999, а Тимошенко стала віце-прем'єром з енергетики вже після цього (на початку 2000 року). І якщо так згадувати віце-прем'єра, то чому цілий прем'єр-міністр замовчується? Тільки тому, що це Ющенко? Чи тільки, щоб обісрати Юльку?

Тепер буду знати, що насправді українським військом керує віце-прем'єр з енергетики.
Хто там у нас сьогодні на цій посаді?
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18.02.2023 10:22 Відповісти
Так, ви вірно стверджуєте чому президенти, керівники України Кравчук Кучма Ющенко з джулькою не понесли відповідальності за роззброєння України!?
Була державна зрада". Коли керівництво України добровільно погодилася на передачу зброї і давши Росії зброю для сьогоднішньої війни. Україна успадкувала Третій в світі потенціал! Питання до президентів України ЧОМУ ЛЕГКО, БЕЗЗАПЕРЕЧНО ПОГОДИЛИСЯ ПЕРЕДАТИ ЗБРОЮ МОСКОВІЇ, ПОРІЗАТИ ВЕСЬ ПАРК СТРАТЕГІЧНОЇ АВІАЦІЇ, ТОДІ ЯК УМОВИ ЛІСАБОНСЬКОГО ПРОТОКОЛУ ВИМАГАЛИ ЛІКВІДАЦІЮ ЛИШЕ 36% ЯДЕРНИХ НОСІЇВ? ХТО З КЕРІВНИЦТВА ПРАЦЮВАВ НА МОСКВУ? ВСІ?! Чому таємно і в зжатті терміни перевезли в московію тактичну ЯЗ. !? Чому передали московії стратегічні бомбардувальники і крилаті ракети, за безцінь. Та в решті решт і порізали бомбардувальники та крилаті ракети які залишились. Останні (Х22) в 2006 році. Всі президенти , керівництво України тих років було не українським, не державницьким а корупціонерами, хабарниками, ЗРАДНИКАМИ ДЕРЖАВИ, ЯКІ ПІДІРВАЛИ ЇЇ ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ І ЯК НАСЛІДОК СПРИЧИНИЛИ ЗАГРОЗУ ЇЇ ІСНУВАННЯ.
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18.02.2023 10:29 Відповісти
керівники України Кравчук Кучма Ющенко з джулькою
********
Так-так. І саме тоді, у той самий час наші найбільші українські патріоти Віктор Хведорович, Микіла Янавічь і сивочолий гетьман Петро Олексійович своїми мегазусиллями створювали найвеличнішу Партію Районів. )))
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18.02.2023 14:11 Відповісти
ну твої "свинарчуки" вже 4 роки при владі! багато набудували?! багато назихищали?!
про яйця-розмінування-гуманітарку і т.д. казати?!
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18.02.2023 10:42 Відповісти
Дуже хочеться дістати хоч один кораблик кацапський у Чорному морі
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18.02.2023 10:56 Відповісти
 
 