Действия РФ в Украине - преступления против человечества, - вице-президент США Харрис
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нет сомнений, что действия российской армии в Украине – это преступления против человечества.
Об этом она отметила на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Как юрист я знаю четко о важности сбора фактов и проверки законности. В случае действий РФ в Украине мы исследовали доказательства. Мы знаем правовые стандарты. И здесь нет сомнений, это преступления против человечества", - сказала она.
Она подчеркнула, что "Киев все еще стоит, Россия ослаблена, а Трансатлантический союз сильнее, чем когда-либо".
Топ комментарии
+4 Панас Стець 477f2171
показать весь комментарий18.02.2023 14:55
+3 discovery
показать весь комментарий18.02.2023 14:52
+3 Myroslav Hrabovsky 9c770479
показать весь комментарий18.02.2023 14:57
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
YU ST
показать весь комментарий18.02.2023 14:50 Ответить Мне нравится 1
discovery
показать весь комментарий18.02.2023 14:52 Ответить Мне нравится 3
discovery
показать весь комментарий18.02.2023 15:01 Ответить Мне нравится 1
Garry Grant
показать весь комментарий18.02.2023 14:54 Ответить Мне нравится 0
Панас Стець 477f2171
показать весь комментарий18.02.2023 14:55 Ответить Мне нравится 4
Myroslav Hrabovsky 9c770479
показать весь комментарий18.02.2023 14:57 Ответить Мне нравится 3
Alex Sav 8157c114
показать весь комментарий18.02.2023 15:08 Ответить Мне нравится 2
discovery
показать весь комментарий18.02.2023 15:16 Ответить Мне нравится 1
✘
discovery
показать весь комментарий18.02.2023 15:28 Ответить Мне нравится 0
Oleksandr Pohribnyi 73889f30
показать весь комментарий18.02.2023 15:23 Ответить Мне нравится 2
Ан Мур
показать весь комментарий18.02.2023 15:48 Ответить Мне нравится 1
Орест Гарай
показать весь комментарий18.02.2023 20:25 Ответить Мне нравится 0
Karp
показать весь комментарий18.02.2023 21:07 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...