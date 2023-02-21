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Новини Війна
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Столтенберг про рішення РФ щодо стратегічного наступального озброєння: Архітектуру контролю зруйновано

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я шкодую про сьогоднішнє рішення Росії призупинити свою участь у договорі New START", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що в останні роки Росія порушувала ключові угоди щодо контролю за озброєннями.

"Сьогоднішнім рішенням щодо договору про СНО вся архітектура контролю за озброєннями зруйнована. Я рішуче закликаю Росію переглянути її рішення і поважати існуючі домовленості", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні Путін заявив, що Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Також читайте: Путін не хоче миру, він планує нову війну: Столтенберг закликав допомогти українцям здобути перемогу

Автор: 

договір (323) НАТО (6463) путін володимир (23881) росія (65394) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+18
самое печальное, что Запад до сих пор этого не понял и продолжает играть в толерантность и демократию.
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21.02.2023 14:43
+15
Договір реально непрацюючий вже багато років, тож заяви, призупинити, не призупинити, нічого не змінюють
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21.02.2023 14:36
+15
Там уже бесполезно к чему то взывать, система принятия решений в рф пошла в полный неконтролируемый разнос.
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21.02.2023 14:38
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Договір реально непрацюючий вже багато років, тож заяви, призупинити, не призупинити, нічого не змінюють
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21.02.2023 14:36 Відповісти
Краще сказав би ПТН ПНХ.
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21.02.2023 14:53 Відповісти
В статті взагалі то генсек НАТО виступає, до чого тут це, чи у Вас це фраза на всі випадки життя?)

Зараз вже не час балакати птнпнх, зараз час діяти, а той хто досі балакає, не показує добрий приклад
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21.02.2023 15:10 Відповісти
через місяць дмб....
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21.02.2023 14:38 Відповісти
Там уже бесполезно к чему то взывать, система принятия решений в рф пошла в полный неконтролируемый разнос.
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21.02.2023 14:38 Відповісти
самое печальное, что Запад до сих пор этого не понял и продолжает играть в толерантность и демократию.
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21.02.2023 14:43 Відповісти
Всё так, иначе бы нам уже насыпали бы столько вооружения, что война закончилась бы еще летом, а так хрен пойми что происходит.
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21.02.2023 14:45 Відповісти
Ого) И откуда же вы такие беретесь))) Вам бы сначала научится пользоваться кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ на телевизоре, а не войны выигрывать по мановению волшебной палочки... Кому насыпать? КТО бы пользовался тем оружием? Мамкин шапкозакидатель... А потом даешь такому "герою" оружие, а он смотрит на него как баран на новые ворота, да не знает где переключить элементарный режим стрельбы... Да искренне удивляется почему прикладом по ***** прилетело...
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21.02.2023 15:37 Відповісти
Що ви хотіли цим сказати? Що не потрібно давати зброю, тому що потім доведеться навчитися нею користуватися? Це геніально. І дійсно, звідки ви такі беретеся...
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21.02.2023 16:02 Відповісти
Да, да... Сразу купить машину, а потом истерично искать гараж... Ничего в головах идиотов не изменилось... Ты СВОЕ ПРОСРАЛО, теперь хочешь и чужое туда же отправить??? На асфальте потренируйся.... А умные люди как то без твоих истерик разберутся...
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22.02.2023 00:19 Відповісти
Власним досвідом вирішили поділитись? Співчуваю
А розумні люди так, розберуться без вас, невдах-всепропальщиків.
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22.02.2023 07:44 Відповісти
"Умные люди" покуда разбирались, УГРОБИЛИ несколько ПЗ 2000... Хорошо хоть "неумные", предусмотрительно подстраховали, да кацапы не вынесли эти батареи... Я всепропальщик?)))) Или те кто ноют что им мало оружия ПОДАРИЛИ? Свое оружие в асфальт закатали, а теперь искренне удивляются, почему американцы с барского плеча оружия не насыпали))) Американцы насыпают именно столько сколько позволяет логистика и обученный персонал... Насыпать просто, чтобы кацапы это разбомбили ракетными ударами, никто не будет....
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22.02.2023 09:17 Відповісти
Ви розумієте різницю між поставками нових видів озброєнь, які дійсно потрібно прискіпливо вивчати, освоювати та забезпечувати всім необхідним (тут я з вами цілком згоден) і поставкою *********** до того, що вже давно і грамотно використовується? Ніхто не каже - дайте нам авіаносець! Просять снаряди та міни, яких критично не вистачає.
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22.02.2023 09:34 Відповісти
А вы внимательно коменты выше прочли? Там войну еще прошлым летом хотели выиграть... А насчет снарядов и мин... А вы не задумывались, что их просто уже физически нет... Выгребают где только можно... Сейчас возят со складов в Израиле, Саудовской Аравии и Пакистана.... А производство только раскручивается... Именно для такого темпа войны.... И насчет мин... Где НАШИ? Это то что можно штамповать МИЛЛИОНАМИ самим... Тоже самое и со снарядами совковых калибров... Ладно там 155 калибр, технологии и т.д. А эти бери и штампуй.. Главное организовать... Но ведь проще быть попрошайкой, кого то обвинять и не заморачиваться....
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22.02.2023 10:05 Відповісти
Уважно перечитайте свій перший коментар, і мою відповідь на нього. Це все, що я хотів сказати.
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22.02.2023 10:30 Відповісти
И что я в нем сказал? Только о том, на любую "железяку", в том числе и оружие, нужно сначала учится, а потом уже пользовать по назначению... А не привезти его, и покуда все будут вокруг него танцы с бубнами кружить(учится), кацапы "вынесут" его... Не более... Есть алгоритм действий... И вот прочтите этот алгоритм в том своем коменте)
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22.02.2023 10:57 Відповісти
Сподіваюся це така тактика, присипляють увагу ведмедя перед тим, як його заколоти.
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21.02.2023 15:16 Відповісти
Нема країни - нема проблеми.
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21.02.2023 14:39 Відповісти
Глупо жалеть о договоре который никто не выполнял.
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21.02.2023 14:40 Відповісти
ночной удар по Харькову.... в Харькове было тихо..., по крайней мере, я ничего не слышал.....
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21.02.2023 14:40 Відповісти
Новые ракеты с китайской начинкой соскучились по дому и повернули в сторону востока.
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21.02.2023 15:20 Відповісти
Бєднєнькіє уZZкіє! Чєм можем памочЪ? Евакуіровать в Чорнобаївку?
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21.02.2023 17:11 Відповісти
Досить вже в черговий раз до чогось там ЗАКЛИКАТИ кривавого луб'янського вибл*дка. Потрібно не ЗАКЛИКАТИ, а ВИМАГАТИ. А на самого вибл*дка пора починати офіційне полювання з метою припинення нескінченних вбивств та судебного процесу за тисячі скоєних злочинів...
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21.02.2023 14:41 Відповісти
Что они постоянно ,то закликають,то турбуются то щесь ЩО? Да плевали *********** на все ваши заклики. Неужели до сих пор не вняли это западные деячи. Может пора действовать на опережение ,пока трагедии не случилось всемирного масштаба? то турбуются турбуются, скорее за бало своё ,которое кацапы отстёгивают.
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21.02.2023 14:42 Відповісти
Біда у тому, що вони можуть від переляку наробити дурниць...
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21.02.2023 14:55 Відповісти
Хто саме?
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21.02.2023 15:00 Відповісти
Партнери...
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21.02.2023 16:13 Відповісти
До цього все йшло. Треба було бити ***** по руках в 2008 та 2014. Засцяли - тепер як йде, так йде...
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21.02.2023 14:44 Відповісти
рашка вийшла з договору тому,щоб ніхто не взнав,що ядернї зброї вже немає...
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21.02.2023 14:44 Відповісти
Знову ''плач Ярославни''. *уйло в труні бачив ваші ''заклики''!
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21.02.2023 14:47 Відповісти
А системы контроля и не было. Что Столтерберг скажет о системе сухого хранения стратегических ракет в Рашке не на позициях, а не известно где?
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21.02.2023 14:52 Відповісти
Надо разворачивать ОМП. От ядерного до биологического. Так, посмотрим:
1. Ядерное стратегическое,
2. Ядерное тактическое разных видов (ракеты воздух-земля, земля-земля, арт-снаряды и т.д.)
3. Химическое, биологического воздействия (нервно-паралитические вещества, иприт, зарин и производные)
4. Химическое, химического воздействия (напалм и производные)
5. Бактериологическое (модифицированные возбудители оспы, холеры, бубонной чумы и т.д.)
6. Биологическое (генно-модифицированные вредители растительного мира - они в прямом смысле превращают эко-систему в выжженную пустыню).
Кремлевское хйло решило взять на понт. Вызов принят. Володя, планету вдребезги? Да не вопрос!
Если ООН, как представитель человечества не смогла остановить психопата в кремле, то проект "человечество" считать неудачным и его необходимо прекратить.
Побочный продукт в виде несколько млрд особей - утилизировать.
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21.02.2023 14:56 Відповісти
Рішуче закликає...Кого? До чого? Довбой@б.
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21.02.2023 14:57 Відповісти
Вы сами столько лет закликали его, панькались с ним, всё думали договориться с ним, когда нужно было жестко реагировать еще на агрессию против Грузии, страну, которая сотрудничала и стремилась в НАТО. Теперь взрастили северокорейского пончика в 10 степени, который окуклил страну, одебилил население и заручился экономической поддержкой китайской гниды.
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21.02.2023 15:01 Відповісти
Хай і надалі тягнуть кота за я..ця...Треба було завчасно постачати те, що нам було необхідно для швидкої перемоги, а не давати пу можливості поставити рашу на війскові рейки, та домовлятися з Китаєм,...
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21.02.2023 15:04 Відповісти
Та прокиньтеся вже! ***** злетіло з катушок, його або ви нейтралізуєте, або він таки запустить якусь іржаву ракету з ЯО. Він же здурів і в неадекваті, невже не очевидно?
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21.02.2023 15:26 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3379403-kraini-adernoi-patirki-vistupili-zi-spilnou-zaavou.html https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3379403-kraini-adernoi-patirki-vistupili-zi-spilnou-zaavou.html

тепер всіх беруть "на понт" типова поведінка гопників з на росії. ніхто (інші заявники) не дасть їм плюндрувати планету
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21.02.2023 17:45 Відповісти
нагадую події: союзники знали про наступ, попередили, вище керівництво України теж знало. підарасти та підарастки почали повідомляти рідним залишити Україну.
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21.02.2023 17:48 Відповісти
єрефія просто "перднула", а вже всі засцяли. Папа Римській вже давно повідомив 3 світова - розпочалась. можливості та "бабки" Ватикану та католицькіх країн уявляєте? обмін ядерними ударами був? варіант з "Термінатору" не буде. Західний світ ламає через коліно (Україна) підарастів і підарасток з на єреф
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21.02.2023 17:54 Відповісти
Теперь НАТО должно удвоить усилия любой ценой избежатния прямого конфликта с рашкой.
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21.02.2023 20:43 Відповісти
 
 