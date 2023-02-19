Країни ЄС шукають можливість об’єднати зусилля для спільної закупівлі боєприпасів для України, - Reuters

Країни Європейського Союзу шукають можливості об’єднати зусилля, щоби разом закуповувати боєприпаси для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише Reuters.

Зазначається, що глави МЗС країн ЄС планують обговорити ідею спільних закупівель необхідних Збройним силам України 155-мм артилерійських снарядів на зустрічі у Брюсселі, яка відбудеться 20 лютого.

Співрозмовники Reuters серед європейських чиновників розповіли, що об'єднання зусиль дало б більший ефект, ніж розміщення країнами індивідуальних замовлень.

Великі замовлення допомогли б залучити у виробництво додаткові інвестиції, пише агентство.

При цьому видання цитує президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн, яка висловила впевненість у тому, що нагальність ситуації переконає членів ЄС відмовитися від своєї колишньої концепції купувати зброю на національному рівні.

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