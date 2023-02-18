Действия РФ в Украине - преступления против человечества, - вице-президент США Харрис

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нет сомнений, что действия российской армии в Украине – это преступления против человечества.

Об этом она отметила на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как юрист я знаю четко о важности сбора фактов и проверки законности. В случае действий РФ в Украине мы исследовали доказательства. Мы знаем правовые стандарты. И здесь нет сомнений, это преступления против человечества", - сказала она.

Она подчеркнула, что "Киев все еще стоит, Россия ослаблена, а Трансатлантический союз сильнее, чем когда-либо".

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