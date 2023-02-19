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Сьогодні на Івано-Франківщині проводитимуться військові навчання, можливі звуки вибухів, - ОВА

навчання,британія

Мешканців Івано-Франківської області попередили про можливі звуки вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Telegram.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - написала вона.

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Автор: 

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