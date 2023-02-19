Ввечері 18 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 5,2
У турецькій провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 5,2
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє EMSC.
У суботу, 18, лютого, на глибині 13 кілометрів біля міста Гьоксун (провінція Кахраманмараш) стався землетрус. Сейсмологи з EMSC (Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр) оцінили потужність в 5,2.
Інформації про руйнування чи постраждалих поки немає.
Землетрус стався о 21:31 за київським часом.
Топ коментарі
+3 alexandr shamov
показати весь коментар19.02.2023 08:05
+1 Alex Dev #551606
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+1 Urs
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У меня там в Адане племянница живёт.
красная рыбатю, йохари-йохари йокала, лыжи даже в конце апреля и , в конце то-концов , копайка... Одесит не унимается, да и спрашивает, мол, а какой город лучше - Владивосток или П-Камчатский? Камчадал: " Владивосток, однако". Одессит с улыбкой на лице многозначительно причмокнул... М-дя , если Владивосток - дыра, даже представить невозможно, шо такое Петропавловск - Камчатский - подумал одессит. К камчадалам: чекайте, далi буде... марсианетю, гомо сапиенс. Дык вот, около 12 000 лет назад космическое тело врезалось по касательной , в направлении из юго-востока на северо-запад, в древний материк Му(теперь это лишь филиппинские острова).Этот космический объект, словно поршень помпы, за собой принес на время и космическую температуру в -273*С (мамонты там всякие с не перетравленной травой в желудке и т.д.). Но самое главное, Кацапы себя клеят к ариям , мол, гиперборея на северном полюсе была... Узкопленочные не понимают, шо космическое тело по касательной спровоцировало подвижку твердой земной коры по скользкой мантии в том же направлении на северо-запад. В тот момент земная кора за 6 часов проплыла на северо-восток на 3 000 км. Так шо кацапская Сибирь - была когда-то в районе Вьетнама. А Гиперборея(старый сев полюс), проплыла до того места , где сейчас расположена Гренландия... Каароч... кацапы, водкапей, грязи валяйся, - узкопленочные, Ожидайте божьей кары.