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Новини Війна
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Війна Путіна в Україні є глобальною війною, - заява Сунака і Гарріс

сунак

Віцепрезидентка США Камала Гарріс і прем’єр Британії Ріші Сунак охарактеризували російське вторгнення в Україну як глобальну війну.

Про це йдеться в повідомленні офісу британського прем'єра за результатами зустрічі політиків, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Сунак і Гарріс віддали належне міцності британсько-американських відносин і погодилися, що немає більш наочного доказу цього, ніж те що обидві країни є найближчими міжнародними партнерами України.

Політики обговорили, як прискорити міжнародні дії щодо України, щоб дозволити їй перемогти у війні та забезпечити справедливий і довготривалий мир. Вони погодилися, що важливо думати не лише про нагальні потреби України, але й про те, як міжнародне співтовариство може гарантувати, що Україна ніколи більше не зіткнеться з подібними загрозами.

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"Вони погодилися, що війна Путіна в Україні є глобальною війною, як з точки зору її впливу на продовольчу та енергетичну безпеку, так і з точки зору її наслідків для міжнародно визнаних норм, таких як суверенітет" - йдеться у повідомленні

Автор: 

Велика Британія (5602) США (22979) Гарріс Камала (127) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+5
Англосакси "дивляться в корінь"
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18.02.2023 19:19
+5
"Війна в Україні є глобальною війною - Сунак і Гарріс."
Найкраща відповідь на питання чим відрізняється Україна і Африка або ж Латинська Америка, і чому саме витратити навіть $1 трлн. на перемогу - це дорого, але не дуже.
пс - ціна б могла бути на порядки меншою аби Обама свого часу не поклав хрін на Грузію.
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18.02.2023 19:56
+3
привиди ті хто жерли мівіну в підвалах ОП. Ото героїзм., війна закінчиться і дітям в школах будуть розказувати, запрошувати на зустріч героїв "мівінних" днів і ночей
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18.02.2023 19:48
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Англосакси "дивляться в корінь"
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18.02.2023 19:19 Відповісти
Довбень,іди проспись.
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18.02.2023 19:43 Відповісти
привиди ті хто жерли мівіну в підвалах ОП. Ото героїзм., війна закінчиться і дітям в школах будуть розказувати, запрошувати на зустріч героїв "мівінних" днів і ночей
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18.02.2023 19:48 Відповісти
Якщо ти того ще не знаєш, то я поясню. Тільки не ображайся.
Людина не народжується англосаксом, поляком, чи кимось іншим. Англосаксом людину робить виховання і освіта. Трамп - не англосакс, а типовий американський хам і жлоб. Бо скільки б університетів він не закінчував, в сім'ї йому змалку не пояснили все по порядку і зрозуміло.
В Штатах і Сполученому Королівстві жлобів стільки само, скільки всюди, в т.ч. у нас. Але їхне щастя в тому, що побудована система, яка достатньо успішно не пропускає жлобів до влади. Приклад: Кеннеді був жлобом, з сім'ї нечистого на руку бізнесмена. Подумай.
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18.02.2023 19:53 Відповісти
Таки образився ...
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18.02.2023 20:10 Відповісти
"Війна в Україні є глобальною війною - Сунак і Гарріс."
Найкраща відповідь на питання чим відрізняється Україна і Африка або ж Латинська Америка, і чому саме витратити навіть $1 трлн. на перемогу - це дорого, але не дуже.
пс - ціна б могла бути на порядки меншою аби Обама свого часу не поклав хрін на Грузію.
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18.02.2023 19:56 Відповісти
Це сором'язлива назва третьої світової...
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18.02.2023 22:26 Відповісти
 
 