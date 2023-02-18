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Действия РФ в Украине - преступления против человечества, - вице-президент США Харрис

буча

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нет сомнений, что действия российской армии в Украине – это преступления против человечества.

Об этом она отметила на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как юрист я знаю четко о важности сбора фактов и проверки законности. В случае действий РФ в Украине мы исследовали доказательства. Мы знаем правовые стандарты. И здесь нет сомнений, это преступления против человечества", - сказала она.

Она подчеркнула, что "Киев все еще стоит, Россия ослаблена, а Трансатлантический союз сильнее, чем когда-либо".

Читайте также: Путин, похоже, не занимается дипломатией для прекращения войны, - Харрис
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Топ комментарии
+4
Дуже важливо, що цивілізований світ так оцінює московію і її агресію проти України. московія - вороги не тільки України, всього світу.
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18.02.2023 14:55
+3
а нелюди завжди проти людства.
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18.02.2023 14:52
+3
Проснулась.
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18.02.2023 14:57
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18.02.2023 14:50 Ответить
а нелюди завжди проти людства.
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18.02.2023 14:52 Ответить
щє не бачив нелюдей за
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18.02.2023 15:01 Ответить
А чого ж геноцидом не визнаєте законодавчо? Пи₴дите тільки.
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18.02.2023 14:54 Ответить
Дуже важливо, що цивілізований світ так оцінює московію і її агресію проти України. московія - вороги не тільки України, всього світу.
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18.02.2023 14:55 Ответить
Проснулась.
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18.02.2023 14:57 Ответить
так треба покарати- давай 100 томогавків
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18.02.2023 15:08 Ответить
може бітумом?
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18.02.2023 15:16 Ответить
покоління вимагателей - ми і не побачили як вони підросли.
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18.02.2023 15:28 Ответить
Саме вже тільки існування росії є злочином проти людства!
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18.02.2023 15:23 Ответить
ніхто тут не називає її лівою?
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18.02.2023 15:48 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, на сьогодні саме ця людина відповідає (в кінці ланцюга осіб, що вирішують це питання) за визнання державою США іншої держави "такою, що спонсує тероризм". І хоча це робится виключно за делегованим Президентом США правом, але врешті решт - на поточний момент кінцеве рішення за людиною саме на цій посаді.
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18.02.2023 20:25 Ответить
Прекрасно! Цікаво , що за це буде кацапстану та кацапським фюрерам?
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18.02.2023 21:07 Ответить
 
 