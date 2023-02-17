Росія тягне час і хоче продовжувати війну на виснаження, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що найближчим часом армія РФ не проводитиме великих наступів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнм на ЛІГА.

У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Пісторіуса попросили прокоментувати прогнози щодо наступу Росії в Україні.

"Є певна тенденція очікувати на це. Особисто я в це не вірю. Я вважаю, що Росія тягне час і хоче продовжувати цю війну на виснаження", – заявив міністр.

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