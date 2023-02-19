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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Наступного тижня очікуються вагомі новини для безпеки держави, - Зеленський

зеленський

Дипломатична робота України наступного тижня буде присвячена пришвидшенню нашого руху, очікуються вагомі новини для безпеки держави. Агресія Росії проти України матиме тільки один фінал – програш держави-терориста.

Про це у відеозверненні заявив Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний усім лідерам за підтримку й за те, що було вчора. І за сигнали, які сьогодні були в Мюнхені. Які підтверджують, що російська агресія матиме лише один фінал, а саме – програш держави-терориста. І ми маємо зробити все, щоб пришвидшити російський програш. Тиск світу має бути таким, щоб росія не встигала знаходити нові форми терору", - заявив глава держави.

За його словами, в дискусіях під час другого дня Мюнхенської конференції з питань безпеки домінувала не просто українська тема, а саме тема української перемоги, яку ми наближаємо.

"Є важливі заяви світових лідерів на підтримку нашої держави, є й сигнали про посилення зброї для нашого захисту. Це стосується, зокрема, далекобійних ракет, іншої зброї, довготривалості підтримки України", - відзначив Зеленський.

Він запевнив, що українська влада продовжить робити все можливе і неможливе, щоб дати нашій країні більше ППО, більше гарантій стійкості, більше захисту від будь-яких ударів росії.

"До речі, наша дипломатична робота наступного тижня буде присвячена саме цьому – саме пришвидшенню нашого руху. Очікуємо вагомих новин для України, для нашої безпеки", - додав глава держави.

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Автор: 

агресія (1194) дипломатія (711) Зеленський Володимир (23923)


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Топ коментарі
+16
Зеленський, дивись що друзі роблять і вчись
‼️

З МЗС Польщі в межах декомунізації звільнили всіх випускників "МГИМО"

У міністерстві закордонних справ Польщі вже "реально два місяці" не працюють випускники Московського державного інституту міжнародних відносин ("МГИМО"), яких звільнили в межах ширшого процесу декомунізації.

Про це в інтерв'ю виданню https://gpcodziennie.pl/813526-polska-dyplomacja-wolna-od-rosyjskiego-mgimo.html Gazeta Polska Codziennie розповів міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау

"Нам вдалося закрити певний дуже важливий процес, який є частиною декомунізації в широкому розумінні. Це почалося з законів про люстрацію", - сказав він і нагадав про подальше законодавство, яке стосувалося люстрації, а також про створення Інституту національної пам'яті.

"МЗС було на боці цього процесу. Вона ґрунтувалася на тому, що справи з міністерства залишилися в міністерстві. У січні 2021 року ми почали передавати файли до Інституту", - додав очільник польського МЗС.
За словами Рау, дії в межах декомунізації щодо його міністерства були спрямовані на виправлення статус-кво, який полягав у тому, що міністерство було "глибоко вмонтоване в комуністичний апарат влади", зокрема через працевлаштування випускників московського вишу.

"Ця установа була частиною великого проекту радянського імперіалізму. "МГИМО" був інвестицією у функціонування російського імперіалізму. Це була частина радянської м'якої сили. Випускники були там, щоб служити сенсу існування цієї імперії", - додав він.
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19.02.2023 00:54
+14
Зброєю яку надають. А своєю їбаш скільки завгодно. От тільки проблема, свою зброю зеля не зробив.
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19.02.2023 00:52
+12
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19.02.2023 01:45
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19.02.2023 00:42 Відповісти
скорiше вiдсос...
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19.02.2023 00:54 Відповісти
Про який ти мріяв?
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19.02.2023 07:54 Відповісти
Сирано_Де_Бержерак:
Дивовижне поруч!
Якщо після перегляду новин на Єдиному Телемарафоні, раптом вимкнути телевізор - то на темному екрані можна побачити відображення барана, а якщо дивилися всією родиною, то одразу кількох…
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19.02.2023 04:55 Відповісти
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна зобов'язалася перед міжнародними партнерами не завдавати ударів територією країни-агресора Росії.

Водночас, українські захисники мають повне право бити по окупованих територіях України, включаючи Донбас та Крим.

"Офіційна позиція України - ми не завдаємо ударів по території Росії. Україна не завдає ударів по Росії, Україна завдає ударів по російським окупаційним військам на окупованих територіях, включаючи і Донбас, і Крим, і всю територію в рамках міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Тут ми маємо абсолютно законне право знищувати все, що загрожує нашій територіальній цілісності", - сказав Подоляк в інтерв'ю Report .
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19.02.2023 00:48 Відповісти
Зброєю яку надають. А своєю їбаш скільки завгодно. От тільки проблема, свою зброю зеля не зробив.
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19.02.2023 00:52 Відповісти
це про західну зброю. одне слово прибрав і вже напздів
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19.02.2023 01:06 Відповісти
Тут хитро все. Якщо буде подібна своя, то навіщо заходу її давати? Так що не дадуть бити по ********** ліберасти.
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19.02.2023 07:22 Відповісти
де написано про подібну і хто такі ліберасти?
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19.02.2023 08:12 Відповісти
А що-у методичці відповідей немає? Біда.
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19.02.2023 08:46 Відповісти
давай методичку, дуня. почитаєм
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19.02.2023 09:46 Відповісти
На столі візьми, вася.
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19.02.2023 11:16 Відповісти
кацапєдіки завжди з "ліберастами" паляться, дуняша. брись на швабру
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19.02.2023 11:32 Відповісти
О, бачу, що витягнув методичку. і відкрив.
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19.02.2023 14:25 Відповісти
швабру від щастя не спали
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19.02.2023 22:53 Відповісти
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19.02.2023 10:45 Відповісти
Руху кого і куди ?
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19.02.2023 00:51 Відповісти
"вагомі"-це тільки так-"я устал я ухожу".!
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19.02.2023 12:50 Відповісти
та ні . Після знищення московських вшів, прийде черга київських гнид.
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19.02.2023 00:52 Відповісти
Зеленський, дивись що друзі роблять і вчись
‼️

З МЗС Польщі в межах декомунізації звільнили всіх випускників "МГИМО"

У міністерстві закордонних справ Польщі вже "реально два місяці" не працюють випускники Московського державного інституту міжнародних відносин ("МГИМО"), яких звільнили в межах ширшого процесу декомунізації.

Про це в інтерв'ю виданню https://gpcodziennie.pl/813526-polska-dyplomacja-wolna-od-rosyjskiego-mgimo.html Gazeta Polska Codziennie розповів міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау

"Нам вдалося закрити певний дуже важливий процес, який є частиною декомунізації в широкому розумінні. Це почалося з законів про люстрацію", - сказав він і нагадав про подальше законодавство, яке стосувалося люстрації, а також про створення Інституту національної пам'яті.

"МЗС було на боці цього процесу. Вона ґрунтувалася на тому, що справи з міністерства залишилися в міністерстві. У січні 2021 року ми почали передавати файли до Інституту", - додав очільник польського МЗС.
За словами Рау, дії в межах декомунізації щодо його міністерства були спрямовані на виправлення статус-кво, який полягав у тому, що міністерство було "глибоко вмонтоване в комуністичний апарат влади", зокрема через працевлаштування випускників московського вишу.

"Ця установа була частиною великого проекту радянського імперіалізму. "МГИМО" був інвестицією у функціонування російського імперіалізму. Це була частина радянської м'якої сили. Випускники були там, щоб служити сенсу існування цієї імперії", - додав він.
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19.02.2023 00:54 Відповісти
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19.02.2023 00:56 Відповісти
невже це ти сотворив?
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19.02.2023 01:17 Відповісти
Заявления.Сигналы.Ожидания. Кратко и по сути).
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19.02.2023 00:59 Відповісти
ЗеБил
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19.02.2023 01:12 Відповісти
Яке ж воно огидне, підле, брехливе та бридке.
Кращебвтік ...
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19.02.2023 01:21 Відповісти
"Судіть по ділах їхніх".

А діла такі:

пів країни в руїнах, десятки тисяч людей поховані під завалами. Території окуповані. 12 мільйонів біженців і 5 мільйонів внутрішньо переміщенні.

На 335 тисяч зменшилось населення України за 2022 рік.

Намазуємо відосік Найвеличнішого лідера ********** і чекаємо вагомих новин для безпеки держави.
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19.02.2023 01:42 Відповісти
Уточненя невелике. Намазуємо відосік на західні обіцянки. Так буде справедливіше.
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19.02.2023 07:24 Відповісти
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19.02.2023 01:45 Відповісти
Вагомі новини- зеленим підарам поставлять клізму?
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19.02.2023 01:47 Відповісти
Прочитав бігом, не відриваючись від шпаргалки. Чергу відбув.
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19.02.2023 02:48 Відповісти
Стане повнимвтіком?? Зараз ще чумуйдани пакує?
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19.02.2023 02:53 Відповісти
невже беню з дєрмаком посадять??
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19.02.2023 03:05 Відповісти
а новина така-яйця по 18 евро за кв метр
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19.02.2023 03:51 Відповісти
Дерьмака нарешті приберуть? Так, це дуже вагома новина задля безпеки держави.
Але скоріше яйцелюбу хероя дадуть, чи підвищать
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19.02.2023 04:06 Відповісти
Наступного тижня очікуються вагомі новини для безпеки держави, - Зеленський...
от би він рік тому (краще раніше) таки заяви робив, а не про шашлики та про те, що напад хтось вигадує.
Тоді мабуть і на мали те що маємо
Слава ЗСУ, Слава народові України
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19.02.2023 04:24 Відповісти
Вчера были яйца по 17, но маленькие, но вчера
А сегодня по 100, ну очень большие, но сегодня
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19.02.2023 05:31 Відповісти
Вспомнил анекдот (навеяло темой яиц)...

Очнулся Адам, ощупал себя.
Говорит Богу:
- Слушай, ты не правильно меня сотворил, 32 зуба и один х.й. Хочу наоборот - 32 х.я и один зуб.
- Нет проблем...
Очнулся Адам снова, Бог заливается со смеху.
- Ты чего ржешь?
- Да вот думаю, куда тебе мешок с яйцами прицепить!
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19.02.2023 05:36 Відповісти
Посадять і розстріляють всіх корупціонерів, злодіїв, Єрмака, Татарова, Коломойського та ін.
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19.02.2023 06:13 Відповісти
"Володенька, ми тебя не больно зарежим, чик-и готово" -слова з фільму дуже вже актуальні...
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19.02.2023 06:52 Відповісти
Хорошие новости для безопастности - это пара повесток многомиллионной армии госчинушек,пусть послужат родине не в блатных офисах,а в бою с врагом.
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19.02.2023 07:02 Відповісти
А найвагомійши новини будут слідучого тиждня !
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19.02.2023 07:17 Відповісти
ага. "главноє собитіє вашей жизні у вас впєрєді!". абирвалг. (с)
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19.02.2023 11:09 Відповісти
 
 