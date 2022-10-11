Киевляне сообщают о стрельбе в Соломенском районе. ВИДЕО

Киевляне сообщают о стрельбе в Соломенском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях, опубликованных в сети, слышны автоматные очереди.

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