Україна повинна перемогти у війні, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Україна переможе у війні, але не може спрогнозувати, скільки часу це забере.
Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Борис Пісторіус заявив, що підтримує позицію уряду та прем’єра Німеччини Олафа Шольца про те, що "Німеччина допомагатиме Україні скільки потрібно". "Та я маю уточнити: Україна повинна перемогти у війні", - заявив він, викликавши аплодисменти зали.
Згодом у дискусії Пісторіус додав, що "повністю погоджується" також із думкою про те, що Україні потрібна не лише обіцянка тривалої підтримки, а й швидка підтримка, яка дозволить перемогти якнайшвидше.
"Але ми не знаємо, як довго це триватиме. Тому ми маємо готуватися - змінити обсяги виробництва зброї та обговорити, що робити для спільної закупівлі зброї", - заявив він.
Окремо Пісторіус заявив про намір НАТО захищати держави, які вже стали членами альянсу, у разі, якщо Росія вирішить напасти також на інші держави. "Ми можемо і будемо захищати кожен дюйм території альянсу", - пояснив він.
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Наконец, русскому еврею разрешили эмигрировать в Израиль. В Москве, в аэропорту, таможня обнаружила в его багаже статую Ленина и спросила:
-- Что это?
Мужчина ответил:
-- Что это? Неправильный вопрос, товарищ... "Кто это?" Это товарищ Ленин. Он заложил основы социализма. Беру с собой на память о наших дорогих героических днях.
Российский таможенник отпустил его без дальнейших указаний и осмотра.
В аэропорту Тель-Авива израильский таможенник также спросил у нашего друга:
-- Что это?
Он ответил:
-- Что это? Неправильный вопрос, сэр. Вы должны спросить: "Кто это?"
Это Ленин, ублюдок, который заставил меня, еврея, покинуть Россию. Я беру эту статую с собой, потому что я могу проклинать его каждый день.
Офицер израильской таможни сказал:
-- Извините, сэр, вам разрешено идти.
Поселившись в своем новом доме, он поставил статую на стол. После иммиграции он пригласил своих друзей и родственников на обед. Один из его друзей спросил:
-- Кто это?
Он ответил:
-- Мой дорогой друг, "Кто это?" - неправильный вопрос. Ты должен был спросить: "Что это?" Это - пять килограммов чистого золота, которые мне удалось привезти с собой без уплаты таможенных пошлин и налогов.
Мораль:
«Политика - это умение представлять одно и то же дерьмо разными способами, чтобы убедительно выглядеть в разных аудиториях.
И говорят что если бы не он Украины уже давно не было.
Правда эти же люди в своё время проклинали Майдан.
И у нас в Кривом Роге таких 90%
Закінчуй дурку включати, Піздоріус..
Та, ну!?
Чим ти будешь захищати? В тебе зброї нема!
А американською зброєю, яка разтошована в неметчині, ти не керуешь.
Ведущие политологи, социальные психологи, историки и простые журналисты провинциальных газет вот уже который год бьются над вопросом: почему рассея такая? Как случилось, что на 1/9 земной суши восторжествовала империя людей специфического склада характера, которая столетиями не дает нормально жить своим соседям? Ищут характеристики этому феномену и рецепты лечения общества, которое все чаще сравнивают с Мордором.
Как по мне, россиянский феномен можно охарактеризовать одним емким и все поясняющим словом: это - нация подлецов. Русских, настоящих русских, а не тех, кого принято величать этим словом, прошу не обижаться - это не о них. Настоящих русских, тех, чья внутренняя суть далека от ненависти и высокомерного презрения к окружающим странам и народам, на самом деле в россии немало. Миллионы. Но они теряются в огромной толпе существ совершенно иного порядка; существ, словно бы сошедших со страниц Откровения Иоанна Богослова; существ, именуемых в пророчестве «народом Гога и Магога».
Мы как-то забываем, что "подлость" изначально не было ругательным словом. Подлость - это не благородство, низкое происхождение. Люди благородных сословий в Средние века выработали систему морально-этических ценностей, которые в поколениях впитывались с молоком матери, и которые не были присущи сословиям подлым.
Кодекс чести заставлял рыцарей, драбантов, козаков, философов идти на смерть ради принципов, которые большинство «истинно русских» презрительно отмело бы как химеры. В Московии, а затеем в россии, этого не произошло. Не произошло, ибо Залесская Украйна просто не успела из дремучей колонии стать цивилизованной провинцией Руси.
Будущая Московия не получила собственной благородной элиты, довольствуясь потомками младших поколений Рюриковичей, которые в тогдашней традиции тоже были подлыми по сравнению со «старшими ветвям» рода. Историки ищут объяснения причинам феноменальной жестокости, с которой владимиро-московские князья расправлялись с захваченными городами Руси, прежде всего - с Киевом. Зверства "христолюбивого" воинства князя Андрея Боголюбского шокируют и ужасают. Все это - от подлости, от комплекса собственной неполноценности. Соответственно и подданных своих воспитывали в том же духе. Вот национальный герой россии князь Дмитрий Донской. Была ли Куликовская битва в действительности, не было ее - не суть важно. Важно другое: автор поэмы «Задонщина» со смаком описывает совершенно дикое с точки зрения человека благородного, подлое поведение князя - он перед сражением переодевается в чужое платье и берет чужого коня. С единственной целью - спасти свою шкуру, ведь удар неприятеля всегда направлен на командующего. Вместо себя князь «подставляет» своего воеводу, который благополучно гибнет. Ни одному благородному рыцарю, ни одному князю и королю Европы такая «военная хитрость» просто не пришла бы в голову, ибо это вопиющее нарушение кодекса чести. Спусти два года Дмитрий Донской трусливо бежит из москвы. Ночью, как вор, бросив на произвол бунтовщиков собственную семью. У других народов такое поведение кроме презрения, ничего бы не вызвало. В москве Дмитрия Донского сделали святым. На его примере воспитывают детей. ...
Сейчас в Москве модно говорить о неких «духовных скрепах» россиянского народа. Да нет никаких «скреп» у кацапов, кроме зависти, высокомерия и ненависти ко всем, кто хоть как-то выделяется из серой массы. По опросам россиян «Человеком России» назван Александр Невский - приемный сын хана Батыя, вырезавший половину Новгорода за отказ покоряться орде; деспот, выкалывавший глаза, резавший носы и уши, вымаливавший у хана разрешение править Русью. У шотландцев национальный герой - Джон Уолес, который вел неравную войну с англичанами за свободу своего народа и окончивший жизнь на плахе; у украинцев - Петр Калнышевский, 28 лет проведший в каземате Соловков общей площадью в три квадратных метра; у поляков - Тадеуш Костюшко, сражавшийся в неравной борьбе с огромным царском войском за свободу своей Родины. А у кацапов - ханский лизоблюд, которому еще и несуществующие победы в несуществующих битвах придумали (в год 1242 мифического "ледового побоища" шестилетний княжонок только начинал набираться "ума-разума" в резиденции хана). В «россии которую мы потеряли» принято видеть едва ли не идеал россиянского общества. С благородными дворянами и мудрыми государственными мужами.
Но тот «Золотой век», длившийся недолго и трагически оборвавшийся, был навязан кацапам иностранцами, появившимися на россии на заре 18 века. То была мода, которая не прижилась в массах. «Страшно далеки они от народа» - говорят до сих пор о русских патриотах-декабристах, осмелившихся бросить вызов мутной кацапской действительности. Двадцать лет провели они на каторге за то, что (под влиянием западной просветительской мысли) выступили против подлой россиянской действительности. И да, далеки они были этого народа: даже полки на Сенатскую площадь офицеры вывели, не объясняя солдатам цель, ибо знали, что солдатам их «души прекрасные порывы» - до полкового барабана. Да что там - декабристы! Когда был издан манифест об отмене крепостного права, рассеей прокатилась волна крестьянских восстаний против отмены крепостничества! Кацапам было удобнее в ярме… В результате трагических событий 1917-1918 годов рассею окончательно заполонило кацапское море. Подлый люд получил не только подавляющее большинство в стране, но и власть. Вот уж где разгулялась кацапская душа! Мир содрогнулся от невиданной, нечеловеческой жестокости. Что сотворили «носители особой духовности» со своими же согражданами в Нижнем Новгороде и Чите, в Крыму и Архангельске - это и есть квинтэссенция подлого характера. Народ-богоносец взрывал церкви, распинал, расстреливал, сбрасывал со скал, топил и насиловал священников.
История вынесла подлость как способ жизни на поверхность и с того момента эта пена так и плавает толстым удушающим слоем. Предать, обмануть, подкупить, притвориться, подхалимажить - лишь бы получить теплую должность, место привратника или даже лишнюю лагерную пайку. Гениальный якобы полководец и кумир кацапов маршал Тухачевский на весь мир опозорил российский офицерский корпус, нарушив честное офицерское слово, слово русского дворянина при побеге из немецкого плена. Этот позорнейший поступок кацапы превратили в подвиг. Другой кумир - Фрунзе гарантировал (помните Ивана Ужасного?) войскам генерала Врангеля в Крыму полную амнистию в случае капитуляции и затем вырезал 50 тысяч пленных. Вы еще удивляетесь подлому поступку двух российских офицеров с позывными «Клен» и «Лиса», которые гарантировали украинским военным беспрепятственный выход из «котла» под Иловайском и затем открывшим огонь в упор? Не удивляйтесь - это все тот же кацапский подлый мир со своей шкалой ценностей. Мир «совков». Какова может быть армия, кумиром которой есть подлого происхождения, крестьянский сын Жора Жуков? О нем генерал армии Хетагуров писал: «Непомерно груб, до оскорбления человеческих чувств», а маршал Голиков назвал «унтером Пришибеевым»? Каким может быть народ, лепящий памятники «Пришибееву»? Только скопищем таких же «пришибеевых». Феномен пуйла и его режим, который весь мир поражает и пугает, на самом деле никакой не феномен. Кацапы получили именно такого правителя, какого заслуживают, какого желали всеми фибрами души, может быть, и не вполне осознанно. Просто пуйло - это три-в-одном: подлый совковый кацап. Только такой, утопив подводную лодку, может цинично и подло заявить: «Она утонула». И только безнадежные кацапы могут стерпеть, когда так говорят об их соотечественниках. Только такой, комментируя пленение солдат, которых сам же послал на Донбасс: «Они заблудились». Только такой может хоронить солдат своей страны, погибших на необъявленной войне, словно собак, тайно, едва ли не под покровом темноты. И только подлый народ может это ему не только простить, но и целиком одобрить вопиющие с точки зрения нормальной морали деяния. ордынская азиопская рассея обречена. В том виде, в котором сейчас существует - она обречена. Карфаген должен быть разрушен, и он будет разрушен. И дело не в экономике, которая зависит от добычи ресурсов. Дело в том «русском духе», а на поверку - обыкновенной подлости, которая лелеется, нежится и холится в стране. И никакие не завистники и враги «рассеи-матушки» это сделают. рассея обречена не с сегодняшнего и даже не со вчерашнего дня - с того момента, когда от причала Петроградского порта отчалил немецкий пароход «Oberbürgermeister Haken» с первой партией высланных из страны русских философов, ученых, писателей, тех, кто хоть как-то сдерживал триумф кацапо-ордынскАга мира.