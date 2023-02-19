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У Курській області новий обстріл: Зафіксовано 9 прильотів, пошкоджено будинки

область,курська

Зранку 19 лютого у Курській області РФ знову було гучно. Губернатор Роман Старовойт повідомив про обстріл з боку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Старовойта.

"ЗСУ тричі за ранок сьогодні обстріляли прикордонне село Горналь Суджанського району. Загалом зафіксовано 9 прильотів", - йдеться у повідомленні.

Старовойт запевняє, що ніхто не постраждав. Пошкоджені 3 домоволодіння: вибиті вікна, посічені покрівлі та фасади.

Також читайте: Губернатор Старовойт повідомив про обстріл Курської області: П’ять прильотів, порушено електропостачання, пошкоджено газорозподільну станцію

Автор: 

обстріл (28613) росія (65316) Курськ (1124)


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Топ коментарі
+25
дивно..... кацапи сумську і чернігівську прикордонну зону щодня обстрілюють, то мо недокинули та у свої ***** влучили?
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19.02.2023 12:25
+22
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19.02.2023 12:27
+18
а чого не дома? гундяй з радістю повінчав двох педіків
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19.02.2023 12:35
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А шо с ліцом,кацапи?
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19.02.2023 12:23 Відповісти
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19.02.2023 12:50 Відповісти
Кацапы , сами себя обстреливат!
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19.02.2023 18:00 Відповісти
Украина не может так обстрелевать высокоточным европейским оружием.
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19.02.2023 22:04 Відповісти
Курская дуга.
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19.02.2023 12:24 Відповісти
Курск будет свободным в составе Украины !
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19.02.2023 13:50 Відповісти
А навіщо нам недолугі ідіоти, зомбовані?
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19.02.2023 19:47 Відповісти
Кажуть, там аеродром є. Де база російських бомбардувальників, які запускають ракети по Україні
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19.02.2023 15:00 Відповісти
дивно..... кацапи сумську і чернігівську прикордонну зону щодня обстрілюють, то мо недокинули та у свої ***** влучили?
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19.02.2023 12:25 Відповісти
Мені теж дивно, чому саме курську обл., а не білгородську.
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19.02.2023 12:27 Відповісти
А якже ''вароньож''?
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19.02.2023 12:46 Відповісти
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19.02.2023 12:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JX_M6cyzHQY
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19.02.2023 14:59 Відповісти
З мови зняли.
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19.02.2023 12:58 Відповісти
То був прилет імпортозамезщенія
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19.02.2023 12:25 Відповісти
Це вже ху@ ло лютує та лупить по своїх ,
щоб чужі боялись
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19.02.2023 12:26 Відповісти
Сподіваюсь, що таки наші розминаються перед ударом по Курвську, ********, Засратову та інших селищах та масових скупченнях цих примітивних та агресивних істот!
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19.02.2023 12:51 Відповісти
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19.02.2023 12:27 Відповісти
Нда....Ну шо ж - вільний світ, або як - как єто па руски "савєт да любофф"
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19.02.2023 12:29 Відповісти
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19.02.2023 12:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=d1Bs--GFep0 ******** раскрыл тайну своего СЫНА 😁 Пародія Юрия Великого.
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19.02.2023 12:32 Відповісти
а чого не дома? гундяй з радістю повінчав двох педіків
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19.02.2023 12:35 Відповісти
Та хай щастить! Головне, що не наплодять подібних свої дебільним батькам )))
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19.02.2023 12:46 Відповісти
Соловйов папаша - пид@ рас , а синок - гей , все нормальок
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19.02.2023 12:51 Відповісти
Зкріпно!
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19.02.2023 12:59 Відповісти
Не пускали б кацапів у Європу гляди і геїв менше б було
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19.02.2023 13:20 Відповісти
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19.02.2023 12:27 Відповісти
Валерий Викторович 39cf5cb5 щось, я не второпав, сольов усюди голосів що він єврей , і тут таке ( я не за те ,може вони хочуть премію отримати за народження дитини ) православна церква.
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19.02.2023 12:34 Відповісти
Недоумкуватий Соловйов не єврей, а просто ********* - такі тварюки не мають національної приналежності.
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19.02.2023 12:44 Відповісти
От за годину ,перед виступом )(уйла , зробити ВЕЛИКИЙ бада бум --по авіабазах,по севастополю з кораблями і кримському мосту...нехай би тоді спитали--всьо ідьот па плану?
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19.02.2023 12:35 Відповісти
Гарно, жаль що не в Мацкві сраній...
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19.02.2023 12:43 Відповісти
А коли до Воронєжа завезуть "рязанскій сахарок"?
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19.02.2023 12:54 Відповісти
Нарешті почали відповідати ...
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19.02.2023 13:22 Відповісти
Нарешті Бєлгородська Народна Республіка відповіла на обстріли своєї території з боку Курської Народної Республіки!
Даколє! Астанавітєсь! Сідайте за стіл перемовин!
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19.02.2023 13:23 Відповісти
Ага. Хай їдуть до бацьки і укладають договір.
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19.02.2023 16:03 Відповісти
Бреше алкаш старовойтов. По перше, прильотів було більше, по друге, обстріляли не село, в якому фактично не залишилось жителів, їх добровільно-примусово вивезли, а укріплення біля села, там ціле місто з дзотів, капонірів і бліндажів, звідки москолота щоденно обстрілює наше прикордоння.
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19.02.2023 13:39 Відповісти
Давно пора відповідати на їхні обстріли. Дня не проходе, щоб орки не обстрілювали прикордоння. Нещодавно з Горналя поцілили в будинок на нашій територіїї, в якому мешкала сім"я з трьома дітьми. На щастя вдома нікого не було. Але будинок зруйновано.
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19.02.2023 15:13 Відповісти
Вікна у тебе вибиті, бідолашна. А коли б тебе зґвалтували, пристрелили, а потім танком по обличчю проїхались, щоб не впізнали - це нормально? Вікна, до речі, могли б і вціліти.

PS То таке, емоції. Якщо серйозно, то треба фейерверки з петардами під час війни забороняти
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19.02.2023 16:02 Відповісти
цікавий факт - курський соловейко то українська пташка.

бідна пташина не винувата що одвічні українські землі наші предки москалям віддали разом з усим, що там бігало та співало...
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19.02.2023 20:44 Відповісти
 
 