Кияни повідомляють про стрілянину в Солом’янському районі. ВIДЕО

Кияни повідомляють про стрілянину в Солом’янському районі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах, що опубліковані в мережі, чути автоматні черги.

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