Россия тянет время и хочет продолжать войну на истощение, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что в ближайшее время армия РФ не будет проводить больших наступлений в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Писториуса попросили прокомментировать прогнозы по наступлению России в Украине.

"Есть определенная тенденция ожидать этого. Лично я в это не верю. Я считаю, что Россия тянет время и хочет продолжать эту войну на истощение", – заявил министр.

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