Рашисти вдарили по Куп’янську, поранено чоловіка, - ОВА

21 лютого біля 13:00 окупанти вкотре обстріляли м. Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок. На жаль, поранення отримав 68-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

"Крім того, ворог обстрілює смт Дворічну та м. Вовчанськ. Б’є виключно по приватному житловому сектору. Пошкоджено декілька будинків", - йдеться у повідомленні.

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