У Курській області новий обстріл: Зафіксовано 9 прильотів, пошкоджено будинки

Зранку 19 лютого у Курській області РФ знову було гучно. Губернатор Роман Старовойт повідомив про обстріл з боку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Старовойта.

"ЗСУ тричі за ранок сьогодні обстріляли прикордонне село Горналь Суджанського району. Загалом зафіксовано 9 прильотів", - йдеться у повідомленні.

Старовойт запевняє, що ніхто не постраждав. Пошкоджені 3 домоволодіння: вибиті вікна, посічені покрівлі та фасади.

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