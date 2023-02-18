Війна Путіна в Україні є глобальною війною, - заява Сунака і Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс і прем’єр Британії Ріші Сунак охарактеризували російське вторгнення в Україну як глобальну війну.

Про це йдеться в повідомленні офісу британського прем'єра за результатами зустрічі політиків, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Сунак і Гарріс віддали належне міцності британсько-американських відносин і погодилися, що немає більш наочного доказу цього, ніж те що обидві країни є найближчими міжнародними партнерами України.

Політики обговорили, як прискорити міжнародні дії щодо України, щоб дозволити їй перемогти у війні та забезпечити справедливий і довготривалий мир. Вони погодилися, що важливо думати не лише про нагальні потреби України, але й про те, як міжнародне співтовариство може гарантувати, що Україна ніколи більше не зіткнеться з подібними загрозами.

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"Вони погодилися, що війна Путіна в Україні є глобальною війною, як з точки зору її впливу на продовольчу та енергетичну безпеку, так і з точки зору її наслідків для міжнародно визнаних норм, таких як суверенітет" - йдеться у повідомленні