Столтенберг про рішення РФ щодо стратегічного наступального озброєння: Архітектуру контролю зруйновано
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Я шкодую про сьогоднішнє рішення Росії призупинити свою участь у договорі New START", - сказав Столтенберг.
Він нагадав, що в останні роки Росія порушувала ключові угоди щодо контролю за озброєннями.
"Сьогоднішнім рішенням щодо договору про СНО вся архітектура контролю за озброєннями зруйнована. Я рішуче закликаю Росію переглянути її рішення і поважати існуючі домовленості", - наголосив Столтенберг.
Нагадаємо, сьогодні Путін заявив, що Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння.
Топ коментарі
+18 Женя-Женя
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+15 VinsenTuaVega
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+15 wittmann1980
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Зараз вже не час балакати птнпнх, зараз час діяти, а той хто досі балакає, не показує добрий приклад
А розумні люди так, розберуться без вас, невдах-всепропальщиків.
1. Ядерное стратегическое,
2. Ядерное тактическое разных видов (ракеты воздух-земля, земля-земля, арт-снаряды и т.д.)
3. Химическое, биологического воздействия (нервно-паралитические вещества, иприт, зарин и производные)
4. Химическое, химического воздействия (напалм и производные)
5. Бактериологическое (модифицированные возбудители оспы, холеры, бубонной чумы и т.д.)
6. Биологическое (генно-модифицированные вредители растительного мира - они в прямом смысле превращают эко-систему в выжженную пустыню).
Кремлевское хйло решило взять на понт. Вызов принят. Володя, планету вдребезги? Да не вопрос!
Если ООН, как представитель человечества не смогла остановить психопата в кремле, то проект "человечество" считать неудачным и его необходимо прекратить.
Побочный продукт в виде несколько млрд особей - утилизировать.
тепер всіх беруть "на понт" типова поведінка гопників з на росії. ніхто (інші заявники) не дасть їм плюндрувати планету