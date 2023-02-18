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Россия тянет время и хочет продолжать войну на истощение, - Писториус

пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что в ближайшее время армия РФ не будет проводить больших наступлений в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Писториуса попросили прокомментировать прогнозы по наступлению России в Украине.

"Есть определенная тенденция ожидать этого. Лично я в это не верю. Я считаю, что Россия тянет время и хочет продолжать эту войну на истощение", – заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немецкие Leopard будут в Украине к концу марта, - Писториус
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парабеллум - поспи трохи....
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18.02.2023 00:00 Ответить
новина дня!
може не треба доказувати аксіому? - смішнувато іноді...
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18.02.2023 00:08 Ответить
Пока что вся рашка тянет пипиську бункерного деда, в надежде на эрекцию... Но как-то оно не складывается. Но раз они сами этого не понимают - дойдет с другой стороны. Очень плохо, что нормальные люди страдают из-за комплексов привитых хоть и дебильной, но стране.
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18.02.2023 01:09 Ответить
 
 