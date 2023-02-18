Война Путина в Украине - глобальная война, - заявление Сунака и Харрис
Вице-президент США Камала Харрис и премьер Великобритании Риши Сунак охарактеризовали российское вторжение в Украину как глобальную войну.
Об этом говорится в сообщении офиса британского премьера по результатам встречи политиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Сунак и Харрис отдали должное прочности британско-американских отношений и согласились, что нет более наглядного доказательства этого, чем то, что обе страны являются ближайшими международными партнерами Украины.
Политики обсудили, как ускорить международные действия в отношении Украины, чтобы позволить ей победить в войне и обеспечить справедливый и долговременный мир. Они согласились, что важно думать не только о насущных потребностях Украины, но и о том, как международное сообщество может гарантировать, что Украина никогда больше не столкнется с подобными угрозами.
"Они согласились, что война Путина в Украине является глобальной войной, как с точки зрения ее влияния на продовольственную и энергетическую безопасность, так и с точки зрения ее последствий для международно признанных норм, таких как суверенитет", - говорится в сообщении
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Людина не народжується англосаксом, поляком, чи кимось іншим. Англосаксом людину робить виховання і освіта. Трамп - не англосакс, а типовий американський хам і жлоб. Бо скільки б університетів він не закінчував, в сім'ї йому змалку не пояснили все по порядку і зрозуміло.
В Штатах і Сполученому Королівстві жлобів стільки само, скільки всюди, в т.ч. у нас. Але їхне щастя в тому, що побудована система, яка достатньо успішно не пропускає жлобів до влади. Приклад: Кеннеді був жлобом, з сім'ї нечистого на руку бізнесмена. Подумай.
Найкраща відповідь на питання чим відрізняється Україна і Африка або ж Латинська Америка, і чому саме витратити навіть $1 трлн. на перемогу - це дорого, але не дуже.
пс - ціна б могла бути на порядки меншою аби Обама свого часу не поклав хрін на Грузію.