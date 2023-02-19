Ввечері 18 лютого у Кривому Розі сталася стрілянина
18 лютого в одному з районів Кривого Рогу сталася стрілянина, обійшлося без загиблих та поранених.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю обласної поліції Ганну Старчевську.
"Невідомі відкрили вогонь в одному з районів міста. За інформацією правоохоронців, всі учасники стрілянини встановлені, вирішується питання щодо затримання підозрюваних", - ідеться в повідомленні.
Загиблих та поранених унаслідок стрілянини немає.
За попередніми даними, причиною став конфлікт між місцевими жителями.
Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту.
Топ коментарі
+11 Urs
показати весь коментар19.02.2023 00:16
+4 Andry Asmodeus
показати весь коментар19.02.2023 03:02
+4 Yakov Nemo
показати весь коментар19.02.2023 06:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- В Кривом роге вооруженные лица открыли огонь по мирным жителям. На данный момент идет операция по перехвату
Інтернет взарвался?
Троих выживших,ес-но.
И шоу назвать-"Рассмеши секунданта".