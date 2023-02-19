УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11797 відвідувачів онлайн
Новини
8 453 17

Ввечері 18 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 5,2

туреччина,землетрус

У турецькій провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 5,2

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє EMSC.

У суботу, 18, лютого, на глибині 13 кілометрів біля міста Гьоксун (провінція Кахраманмараш) стався землетрус. Сейсмологи з EMSC (Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр) оцінили потужність в 5,2.

Інформації про руйнування чи постраждалих поки немає.

Землетрус стався о 21:31 за київським часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині й Сирії перевищила 45 тис.

Автор: 

землетрус (179) Туреччина (3502)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Море ЗЫ... Одессит, побывавший во Владивостоке. Спрашивает, мол как там ваш П.Камчатский? Камчадал без запинки трындит, типо, да самый красивый и любимый город, мол, - Паратунка с бассейнами на термальных источниках, красная рыба тю, йохари-йохари йокала, лыжи даже в конце апреля и , в конце то-концов , копайка... Одесит не унимается, да и спрашивает, мол, а какой город лучше - Владивосток или П-Камчатский? Камчадал: " Владивосток, однако". Одессит с улыбкой на лице многозначительно причмокнул... М-дя , если Владивосток - дыра, даже представить невозможно, шо такое Петропавловск - Камчатский - подумал одессит. К камчадалам: чекайте, далi буде...
показати весь коментар
19.02.2023 08:05
+1
Якщо літосферні плити зрушились одна відносно іншої на 3м., то вони по інерції будуть ще довго рухатись, тому незначні землетруси будуть ще довго продовжуватись. Але ці землетруси не варті уваги, бо все що до 6 балів проходить без наслідків.
показати весь коментар
19.02.2023 01:41
+1
без последствий - это если строить как в Сан-Франиско. В Адане было 5,5 балла. Фото места, где была улица показать? или сами поищете?
показати весь коментар
19.02.2023 01:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо літосферні плити зрушились одна відносно іншої на 3м., то вони по інерції будуть ще довго рухатись, тому незначні землетруси будуть ще довго продовжуватись. Але ці землетруси не варті уваги, бо все що до 6 балів проходить без наслідків.
показати весь коментар
19.02.2023 01:41 Відповісти
без последствий - это если строить как в Сан-Франиско. В Адане было 5,5 балла. Фото места, где была улица показать? или сами поищете?
показати весь коментар
19.02.2023 01:48 Відповісти
7,5 поверю, но не 5,5. Между 5,5 и 7,5 разница в 100 раз
показати весь коментар
19.02.2023 02:05 Відповісти
В Адане было 5,5 балла. Фото места, где была улица показать? или сами поищете?
У меня там в Адане племянница живёт.
показати весь коментар
19.02.2023 02:19 Відповісти
Так по-варварски анигилировать у нас свои боеприпасы... Не удивлюсь, если трухонет лаптестан да так, что мама не горюй... Вне очереди Камчатка, откуда орки едут к нам. Помним, шо Сев. Америка уходит под Камчатку под углом 45*, из-за направления вращения Земли. Там и без войны уже накопилось такое напряжение, которое раз в 300 лет выливается в разрушительное землетрясение. 300 лет назад, во время последнего землетрясения, образовывались такой глубины трещины в земле, шо запряженная лошадь уходила в тот разлом и ее ни слышно, ни видно не было. Даже на земле тогда невозможно было устоять. Кацапы, тока не скулите тогда в Космос, мол, помогите...
показати весь коментар
19.02.2023 07:13 Відповісти
Краще, щоб зараз у них цього не було, бо гуманний Захід послабить, або зовсім відмінить санкції, як відносно потерпілих. Та й Камчатка - малозаселений регіон, не дарма туди здійснюють випробувальні пуски МБР.
показати весь коментар
19.02.2023 07:23 Відповісти
Там между сопок - мощные пусковые шахты... "Орбит" по всей Камчатке натыкано. Мощное пристанище, с их ремонтом, атомных подлодок, военные аэродромы - есть чем кошмарить Северную Америку, так шо най буде - быстро свалят с нашей земли, убегут заСЧИсчать Дальний Восток с Курило-Командорами. АМИНЬ !!!
показати весь коментар
19.02.2023 07:36 Відповісти
Во всем остальном, не спорю, зачуханый край. Железка отсутствует, авто дорога от ихнего питера(камчатского) - тока до средины Камчатки. Добраться на материк, как и получить снабжение нечем будет, бо порт и аэродром будут разрушены... Да и , sure, при таком землетрясении некому будет помогать. Там пусковые шахты, вместе с лодками , ядерно взорвутся. Тогда каазлабад будет делим разве шо на сектора(США, Япония, Тау-Кхитай). для моральной поддержки лет на 300.
показати весь коментар
19.02.2023 07:43 Відповісти
К слову, в Петропавловске-Камчатском, до ожидаемого землетрясения(АМИНЬ) , состояние морвокзала...

показати весь коментар
19.02.2023 07:49 Відповісти
Чуть не забыл, землетрус на Камчатке случится... Там на него работает единственный на постсовке камчатский институт вулканологии.
показати весь коментар
19.02.2023 07:51 Відповісти
Море ЗЫ... Одессит, побывавший во Владивостоке. Спрашивает, мол как там ваш П.Камчатский? Камчадал без запинки трындит, типо, да самый красивый и любимый город, мол, - Паратунка с бассейнами на термальных источниках, красная рыба тю, йохари-йохари йокала, лыжи даже в конце апреля и , в конце то-концов , копайка... Одесит не унимается, да и спрашивает, мол, а какой город лучше - Владивосток или П-Камчатский? Камчадал: " Владивосток, однако". Одессит с улыбкой на лице многозначительно причмокнул... М-дя , если Владивосток - дыра, даже представить невозможно, шо такое Петропавловск - Камчатский - подумал одессит. К камчадалам: чекайте, далi буде...
показати весь коментар
19.02.2023 08:05 Відповісти
Це зараз???
показати весь коментар
19.02.2023 09:05 Відповісти
Там швидше і більше Японії достанеться - вони з Камчаткою, здається, на одному розломі.
показати весь коментар
19.02.2023 08:02 Відповісти
Там и Владивостоку , и Китаю, и сев.корее будет трында... Вот тока, помнится, Ммы еще при Порохе предложили японцам переехать на выделенные у нас для них земли... А ща это актуально как никогда. Так шо, японцы не пропадут.
показати весь коментар
19.02.2023 08:09 Відповісти
Если филиппинцы выжили когда-то , то японцы сегодня - и подавно... Помнится , тыщ 18 000 , чи 12 000 лет назад, после очередной бомбардировки Земли Марсом(25 000 лет назад в Марс врезалось по касательной космическое тело и отбило часть марсианских глыб в Космос)... Первая бомбардировка была около 23 000 лет назад... И еще один , каГбе, интересный факт. Примерно 25-28 тысяч лет назад появились на Земле марсиане тю, гомо сапиенс. Дык вот, около 12 000 лет назад космическое тело врезалось по касательной , в направлении из юго-востока на северо-запад, в древний материк Му(теперь это лишь филиппинские острова).Этот космический объект, словно поршень помпы, за собой принес на время и космическую температуру в -273*С (мамонты там всякие с не перетравленной травой в желудке и т.д.). Но самое главное, Кацапы себя клеят к ариям , мол, гиперборея на северном полюсе была... Узкопленочные не понимают, шо космическое тело по касательной спровоцировало подвижку твердой земной коры по скользкой мантии в том же направлении на северо-запад. В тот момент земная кора за 6 часов проплыла на северо-восток на 3 000 км. Так шо кацапская Сибирь - была когда-то в районе Вьетнама. А Гиперборея(старый сев полюс), проплыла до того места , где сейчас расположена Гренландия... Каароч... кацапы, водкапей, грязи валяйся, - узкопленочные, Ожидайте божьей кары.
показати весь коментар
19.02.2023 08:31 Відповісти
Я думаю, що ті шахти на Камчатці будувалися з урахуванням сейсмічних загроз, як і вся інша військова інфраструктура. Хіба там досі не було землетрусів?
показати весь коментар
19.02.2023 10:12 Відповісти
Там трясет по нескольку раз каждую неделю, но со слабой амплитудой. Понятно, шо шахты строились с учетом местечковой архи сейсмичности. Дома строят не выше 5 этажей ( 9 этажей , как экспериментальный случай, тобто методом тыка. Электролинии армированы стальными тросами.
показати весь коментар
19.02.2023 11:35 Відповісти
 
 