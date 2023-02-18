Россия тянет время и хочет продолжать войну на истощение, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что в ближайшее время армия РФ не будет проводить больших наступлений в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Писториуса попросили прокомментировать прогнозы по наступлению России в Украине.
"Есть определенная тенденция ожидать этого. Лично я в это не верю. Я считаю, что Россия тянет время и хочет продолжать эту войну на истощение", – заявил министр.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
може не треба доказувати аксіому? - смішнувато іноді...