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Німеччина (7091) танк (2006) Пісторіус (213)

Танків Leopard 2 на два батальйони для України немає, - Пісторіус

танк,leopard2

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що західним союзникам буде важко зібрати два повних батальйони танків Leopard 2 для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Німеччина і Португалія є єдиними двома країнами, які взяли на себе зобов'язання відправити в Україну версію Leopard 2A6: 14 танків пообіцяв уряд у Берліні і три - Португалія. "Ми не досягнемо чисельності батальйону", - пояснив німецький міністр після зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі.

За словами Пісторіуса, Польща зібрала близько 30 одиниць старої версії Leopard 2, що майже достатньо для стандартного українського батальйону чисельністю 31 одиниця, але багато з них перебувають у поганому стані і потребують ремонту, перш ніж їх можна буде розгорнути. Міністр додав, що ці танки прибудуть в Україну лише наприкінці квітня.

Також читайте: Сформовано батальйон танків Leopard 2A4 для України, - Блащак

Нагадуємо, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина та її союзники швидко сформують два батальйони бойових танків для України, а США пообіцяли надіслати 31 одиницю танків M1 Abrams.

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Топ коментарі
+23
ВСРАЛИСЬ...тому затягували з танками.. Чим ви йо***ані ,хотіли захищати народ европи..? га? якшо у вас зброя ржавіла. рашисти б точно в берліні були..міратворци ви ґрьобані
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15.02.2023 22:40
+22
мене дивує інше...ЯК? Я хотів би подивитись, як ґрьобана та европа б захищалась якби рашисти пішли на них...перекладали б папірці.бавились в бюрократію...сохраніть ліцо.
Знову як в Другій світовій вся надія на Сполучені штати.ленд-ліз ..а самі /як я і писав/ -пиво і сосиски. і йодлі співали
Недарма ,ще Трамп їх ї**ав,що недостатньо вони надавали в безпеку грошей виділяли в НАТО...
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15.02.2023 22:50
+20
Дуже цікаво. А чим тоді НАТО мало з кацапами воювати? Лише американськими абрамсами з американськими екіпажами? Гарно влаштувалися.
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15.02.2023 22:38
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********* давній найкращий друг Шредера.

Питання е?
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16.02.2023 04:52 Відповісти
Будет три батальона. Надо понимать, что идёт сражение и за то, кто кого переблефует. Как и со снарядами. Панику, что для Украины нет снарядов, НАТО, начала после того, как уже разместила заказы на кратное увеличение производства.
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16.02.2023 00:03 Відповісти
Хорошо информируют русню. Браво.
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16.02.2023 00:08 Відповісти
Їх взагалі немає . Не леопард а 🐢
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16.02.2023 00:10 Відповісти
Голосували за ганьбище... ганьбище й отримали... Майбутнє власної країни, власних дітей та онуків розміняли на дешеву москальську обманку ..."мудрий нарід", "уставший ат вайни" в 2019 власними руцями поховав свою власну країну та навіть цього не збагнув... "Бо не знають, що чинять вони! Від Луки 23:34
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16.02.2023 00:20 Відповісти
А вы не задумывались почему народ так упорно голосует за Януковичей и Зеленских?
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16.02.2023 09:09 Відповісти
піпл любить пустопорожніх популістів, які продають йому прості відповіді на складні питання. "покращення життя вже сьогодні", "канєц епохі бєднасті", "учітєль будєт жить как презідєнт, а презідєнт, как учітєль"... як виявилося, ставка на ідіотів завжди спрацьовує, бо їх багато і всі вони ходять голосувати...
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16.02.2023 11:18 Відповісти
Танки они свои чинят!
Если бы не Украина, то кацапская орда давно бы уже по европам на своем железе рассекала!
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16.02.2023 13:23 Відповісти
********* пи@дит как Троцкии.Никакого постоянства
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16.02.2023 00:44 Відповісти
Якщо вони не можуть зібрати танків на два батальйони, то можна зробити висновок про те, що НАТО має низьку боєздатність і що на даний момент Україна захищає НАТО. Країни НАТО були б неспроможні захистити себе від подібної агресії
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16.02.2023 00:45 Відповісти
Вот интересное наблюдение. Как только зе-***** устроила "шоу" борьбы с коррупцией... Зразу же пошли обещания про поставки танков и т.д. Но дальше шоу вся эта борьба не пошла, "перестановка кроватей в борделе" получилась. И сразу же начали затихать разговоры про поставки техники, уже не бригады а даже батальонов не видать... Совпадение? Не думаю (с).
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16.02.2023 00:46 Відповісти
Резніков поїхав піаритися на 9 Рамштайн, всім показувати який він успішний і незамінний.
По всіх каналах комунікації протріщали про літаки.
А по факту хитрий Захід, навіть по танках дає задню.
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16.02.2023 16:02 Відповісти
Наразі в першу чергу потрібні не кілька десятків супер-танків і тим більше не літаків, про які так багато дискусій.
Наразі, щоб розбити наступ орди, яка лізе як саранча, в першу чергу потрібно більше *********** (багато не буває), міномети і дрони по декілька у кожен взвод чи роту, як штатне озброєння. А ще ракети хоча б на 150-200 км.
Саме на їх поставці і мають концентрувати основні зусилля президент і МО. А вже потім танки...
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16.02.2023 01:01 Відповісти
Танків мало не буває. Але беріть все, що дають. Німці не дають не тому, що не хочуть а тому, що немає в них боєготових танків.
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16.02.2023 02:27 Відповісти
Та не читайте такі заяви і не перцюйте з цього приводу. Не всім політичним заявам треба вірити дослівно. Одне кажуть інше роблять, так треба.
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16.02.2023 03:51 Відповісти
Нащо нам ті Леопарди ,треба своїми воювати ,вони зовсім не гірші,а подекуди навіть кращі.Ми ж я сподіваюсь наклепали їх за 3 роки пару батальйонів ???
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16.02.2023 06:32 Відповісти
і після сказаного тобою ти не зрадник України? ти знаєш де і скільки є наклепано українських танків в Україні і приховуєш це від Залужного...
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16.02.2023 07:45 Відповісти
Проблема не в танках, не вистачає боєзапасу 125мм.
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16.02.2023 08:05 Відповісти
...было произведено 4577 штук,так куда они делись????
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16.02.2023 07:52 Відповісти
Зверніть увагу, це ймовірні гарантии безпеки України, які не можуть у критичний для нас час зібрати два батальйони танків, йдеться про 62 одиниці.
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16.02.2023 08:08 Відповісти
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