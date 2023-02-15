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Германия (6727) танк (2197) Писториус (166)

Танков Leopard 2 на два батальона для Украины нет, - Писториус

танк,leopard2

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2 для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Германия и Португалия являются единственными двумя странами, которые взяли на себя обязательства отправить в Украину версию Leopard 2A6: 14 танков пообещало правительство в Берлине и три - Португалия. "Мы не достигнем численности батальона", - объяснил немецкий министр после встречи с коллегами из НАТО в Брюсселе.

По словам Писториуса, Польша собрала около 30 единиц старой версии Leopard 2, что почти достаточно для стандартного украинского батальона численностью 31 единиц, но многие из них находятся в плохом состоянии и требуют ремонта, прежде чем их можно будет развернуть. Он добавил, что эти танки прибудут в Украину только в конце апреля.

Напоминаем, раньше канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия и ее союзники быстро сформируют два батальона боевых танков для Украины, а США пообещали прислать 31 единицу танков M1 Abrams.

Читайте также: Сформирован батальон танков Leopard 2A4 для Украины, - Блащак
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Топ комментарии
+23
ВСРАЛИСЬ...тому затягували з танками.. Чим ви йо***ані ,хотіли захищати народ европи..? га? якшо у вас зброя ржавіла. рашисти б точно в берліні були..міратворци ви ґрьобані
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15.02.2023 22:40
+22
мене дивує інше...ЯК? Я хотів би подивитись, як ґрьобана та европа б захищалась якби рашисти пішли на них...перекладали б папірці.бавились в бюрократію...сохраніть ліцо.
Знову як в Другій світовій вся надія на Сполучені штати.ленд-ліз ..а самі /як я і писав/ -пиво і сосиски. і йодлі співали
Недарма ,ще Трамп їх ї**ав,що недостатньо вони надавали в безпеку грошей виділяли в НАТО...
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15.02.2023 22:50
+20
Дуже цікаво. А чим тоді НАТО мало з кацапами воювати? Лише американськими абрамсами з американськими екіпажами? Гарно влаштувалися.
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15.02.2023 22:38
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********* давній найкращий друг Шредера.

Питання е?
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16.02.2023 04:52 Ответить
Будет три батальона. Надо понимать, что идёт сражение и за то, кто кого переблефует. Как и со снарядами. Панику, что для Украины нет снарядов, НАТО, начала после того, как уже разместила заказы на кратное увеличение производства.
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16.02.2023 00:03 Ответить
Хорошо информируют русню. Браво.
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16.02.2023 00:08 Ответить
Їх взагалі немає . Не леопард а 🐢
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16.02.2023 00:10 Ответить
Голосували за ганьбище... ганьбище й отримали... Майбутнє власної країни, власних дітей та онуків розміняли на дешеву москальську обманку ..."мудрий нарід", "уставший ат вайни" в 2019 власними руцями поховав свою власну країну та навіть цього не збагнув... "Бо не знають, що чинять вони! Від Луки 23:34
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16.02.2023 00:20 Ответить
А вы не задумывались почему народ так упорно голосует за Януковичей и Зеленских?
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16.02.2023 09:09 Ответить
піпл любить пустопорожніх популістів, які продають йому прості відповіді на складні питання. "покращення життя вже сьогодні", "канєц епохі бєднасті", "учітєль будєт жить как презідєнт, а презідєнт, как учітєль"... як виявилося, ставка на ідіотів завжди спрацьовує, бо їх багато і всі вони ходять голосувати...
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16.02.2023 11:18 Ответить
Танки они свои чинят!
Если бы не Украина, то кацапская орда давно бы уже по европам на своем железе рассекала!
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16.02.2023 13:23 Ответить
********* пи@дит как Троцкии.Никакого постоянства
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16.02.2023 00:44 Ответить
Якщо вони не можуть зібрати танків на два батальйони, то можна зробити висновок про те, що НАТО має низьку боєздатність і що на даний момент Україна захищає НАТО. Країни НАТО були б неспроможні захистити себе від подібної агресії
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16.02.2023 00:45 Ответить
Вот интересное наблюдение. Как только зе-***** устроила "шоу" борьбы с коррупцией... Зразу же пошли обещания про поставки танков и т.д. Но дальше шоу вся эта борьба не пошла, "перестановка кроватей в борделе" получилась. И сразу же начали затихать разговоры про поставки техники, уже не бригады а даже батальонов не видать... Совпадение? Не думаю (с).
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16.02.2023 00:46 Ответить
Резніков поїхав піаритися на 9 Рамштайн, всім показувати який він успішний і незамінний.
По всіх каналах комунікації протріщали про літаки.
А по факту хитрий Захід, навіть по танках дає задню.
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16.02.2023 16:02 Ответить
Наразі в першу чергу потрібні не кілька десятків супер-танків і тим більше не літаків, про які так багато дискусій.
Наразі, щоб розбити наступ орди, яка лізе як саранча, в першу чергу потрібно більше *********** (багато не буває), міномети і дрони по декілька у кожен взвод чи роту, як штатне озброєння. А ще ракети хоча б на 150-200 км.
Саме на їх поставці і мають концентрувати основні зусилля президент і МО. А вже потім танки...
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16.02.2023 01:01 Ответить
Танків мало не буває. Але беріть все, що дають. Німці не дають не тому, що не хочуть а тому, що немає в них боєготових танків.
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16.02.2023 02:27 Ответить
Та не читайте такі заяви і не перцюйте з цього приводу. Не всім політичним заявам треба вірити дослівно. Одне кажуть інше роблять, так треба.
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16.02.2023 03:51 Ответить
Нащо нам ті Леопарди ,треба своїми воювати ,вони зовсім не гірші,а подекуди навіть кращі.Ми ж я сподіваюсь наклепали їх за 3 роки пару батальйонів ???
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16.02.2023 06:32 Ответить
і після сказаного тобою ти не зрадник України? ти знаєш де і скільки є наклепано українських танків в Україні і приховуєш це від Залужного...
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16.02.2023 07:45 Ответить
Проблема не в танках, не вистачає боєзапасу 125мм.
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16.02.2023 08:05 Ответить
...было произведено 4577 штук,так куда они делись????
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16.02.2023 07:52 Ответить
Зверніть увагу, це ймовірні гарантии безпеки України, які не можуть у критичний для нас час зібрати два батальйони танків, йдеться про 62 одиниці.
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16.02.2023 08:08 Ответить
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