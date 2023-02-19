Наступного тижня очікуються вагомі новини для безпеки держави, - Зеленський...

Дипломатична робота України наступного тижня буде присвячена пришвидшенню нашого руху, очікуються вагомі новини для безпеки держави. Агресія Росії проти України матиме тільки один фінал – програш держави-терориста.

Про це у відеозверненні заявив Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний усім лідерам за підтримку й за те, що було вчора. І за сигнали, які сьогодні були в Мюнхені. Які підтверджують, що російська агресія матиме лише один фінал, а саме – програш держави-терориста. І ми маємо зробити все, щоб пришвидшити російський програш. Тиск світу має бути таким, щоб росія не встигала знаходити нові форми терору", - заявив глава держави.

За його словами, в дискусіях під час другого дня Мюнхенської конференції з питань безпеки домінувала не просто українська тема, а саме тема української перемоги, яку ми наближаємо.

"Є важливі заяви світових лідерів на підтримку нашої держави, є й сигнали про посилення зброї для нашого захисту. Це стосується, зокрема, далекобійних ракет, іншої зброї, довготривалості підтримки України", - відзначив Зеленський.

Він запевнив, що українська влада продовжить робити все можливе і неможливе, щоб дати нашій країні більше ППО, більше гарантій стійкості, більше захисту від будь-яких ударів росії.

"До речі, наша дипломатична робота наступного тижня буде присвячена саме цьому – саме пришвидшенню нашого руху. Очікуємо вагомих новин для України, для нашої безпеки", - додав глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кожен російський удар по Україні буде мати для держави-терориста конкретні юридичні наслідки, - Зеленський. ВIДЕО