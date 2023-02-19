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Новини
11 021 19

Ввечері 18 лютого у Кривому Розі сталася стрілянина

стрельба,пистолет

18 лютого в одному з районів Кривого Рогу сталася стрілянина, обійшлося без загиблих та поранених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю обласної поліції Ганну Старчевську.

"Невідомі відкрили вогонь в одному з районів міста. За інформацією правоохоронців, всі учасники стрілянини встановлені, вирішується питання щодо затримання підозрюваних", - ідеться в повідомленні.

Загиблих та поранених унаслідок стрілянини немає.

За попередніми даними, причиною став конфлікт між місцевими жителями.

Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кияни повідомляють про стрілянину в Солом’янському районі. ВIДЕО

Автор: 

Кривий Ріг (1358) стрілянина (1783)


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Топ коментарі
+11
контактные бои с применением легкого стрелкового оружия. Пострадавших нет - всё летело мимо. Кривой рог потому что.
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19.02.2023 00:16
+4
можно по телемарафету показывать лучшие выступления.
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19.02.2023 03:02
+4
Andry Asmodeus Дивно, а чому в , нас не стріляють , на вулиці, солдати та цивільні, усі зі зброєю , но *****, просто так ніхто не стріляє , із-за того що я в каву положив не три ложки цукру, а дві .
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19.02.2023 06:08
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контактные бои с применением легкого стрелкового оружия. Пострадавших нет - всё летело мимо. Кривой рог потому что.
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19.02.2023 00:16 Відповісти
А чого стріляти коли всі родичі в Ізраїль уіхали !
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19.02.2023 08:37 Відповісти
А вот под каким заголовком подали данную новость некоторые телеграмм каналы
- В Кривом роге вооруженные лица открыли огонь по мирным жителям. На данный момент идет операция по перехвату
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19.02.2023 00:20 Відповісти
Фсєфшокє?
Інтернет взарвался?
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19.02.2023 00:29 Відповісти
Если писать о каждой "перестрелке неизвестных",цензор зависнет. Идет война,"гуляет" столько оружия что....ну да.
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19.02.2023 00:35 Відповісти
это только начало
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19.02.2023 00:38 Відповісти
да. помпа и травмат. разгул вооруженных боевиков
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19.02.2023 00:41 Відповісти
У нас в селах в кожній десятій хаті вогнепальна зброя, і здебільшого нелегальна 👀
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19.02.2023 01:02 Відповісти
нікого в живих не лишилось, постріляли один одного?
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19.02.2023 01:04 Відповісти
Точнее пневмат (на фотке) - твороги не дремлють.
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19.02.2023 02:24 Відповісти
в телезі є про цей випадок. фотка з інтернету)
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19.02.2023 02:27 Відповісти
раздать всем оружие, обучить, разрешить дуэли.
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19.02.2023 03:01 Відповісти
можно по телемарафету показывать лучшие выступления.
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19.02.2023 03:02 Відповісти
Угу..А лучших троих по итогу месяца награждать килограммом скумбрии.
Троих выживших,ес-но.
И шоу назвать-"Рассмеши секунданта".
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19.02.2023 09:55 Відповісти
Якщо стріляли, значить мають навики поводження з зброєю. На передову!
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19.02.2023 05:11 Відповісти
Andry Asmodeus Дивно, а чому в , нас не стріляють , на вулиці, солдати та цивільні, усі зі зброєю , но *****, просто так ніхто не стріляє , із-за того що я в каву положив не три ложки цукру, а дві .
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19.02.2023 06:08 Відповісти
Мазіли.
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19.02.2023 07:00 Відповісти
дебіли *****....а до війни не стріляли в КР ? мабуть куди більше...аружіє гуляет,дальше будєт хуже.
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19.02.2023 07:58 Відповісти
Курс молодого бойца пройден. Пора применить навыки по врагам …..
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19.02.2023 13:12 Відповісти
 
 