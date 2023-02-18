Україна повинна перемогти у війні, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Україна переможе у війні, але не може спрогнозувати, скільки часу це забере.

Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Борис Пісторіус заявив, що підтримує позицію уряду та прем’єра Німеччини Олафа Шольца про те, що "Німеччина допомагатиме Україні скільки потрібно". "Та я маю уточнити: Україна повинна перемогти у війні", - заявив він, викликавши аплодисменти зали.

Згодом у дискусії Пісторіус додав, що "повністю погоджується" також із думкою про те, що Україні потрібна не лише обіцянка тривалої підтримки, а й швидка підтримка, яка дозволить перемогти якнайшвидше.

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"Але ми не знаємо, як довго це триватиме. Тому ми маємо готуватися - змінити обсяги виробництва зброї та обговорити, що робити для спільної закупівлі зброї", - заявив він.

Окремо Пісторіус заявив про намір НАТО захищати держави, які вже стали членами альянсу, у разі, якщо Росія вирішить напасти також на інші держави. "Ми можемо і будемо захищати кожен дюйм території альянсу", - пояснив він.