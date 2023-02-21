Рашисти вдарили по Куп’янську, поранено чоловіка, - ОВА
21 лютого біля 13:00 окупанти вкотре обстріляли м. Куп’янськ на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок. На жаль, поранення отримав 68-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.
"Крім того, ворог обстрілює смт Дворічну та м. Вовчанськ. Б’є виключно по приватному житловому сектору. Пошкоджено декілька будинків", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль