Росія тягне час і хоче продовжувати війну на виснаження, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що найближчим часом армія РФ не проводитиме великих наступів в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнм на ЛІГА.
У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Пісторіуса попросили прокоментувати прогнози щодо наступу Росії в Україні.
"Є певна тенденція очікувати на це. Особисто я в це не вірю. Я вважаю, що Росія тягне час і хоче продовжувати цю війну на виснаження", – заявив міністр.
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