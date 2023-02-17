УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12472 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 697 4

Росія тягне час і хоче продовжувати війну на виснаження, - Пісторіус

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що найближчим часом армія РФ не проводитиме великих наступів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнм на ЛІГА.

У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Пісторіуса попросили прокоментувати прогнози щодо наступу Росії в Україні.

"Є певна тенденція очікувати на це. Особисто я в це не вірю. Я вважаю, що Росія тягне час і хоче продовжувати цю війну на виснаження", – заявив міністр.

Також читайте: Танків Leopard 2 на два батальйони для України немає, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7374) росія (65316) Пісторіус Борис (257)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
парабеллум - поспи трохи....
показати весь коментар
18.02.2023 00:00 Відповісти
новина дня!
може не треба доказувати аксіому? - смішнувато іноді...
показати весь коментар
18.02.2023 00:08 Відповісти
Пока что вся рашка тянет пипиську бункерного деда, в надежде на эрекцию... Но как-то оно не складывается. Но раз они сами этого не понимают - дойдет с другой стороны. Очень плохо, что нормальные люди страдают из-за комплексов привитых хоть и дебильной, но стране.
показати весь коментар
18.02.2023 01:09 Відповісти
 
 