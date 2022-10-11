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Кияни повідомляють про стрілянину в Солом’янському районі. ВIДЕО

Кияни повідомляють про стрілянину в Солом’янському районі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах, що опубліковані в мережі, чути автоматні черги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ закликає українців не знімати та не поширювати записи ворожих "прильотів". ВIДЕО

Автор: 

Київ (19461) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+16
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11.10.2022 14:02
+16
То киянки так говорять? Враження Ннби кострома якась
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11.10.2022 14:12
+15
Вам немає чим зайнятися як труху виставляти.
Ймовірність, що фейк дуже велика.
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11.10.2022 14:04
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11.10.2022 14:02 Відповісти
Може хто ремонт робить?
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11.10.2022 14:03 Відповісти
Вам немає чим зайнятися як труху виставляти.
Ймовірність, що фейк дуже велика.
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11.10.2022 14:04 Відповісти
Мати набридли. Годі, вже. Ви ж не бидлота кацапська,будьте красивими в усьому.
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11.10.2022 14:05 Відповісти
Може й кацапська, кривороті потвори рускагаварящіє
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11.10.2022 14:14 Відповісти
Я так понимаю, что русскоговорящие защитники Украины, стоят в вашем мировозрении на порядок ниже, чем укриноговорящие, и погибших русскоговорящих, вы не уважаете, что они отдали жизнь за Украину.
Да вы я, смотрю просто тыловая...
Если нет не пишите хрень.
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11.10.2022 14:22 Відповісти
Ну ця соска з причмокуючим акцентом не на передовій. Тож давайте мух окремо, котлети окремо. Бо вам і війна і тисячі вбитих громадян не аргумент щоб продовжувати чтокать і какать.
"Росия заканчивается там, где заканчивается руский язык". (с) Куйло
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11.10.2022 14:37 Відповісти
Да вы батенька рузький, по своему мышлению.
Я у вас спросил одно, задал конкретный вопрос, а вы ушли в какие то дебри.
Но я понял, кого вы считаете мухами, а кого котлетами.
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11.10.2022 14:45 Відповісти
Тут постійно вилазаять отакі захисники-адвокати "какая разніца"
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11.10.2022 15:43 Відповісти
В цій паняночці ви побачили "рускагаварящего защітніка"? Бридко слухати ці недолугі виправдання про рускагаварящих і їх адвокатів. Тебе, що заділо кацапе?
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11.10.2022 15:36 Відповісти
Костя, йшов би ти "са сваим язиком" на кацапстан.
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11.10.2022 15:49 Відповісти
Тут сорока на хвосте принесла, что рузьки скоро будут, рузький генофонд спасать.
Так, что доставай ножичек и вырезай, рузьки гены и справку не забудь. А то ты любишь слушать, что запоребриковые мычат.
Аа мне насрать, что они там выдумывают,
А ты побольше их слушай.
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11.10.2022 16:22 Відповісти
сам хоч зрозумів, що хотів сказати?
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11.10.2022 16:32 Відповісти
Конечно. А вот, что вы не понимаете, то беда.
Я и хожу из того, что рузьки любую хрень могут придумать, чтобы оправдать убийства, чем они и занимаются.
А вы по какой-то причине в это не верите.

Им насрать на русский язык, ОНИ САМИ ТОЛКОМ ЕГО НЕ ЗНАЮТ
главный мотиватор их, СРАННОЕ ВЯЛИЧИЕ

И как сказал один древнегреческий философ

Раньше я слушал людей и верил в них
Потом, я начал смотреть на их дела, и верить в них.
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11.10.2022 16:41 Відповісти
Костя, мені насрать на "язик", у нього немає ніякої загрози, дуже багато ватоголових користуються. Мене турбує майбутнє мови в Україні. Так як тільки за останні 100 років кацарилі різними методами (і таким як у тебе теж) безжально знищували не тільки українську а і мови усіх поневолених народів. Їдьде наРасею і там пробуйте отриматти відстояти право української мови, вас там затопчуть.
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11.10.2022 17:11 Відповісти
Да я не про язык говорю, вы про него говорите. Изначально, разговор ишел вообще про другое. Я говорю, что у рузьких, гавно вместо мозгов, а вы мне язык 😝.
Я вообще за то, чтоб в Украине был только украинский, в телевизоре, в газетах, и везде-
Так как наша страна Украина 🇺🇦, тут без всяких если.

Если помните такой сериал, как альф по istv. То там вообще бомбезный был перевод на украинский.
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11.10.2022 17:24 Відповісти
Тобто підняти тему про узко і не узко гаварящіх вояк по твоєму це изначально про другоє. Ти як той кацап або ватнік - "это другоє". Ти хоча б почитай скільки в історії притісняли українську мову. Скільки за неї вбили, скільки спалили книжок. І задумайся хоч трохи, може те, що ти зараз розмовляєш на языкє, було навязано ще твоїм батькам, а потім і тобі, і зверху добавлені наративи, якими ти і оправдовуєшся.
Я виріс в повністю україномовній сім'ї, хоча моя мати з Уфи. Але вона приїхала і вивчила мову за два роки ще до мого народження і розмовляє нею по цей день. Бо сказала що треба поважати народ і традиції країни в якій зібрався прожити все життя. А так то виходить самі себе не поважаємо, бо "какая разніца", "это другоє", "ти нє так понял" і тд. Подивись на білорусів, у них якраз все так і починалось. А зараз 95% ватоголового лайна не знаючого рідної мови.
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11.10.2022 20:42 Відповісти
Як і в 2014 р. кричали войни нету, но масковско говорящими защитниками прикрывались.Віз і зараз там де гарбузи не ростуть.
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11.10.2022 16:03 Відповісти
То киянки так говорять? Враження Ннби кострома якась
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11.10.2022 14:12 Відповісти
Ви здивуєтесь, але це недруковане слово, як і багато інших недрукованих, сьогодні легко почути на вулиці від любої юної компаніі. Підлітки сьогодні вживають російський мат, як дихають.
Та що там, є в кого повчитись.
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11.10.2022 14:30 Відповісти
Ну і де там черги, та ще й автоматні?

Одиночні постріли... може там десь полігон неподалік.
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11.10.2022 14:15 Відповісти
Короткі черги по 2-3 постріли. Є одиночні, але і черги. Прислухайтеся.
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11.10.2022 14:32 Відповісти
***** - кацабка викладає і коментує , згинь потворо з української землі.
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11.10.2022 14:16 Відповісти
Реклама стрілецько-спортивного комплексу "Тир ІБІС" на Вадима Гетьмана?)
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11.10.2022 14:21 Відповісти
Там крите приміщення. Та й ланшафт такий, що постріли до найблищих осель не буде чути...
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11.10.2022 14:34 Відповісти
Яка ж гидка кацапо-кієвлянка. Я б їм роти пороздирала всім.
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11.10.2022 14:23 Відповісти
перейти з російської на українську - це як схуднути товстій дівчині
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11.10.2022 14:30 Відповісти
Ні це як зробити лоботомію !
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11.10.2022 15:57 Відповісти
може мародерів хєрячать?
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11.10.2022 14:29 Відповісти
Мабуть, десь полігон недалеко і ТРО вчаться поводженню з АК.
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11.10.2022 14:41 Відповісти
Там районний ТРО більш ніж навчений в поводженні з АК ) Він створений за кілька років до цьогорічного вторгнення. Інструктори теж були непрості ) Тербат брав участь у боях під Києвом. І частина 130-го була влітку ТАМ, зараз не скажу. Тож швидше за все якісь тренування, а чиї саме - то є військова таємниця )
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11.10.2022 16:02 Відповісти
Без паніки !) В тому районі є наприклад понад півтора десятки років полігон для відпрацювання штурмових дій деяких підрозділів, також ряд вищих військових навчальних закладів. А головне - стадіон СКА не лише з тиром (хоч з самого тиру нічого не почути, знаю з 70-их ) ), а й територією з полями, де теж могли щось обладнати для тренувань, що зараз на часі... Та й тербат районний, 130-ий, один з найкращих в системі ТРО України. Може десь на промці знову тренуються вже зі стрільбами. Ніхто ж необхідність підготовки не відміняв ) Мадам навряд чи варто так турбуватись...
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11.10.2022 15:57 Відповісти
може хтось тєлєк дивиться, а курка вже знімає і цензор вже друкує)
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11.10.2022 17:03 Відповісти
 
 