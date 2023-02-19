Ввечері 18 лютого у Кривому Розі сталася стрілянина

18 лютого в одному з районів Кривого Рогу сталася стрілянина, обійшлося без загиблих та поранених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю обласної поліції Ганну Старчевську.

"Невідомі відкрили вогонь в одному з районів міста. За інформацією правоохоронців, всі учасники стрілянини встановлені, вирішується питання щодо затримання підозрюваних", - ідеться в повідомленні.

Загиблих та поранених унаслідок стрілянини немає.

За попередніми даними, причиною став конфлікт між місцевими жителями.

Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кияни повідомляють про стрілянину в Солом’янському районі. ВIДЕО