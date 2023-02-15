Сформовано батальйон танків Leopard 2A4 для України, - Блащак
Чотири країни (Польща, Норвегія, Канада та Іспанія) сформували батальйон танків Leopard 2A4 для України.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми говорили про коаліцію донорів танків Leopard 2. Хочу сказати, що ми завершили батальйон танків Leopard 2A4, це було завдання, яке я ставив перед собою, і воно вийшло. Долучилися до 14 танків Leopard, які передасть Польща, Норвегія (8 танків), Канада (4 танки), Іспанія (4-6 танків). Фінляндія також братиме участь у цьому проекті як донор танків для підтримки бронетанкового батальйону", - сказав Блащак після засідання НАТО міністрів оборони в Брюсселі.
Міністр підкреслив, що зараз у Польщі триває підготовка українських екіпажів на танках Leopard 2 за участю інструкторів з Канади та Норвегії.
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Коли ви залишаєте на посадах марадерів не треба нити , що дають мало ********, дорогої зброї
Роман Донік
@donikroman
Зовсім випадково, один тревел блогір в путішествії, попав на сікрєтне КП, де якраз проводили сікрєтне планування сікрєтпої операції. І все настільки там сікрєтно, що заблюрили там все і всіх, крім лиця самого сікрєтного ваєначальника.
По перше на сирському вся бойова підготовка СВ з 19 року, всі полігони, навчальні центри СВ. А і воєнокмати теж його. І все це пройомане. І замість того щоб робити роботу, вони сікрєтні кп показують. На нуль не піде, а політику вже побіг