Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині й Сирії перевищила 45 тис.

Понад 45 тис. людей загинули в результаті землетрусу, що стався в Туреччині і Сирії, і очікується, що кількість жертв зросте ще більше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Reuters.

Кількість загиблих у Туреччині становить 39 672 особи, в той час як сусідня Сирія повідомила про понад 5800 загиблих. Кількість жертв у Сирії не змінюється вже кілька днів.

У той час як багато міжнародних рятувальних команд залишили величезну зону землетрусу, місцеві команди в суботу продовжували пошуки в зруйнованих будівлях, сподіваючись знайти тих, хто вижив. Експерти кажуть, що більшість порятунків відбувається протягом 24 годин після землетрусу.

Через дванадцять днів після землетрусу три людини, в тому числі дитина, були врятовані живими з-під завалів будівлі в місті Антак'я на півдні Туреччини в суботу, через 296 годин після землетрусу.

Гуманітарні організації кажуть, що постраждалі потребуватимуть допомоги протягом наступних місяців, оскільки зруйновано багато важливих об'єктів інфраструктури.

У сусідній Сирії, вже зруйнованій більш ніж десятирічною громадянською війною, більшість жертв припадає на північний захід, територію, контрольовану повстанцями, які воюють з президентом Башаром Асадом - конфлікт, який ускладнив зусилля з надання допомоги людям, що постраждали від землетрусу.

Ні Туреччина, ні Сирія не повідомляють, скільки людей вважаються зниклими безвісти після землетрусу.

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Сім'ї, які все ще чекають на своїх родичів у Туреччині, дедалі більше обурюються тим, що вони вважають корумпованою будівельною практикою і глибоко недосконалим міським розвитком, що призвело до руйнування тисяч будинків і підприємств.

Туреччина пообіцяла провести розслідування щодо всіх, кого підозрюють у відповідальності за обвалення будівель, і видала наказ про затримання понад 100 підозрюваних, у тому числі забудовників.

У четвер Організація Об'єднаних Націй закликала виділити понад 1 мільярд доларів на операцію з надання допомоги Туреччині, а також оголосила заклик про виділення 400 мільйонів доларів для сирійців.

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Як відомо, вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного становила 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.