Сьогодні на Івано-Франківщині проводитимуться військові навчання, можливі звуки вибухів, - ОВА
Мешканців Івано-Франківської області попередили про можливі звуки вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Telegram.
"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - написала вона.
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