У Курській області новий обстріл: Зафіксовано 9 прильотів, пошкоджено будинки
Зранку 19 лютого у Курській області РФ знову було гучно. Губернатор Роман Старовойт повідомив про обстріл з боку України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Старовойта.
"ЗСУ тричі за ранок сьогодні обстріляли прикордонне село Горналь Суджанського району. Загалом зафіксовано 9 прильотів", - йдеться у повідомленні.
Старовойт запевняє, що ніхто не постраждав. Пошкоджені 3 домоволодіння: вибиті вікна, посічені покрівлі та фасади.
Топ коментарі
+25 Елена Мазуренко #551343
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+22 Валерий Викторович #551514
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+18 Alex Sav #513490
показати весь коментар19.02.2023 12:35
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щоб чужі боялись
Даколє! Астанавітєсь! Сідайте за стіл перемовин!
PS То таке, емоції. Якщо серйозно, то треба фейерверки з петардами під час війни забороняти
бідна пташина не винувата що одвічні українські землі наші предки москалям віддали разом з усим, що там бігало та співало...