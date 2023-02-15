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Польща (8255) танк (2006) Блащак Маріуш (111)

Сформовано батальйон танків Leopard 2A4 для України, - Блащак

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Чотири країни (Польща, Норвегія, Канада та Іспанія) сформували батальйон танків Leopard 2A4 для України.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми говорили про коаліцію донорів танків Leopard 2. Хочу сказати, що ми завершили батальйон танків Leopard 2A4, це було завдання, яке я ставив перед собою, і воно вийшло. Долучилися до 14 танків Leopard, які передасть Польща, Норвегія (8 танків), Канада (4 танки), Іспанія (4-6 танків). Фінляндія також братиме участь у цьому проекті як донор танків для підтримки бронетанкового батальйону", - сказав Блащак після засідання НАТО міністрів оборони в Брюсселі.

Міністр підкреслив, що зараз у Польщі триває підготовка українських екіпажів на танках Leopard 2 за участю інструкторів з Канади та Норвегії.

Читайте: 8 країн передадуть танки Leopard Україні, - Остін

Автор: 
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Топ коментарі
+28
Резніков заявив, що залишиться на посаді міністра оборони: "Це було рішення мого президента Джерело:

Коли ви залишаєте на посадах марадерів не треба нити , що дають мало ********, дорогої зброї
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15.02.2023 17:45
+15
Зате Сирський відосики про себе знімає. Цілого Комарова запросив.
Роман Донік
@donikroman
Зовсім випадково, один тревел блогір в путішествії, попав на сікрєтне КП, де якраз проводили сікрєтне планування сікрєтпої операції. І все настільки там сікрєтно, що заблюрили там все і всіх, крім лиця самого сікрєтного ваєначальника.

По перше на сирському вся бойова підготовка СВ з 19 року, всі полігони, навчальні центри СВ. А і воєнокмати теж його. І все це пройомане. І замість того щоб робити роботу, вони сікрєтні кп показують. На нуль не піде, а політику вже побіг
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15.02.2023 17:49
+14
А скільки Україна відірвала від асфальту за 3 роки? На роту вистачить?
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15.02.2023 18:33
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Ес позорние чмошние жлоби, 34 танка єто позорище, теперь понимаете чего путлер напал, они знали в какой жопе техника в НАто
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15.02.2023 19:49 Відповісти
Позорище у нас на Банковій , а щодо техніки НАТО ...... нато вона і НАТІвська а не твоя щоб європейці нею на власний розсуд розпоряджалися . Дякуй за те що дають , а не відвернулися взагалі !
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15.02.2023 21:11 Відповісти
и еще дадим...Жгите выродков с болот мацковии...
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25.04.2023 12:11 Відповісти
Якщо ЄС позорище, то хто тоді ти сам?
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16.02.2023 16:22 Відповісти
Аж не гавкай)
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16.02.2023 18:37 Відповісти
Свободные Леопарды едут....
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25.04.2023 12:09 Відповісти
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