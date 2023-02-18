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Росіяни обстрілюють з артилерії окуповану ними частину Херсонщини, - Генштаб

рф,окупанти,артилерія

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо поведінки російських окупантів на Херсонщині.

Як іннформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних Сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області, противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6614) Херсонська область (5781)


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у некоторых ждунов резко улучшается зрение после попадания снаряда в восточную сторону его хаты.
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18.02.2023 21:14 Відповісти
это всё старые приёмы.., но к сожалению силы слишком неравные..И если бы страны-доноры вели себя более решительно, войны бы уже давно не было..А такими темпами с промедлениями-растянется на очень долго..И какой тогда вид будет иметь наша страна??Покалеченные хлопцы, павшие ребята.., страдающее население и руины??А страны всё помогают.., только толку очень мало..Год войны..Это нихрена себе..
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18.02.2023 21:26 Відповісти
А значит готовятся сдавать. Иначе смысл?
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18.02.2023 22:15 Відповісти
 
 