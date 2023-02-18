Росіяни обстрілюють з артилерії окуповану ними частину Херсонщини, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо поведінки російських окупантів на Херсонщині.

Як іннформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних Сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області, противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти".

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