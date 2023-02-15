Танків Leopard 2 на два батальйони для України немає, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що західним союзникам буде важко зібрати два повних батальйони танків Leopard 2 для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Німеччина і Португалія є єдиними двома країнами, які взяли на себе зобов'язання відправити в Україну версію Leopard 2A6: 14 танків пообіцяв уряд у Берліні і три - Португалія. "Ми не досягнемо чисельності батальйону", - пояснив німецький міністр після зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі.
За словами Пісторіуса, Польща зібрала близько 30 одиниць старої версії Leopard 2, що майже достатньо для стандартного українського батальйону чисельністю 31 одиниця, але багато з них перебувають у поганому стані і потребують ремонту, перш ніж їх можна буде розгорнути. Міністр додав, що ці танки прибудуть в Україну лише наприкінці квітня.
Нагадуємо, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина та її союзники швидко сформують два батальйони бойових танків для України, а США пообіцяли надіслати 31 одиницю танків M1 Abrams.
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Питання е?
Если бы не Украина, то кацапская орда давно бы уже по европам на своем железе рассекала!
По всіх каналах комунікації протріщали про літаки.
А по факту хитрий Захід, навіть по танках дає задню.
Наразі, щоб розбити наступ орди, яка лізе як саранча, в першу чергу потрібно більше *********** (багато не буває), міномети і дрони по декілька у кожен взвод чи роту, як штатне озброєння. А ще ракети хоча б на 150-200 км.
Саме на їх поставці і мають концентрувати основні зусилля президент і МО. А вже потім танки...