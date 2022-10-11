Кияни повідомляють про стрілянину в Солом’янському районі. ВIДЕО
Кияни повідомляють про стрілянину в Солом’янському районі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах, що опубліковані в мережі, чути автоматні черги.
Топ коментарі
+16 Andry Moon
показати весь коментар11.10.2022 14:02
+16 Horgloria
показати весь коментар11.10.2022 14:12
+15 Oleksandr Yushchuk
показати весь коментар11.10.2022 14:04
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Ймовірність, що фейк дуже велика.
Да вы я, смотрю просто тыловая...
Если нет не пишите хрень.
"Росия заканчивается там, где заканчивается руский язык". (с) Куйло
Я у вас спросил одно, задал конкретный вопрос, а вы ушли в какие то дебри.
Но я понял, кого вы считаете мухами, а кого котлетами.
Так, что доставай ножичек и вырезай, рузьки гены и справку не забудь. А то ты любишь слушать, что запоребриковые мычат.
Аа мне насрать, что они там выдумывают,
А ты побольше их слушай.
Я и хожу из того, что рузьки любую хрень могут придумать, чтобы оправдать убийства, чем они и занимаются.
А вы по какой-то причине в это не верите.
Им насрать на русский язык, ОНИ САМИ ТОЛКОМ ЕГО НЕ ЗНАЮТ
главный мотиватор их, СРАННОЕ ВЯЛИЧИЕ
И как сказал один древнегреческий философ
Раньше я слушал людей и верил в них
Потом, я начал смотреть на их дела, и верить в них.
Я вообще за то, чтоб в Украине был только украинский, в телевизоре, в газетах, и везде-
Так как наша страна Украина 🇺🇦, тут без всяких если.
Если помните такой сериал, как альф по istv. То там вообще бомбезный был перевод на украинский.
Я виріс в повністю україномовній сім'ї, хоча моя мати з Уфи. Але вона приїхала і вивчила мову за два роки ще до мого народження і розмовляє нею по цей день. Бо сказала що треба поважати народ і традиції країни в якій зібрався прожити все життя. А так то виходить самі себе не поважаємо, бо "какая разніца", "это другоє", "ти нє так понял" і тд. Подивись на білорусів, у них якраз все так і починалось. А зараз 95% ватоголового лайна не знаючого рідної мови.
Та що там, є в кого повчитись.
Одиночні постріли... може там десь полігон неподалік.