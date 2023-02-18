Дії РФ в Україні - злочини проти людства, - віцепрезидент США Гарріс

Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що немає сумнівів, що дії російської армії в Україні - це злочини проти людства.

Про це вона зазначила на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як юрист я знаю чітко про важливість збору фактів і перевірки законності. У разі дій РФ в Україні ми дослідили докази. Ми знаємо правові стандарти. І тут немає сумнівів, це злочини проти людства", - сказала вона

Вона наголосила, що "Київ все ще стоїть, Росія ослаблена, а Трансатлантичний союз сильніший, ніж будь-коли".

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