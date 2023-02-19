Зранку росіяни вдарили по Очаківській та Куцурубській громадах, без постраждалих, - ОВА
Зранку 19 лютого під ворожим вогнем опинилися два населені пункти Куцурубської та Очаківської громад Миколаївщини.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 19 лютого, о 06:00 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Постраждалих немає.
Також вранці, 19 лютого, о 06:45 зі ствольної артилерії ворог завдавав ударів по населеному пункту Очаківської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією постраждалих немає.
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