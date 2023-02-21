Столтенберг про рішення РФ щодо стратегічного наступального озброєння: Архітектуру контролю зруйновано

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я шкодую про сьогоднішнє рішення Росії призупинити свою участь у договорі New START", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що в останні роки Росія порушувала ключові угоди щодо контролю за озброєннями.

"Сьогоднішнім рішенням щодо договору про СНО вся архітектура контролю за озброєннями зруйнована. Я рішуче закликаю Росію переглянути її рішення і поважати існуючі домовленості", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні Путін заявив, що Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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