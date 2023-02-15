Танков Leopard 2 на два батальона для Украины нет, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2 для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Германия и Португалия являются единственными двумя странами, которые взяли на себя обязательства отправить в Украину версию Leopard 2A6: 14 танков пообещало правительство в Берлине и три - Португалия. "Мы не достигнем численности батальона", - объяснил немецкий министр после встречи с коллегами из НАТО в Брюсселе.

По словам Писториуса, Польша собрала около 30 единиц старой версии Leopard 2, что почти достаточно для стандартного украинского батальона численностью 31 единиц, но многие из них находятся в плохом состоянии и требуют ремонта, прежде чем их можно будет развернуть. Он добавил, что эти танки прибудут в Украину только в конце апреля.

Напоминаем, раньше канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия и ее союзники быстро сформируют два батальона боевых танков для Украины, а США пообещали прислать 31 единицу танков M1 Abrams.

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