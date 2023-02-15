Танків Leopard 2 на два батальйони для України немає, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що західним союзникам буде важко зібрати два повних батальйони танків Leopard 2 для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Німеччина і Португалія є єдиними двома країнами, які взяли на себе зобов'язання відправити в Україну версію Leopard 2A6: 14 танків пообіцяв уряд у Берліні і три - Португалія. "Ми не досягнемо чисельності батальйону", - пояснив німецький міністр після зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі.

За словами Пісторіуса, Польща зібрала близько 30 одиниць старої версії Leopard 2, що майже достатньо для стандартного українського батальйону чисельністю 31 одиниця, але багато з них перебувають у поганому стані і потребують ремонту, перш ніж їх можна буде розгорнути. Міністр додав, що ці танки прибудуть в Україну лише наприкінці квітня.

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Нагадуємо, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина та її союзники швидко сформують два батальйони бойових танків для України, а США пообіцяли надіслати 31 одиницю танків M1 Abrams.