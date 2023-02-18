Росіяни обстрілюють з артилерії окуповану ними частину Херсонщини, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо поведінки російських окупантів на Херсонщині.
Як іннформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних Сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області, противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Urs
показати весь коментар18.02.2023 21:14 Відповісти Мені подобається 3
Валентина Иващенко #533073
показати весь коментар18.02.2023 21:26 Відповісти Мені подобається 2
Робин Бобин #552121
показати весь коментар18.02.2023 22:15 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль