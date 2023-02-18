РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11715 посетителей онлайн
Новости Война
3 840 20

Война Путина в Украине - глобальная война, - заявление Сунака и Харрис

сунак

Вице-президент США Камала Харрис и премьер Великобритании Риши Сунак охарактеризовали российское вторжение в Украину как глобальную войну.

Об этом говорится в сообщении офиса британского премьера по результатам встречи политиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Сунак и Харрис отдали должное прочности британско-американских отношений и согласились, что нет более наглядного доказательства этого, чем то, что обе страны являются ближайшими международными партнерами Украины.

Политики обсудили, как ускорить международные действия в отношении Украины, чтобы позволить ей победить в войне и обеспечить справедливый и долговременный мир. Они согласились, что важно думать не только о насущных потребностях Украины, но и о том, как международное сообщество может гарантировать, что Украина никогда больше не столкнется с подобными угрозами.

"Они согласились, что война Путина в Украине является глобальной войной, как с точки зрения ее влияния на продовольственную и энергетическую безопасность, так и с точки зрения ее последствий для международно признанных норм, таких как суверенитет", - говорится в сообщении

Читайте также: Вице-президент США Харрис: Путин хочет дождаться, что мы отступим, но он ошибается - время не на его стороне

Автор: 

Великобритания (4976) США (26791) Харрис Камала (122) Сунак Риши (129)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Англосакси "дивляться в корінь"
показать весь комментарий
18.02.2023 19:19
+5
"Війна в Україні є глобальною війною - Сунак і Гарріс."
Найкраща відповідь на питання чим відрізняється Україна і Африка або ж Латинська Америка, і чому саме витратити навіть $1 трлн. на перемогу - це дорого, але не дуже.
пс - ціна б могла бути на порядки меншою аби Обама свого часу не поклав хрін на Грузію.
показать весь комментарий
18.02.2023 19:56
+3
привиди ті хто жерли мівіну в підвалах ОП. Ото героїзм., війна закінчиться і дітям в школах будуть розказувати, запрошувати на зустріч героїв "мівінних" днів і ночей
показать весь комментарий
18.02.2023 19:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Англосакси "дивляться в корінь"
показать весь комментарий
18.02.2023 19:19 Ответить
Довбень,іди проспись.
показать весь комментарий
18.02.2023 19:43 Ответить
привиди ті хто жерли мівіну в підвалах ОП. Ото героїзм., війна закінчиться і дітям в школах будуть розказувати, запрошувати на зустріч героїв "мівінних" днів і ночей
показать весь комментарий
18.02.2023 19:48 Ответить
Якщо ти того ще не знаєш, то я поясню. Тільки не ображайся.
Людина не народжується англосаксом, поляком, чи кимось іншим. Англосаксом людину робить виховання і освіта. Трамп - не англосакс, а типовий американський хам і жлоб. Бо скільки б університетів він не закінчував, в сім'ї йому змалку не пояснили все по порядку і зрозуміло.
В Штатах і Сполученому Королівстві жлобів стільки само, скільки всюди, в т.ч. у нас. Але їхне щастя в тому, що побудована система, яка достатньо успішно не пропускає жлобів до влади. Приклад: Кеннеді був жлобом, з сім'ї нечистого на руку бізнесмена. Подумай.
показать весь комментарий
18.02.2023 19:53 Ответить
Таки образився ...
показать весь комментарий
18.02.2023 20:10 Ответить
"Війна в Україні є глобальною війною - Сунак і Гарріс."
Найкраща відповідь на питання чим відрізняється Україна і Африка або ж Латинська Америка, і чому саме витратити навіть $1 трлн. на перемогу - це дорого, але не дуже.
пс - ціна б могла бути на порядки меншою аби Обама свого часу не поклав хрін на Грузію.
показать весь комментарий
18.02.2023 19:56 Ответить
Це сором'язлива назва третьої світової...
показать весь комментарий
18.02.2023 22:26 Ответить
 
 