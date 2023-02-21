Трасс закликала Британію якнайшвидше передати Україні винищувачі
Колишня прем’єрка Великої Британії Ліз Трасс вважає, що її країна могла зробити більше для того, щоб протистояти Росії ще до її вторгнення на територію України.
Про це інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Politico.
Як зазначається, під час виступу в Палаті громад Трасс закликала парламентарів не зволікати з військовою допомогою Україні.
"Ми були самовдоволені свободою та демократією після холодної війни. Нам сказали, що це кінець історії, що свобода та демократія гарантовані, і що ми можемо продовжувати жити своїм життям, не турбуючись про те, що може статися", - заявила Трасс.
Колишня прем'єрка наголосила, що Британія повинна зробити усе можливе, щоб Україна якнайшвидше перемогла у війні, зокрема передати українським воїнам винищувачі.
На думку Трасс, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення через те, що не вірив у протидію з боку Заходу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
***** ЙДИ ЗА СВІЙ ПОРЕБРИК.