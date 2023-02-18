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Новини
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Дії РФ в Україні - злочини проти людства, - віцепрезидент США Гарріс

буча

Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що немає сумнівів, що дії російської армії в Україні - це злочини проти людства.

Про це вона зазначила на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як юрист я знаю чітко про важливість збору фактів і перевірки законності. У разі дій РФ в Україні ми дослідили докази. Ми знаємо правові стандарти. І тут немає сумнівів, це злочини проти людства", - сказала вона 

Вона наголосила, що "Київ все ще стоїть, Росія ослаблена, а Трансатлантичний союз сильніший, ніж будь-коли".

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Автор: 

армія рф (17482) росія (65316) воєнні злочини (1862) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+4
Дуже важливо, що цивілізований світ так оцінює московію і її агресію проти України. московія - вороги не тільки України, всього світу.
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18.02.2023 14:55
+3
а нелюди завжди проти людства.
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18.02.2023 14:52
+3
Проснулась.
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18.02.2023 14:57
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18.02.2023 14:50 Відповісти
а нелюди завжди проти людства.
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18.02.2023 14:52 Відповісти
щє не бачив нелюдей за
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18.02.2023 15:01 Відповісти
А чого ж геноцидом не визнаєте законодавчо? Пи₴дите тільки.
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18.02.2023 14:54 Відповісти
Дуже важливо, що цивілізований світ так оцінює московію і її агресію проти України. московія - вороги не тільки України, всього світу.
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18.02.2023 14:55 Відповісти
Проснулась.
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18.02.2023 14:57 Відповісти
так треба покарати- давай 100 томогавків
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18.02.2023 15:08 Відповісти
може бітумом?
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18.02.2023 15:16 Відповісти
покоління вимагателей - ми і не побачили як вони підросли.
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18.02.2023 15:28 Відповісти
Саме вже тільки існування росії є злочином проти людства!
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18.02.2023 15:23 Відповісти
ніхто тут не називає її лівою?
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18.02.2023 15:48 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, на сьогодні саме ця людина відповідає (в кінці ланцюга осіб, що вирішують це питання) за визнання державою США іншої держави "такою, що спонсує тероризм". І хоча це робится виключно за делегованим Президентом США правом, але врешті решт - на поточний момент кінцеве рішення за людиною саме на цій посаді.
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18.02.2023 20:25 Відповісти
Прекрасно! Цікаво , що за це буде кацапстану та кацапським фюрерам?
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18.02.2023 21:07 Відповісти
 
 