Наступного тижня очікуються вагомі новини для безпеки держави, - Зеленський
Дипломатична робота України наступного тижня буде присвячена пришвидшенню нашого руху, очікуються вагомі новини для безпеки держави. Агресія Росії проти України матиме тільки один фінал – програш держави-терориста.
Про це у відеозверненні заявив Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Я вдячний усім лідерам за підтримку й за те, що було вчора. І за сигнали, які сьогодні були в Мюнхені. Які підтверджують, що російська агресія матиме лише один фінал, а саме – програш держави-терориста. І ми маємо зробити все, щоб пришвидшити російський програш. Тиск світу має бути таким, щоб росія не встигала знаходити нові форми терору", - заявив глава держави.
За його словами, в дискусіях під час другого дня Мюнхенської конференції з питань безпеки домінувала не просто українська тема, а саме тема української перемоги, яку ми наближаємо.
"Є важливі заяви світових лідерів на підтримку нашої держави, є й сигнали про посилення зброї для нашого захисту. Це стосується, зокрема, далекобійних ракет, іншої зброї, довготривалості підтримки України", - відзначив Зеленський.
Він запевнив, що українська влада продовжить робити все можливе і неможливе, щоб дати нашій країні більше ППО, більше гарантій стійкості, більше захисту від будь-яких ударів росії.
"До речі, наша дипломатична робота наступного тижня буде присвячена саме цьому – саме пришвидшенню нашого руху. Очікуємо вагомих новин для України, для нашої безпеки", - додав глава держави.
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Дивовижне поруч!
Якщо після перегляду новин на Єдиному Телемарафоні, раптом вимкнути телевізор - то на темному екрані можна побачити відображення барана, а якщо дивилися всією родиною, то одразу кількох…
Водночас, українські захисники мають повне право бити по окупованих територіях України, включаючи Донбас та Крим.
"Офіційна позиція України - ми не завдаємо ударів по території Росії. Україна не завдає ударів по Росії, Україна завдає ударів по російським окупаційним військам на окупованих територіях, включаючи і Донбас, і Крим, і всю територію в рамках міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Тут ми маємо абсолютно законне право знищувати все, що загрожує нашій територіальній цілісності", - сказав Подоляк в інтерв'ю Report .
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З МЗС Польщі в межах декомунізації звільнили всіх випускників "МГИМО"
У міністерстві закордонних справ Польщі вже "реально два місяці" не працюють випускники Московського державного інституту міжнародних відносин ("МГИМО"), яких звільнили в межах ширшого процесу декомунізації.
Про це в інтерв'ю виданню https://gpcodziennie.pl/813526-polska-dyplomacja-wolna-od-rosyjskiego-mgimo.html Gazeta Polska Codziennie розповів міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау
"Нам вдалося закрити певний дуже важливий процес, який є частиною декомунізації в широкому розумінні. Це почалося з законів про люстрацію", - сказав він і нагадав про подальше законодавство, яке стосувалося люстрації, а також про створення Інституту національної пам'яті.
"МЗС було на боці цього процесу. Вона ґрунтувалася на тому, що справи з міністерства залишилися в міністерстві. У січні 2021 року ми почали передавати файли до Інституту", - додав очільник польського МЗС.
За словами Рау, дії в межах декомунізації щодо його міністерства були спрямовані на виправлення статус-кво, який полягав у тому, що міністерство було "глибоко вмонтоване в комуністичний апарат влади", зокрема через працевлаштування випускників московського вишу.
"Ця установа була частиною великого проекту радянського імперіалізму. "МГИМО" був інвестицією у функціонування російського імперіалізму. Це була частина радянської м'якої сили. Випускники були там, щоб служити сенсу існування цієї імперії", - додав він.
Кращебвтік ...
А діла такі:
пів країни в руїнах, десятки тисяч людей поховані під завалами. Території окуповані. 12 мільйонів біженців і 5 мільйонів внутрішньо переміщенні.
На 335 тисяч зменшилось населення України за 2022 рік.
Намазуємо відосік Найвеличнішого лідера ********** і чекаємо вагомих новин для безпеки держави.
Але скоріше яйцелюбу хероя дадуть, чи підвищать
от би він рік тому (краще раніше) таки заяви робив, а не про шашлики та про те, що напад хтось вигадує.
Тоді мабуть і на мали те що маємо
Слава ЗСУ, Слава народові України
А сегодня по 100, ну очень большие, но сегодня
Очнулся Адам, ощупал себя.
Говорит Богу:
- Слушай, ты не правильно меня сотворил, 32 зуба и один х.й. Хочу наоборот - 32 х.я и один зуб.
- Нет проблем...
Очнулся Адам снова, Бог заливается со смеху.
- Ты чего ржешь?
- Да вот думаю, куда тебе мешок с яйцами прицепить!