Росіяни на припиняють обстрілювали Білопільську громаду Сумщини, ввечері зафіксовано 36 прильотів, - ОВА
Російські загарбники продовжують тероризувати населення прикордонних населених пунктів Сумської області. Вчора, 18 лютого, під ворожим вогнем опинилася Білопільська територіальна громада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА
"Вчора після 21.00 з території росіяни обстріляли Білопільську територіальну громаду: о 21.20 по території били з мінометів – 10 прильотів, а з 22.00 обстріл громади продовжився − 26 прильотів", - йдеться в повідомленні.
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