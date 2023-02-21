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Трасс закликала Британію якнайшвидше передати Україні винищувачі

трасс

Колишня прем’єрка Великої Британії Ліз Трасс вважає, що її країна могла зробити більше для того, щоб протистояти Росії ще до її вторгнення на територію України.

Про це інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Politico.

Як зазначається, під час виступу в Палаті громад Трасс закликала парламентарів не зволікати з військовою допомогою Україні.

"Ми були самовдоволені свободою та демократією після холодної війни. Нам сказали, що це кінець історії, що свобода та демократія гарантовані, і що ми можемо продовжувати жити своїм життям, не турбуючись про те, що може статися", - заявила Трасс.

Колишня прем'єрка наголосила, що Британія повинна зробити усе можливе, щоб Україна якнайшвидше перемогла у війні, зокрема передати українським воїнам винищувачі.

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На думку Трасс, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення через те, що не вірив у протидію з боку Заходу.

Автор: 

Велика Британія (5610) літак (2919) Україна (5921) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+15
Штамп про "не на посаді" - це не про неї. Трасс завжди підтримувала Україну.
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21.02.2023 14:54
+11
у ТЕБЯ ВОПРОС К УКРАИНЦАМ? Реєстрація: 21 лютого 2023
***** ЙДИ ЗА СВІЙ ПОРЕБРИК.
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21.02.2023 14:52
+5
Озвучували, і ще не такі! Просто термін її правління був дуже короткий. Англійські "воші' постарались. В них такого "добра" теж хватає.
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21.02.2023 15:00
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Чомусь таке ''прозріння'' виникає,коли вже не на посаді знаходяться.А чому це не було зроблено тоді,коли при владі сама була, і сама могла рішення прийняти???
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21.02.2023 14:49 Відповісти
Она была пару месяцев, и ей было далеко не до Украины, своих трабл хватало
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21.02.2023 14:52 Відповісти
Штамп про "не на посаді" - це не про неї. Трасс завжди підтримувала Україну.
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21.02.2023 14:54 Відповісти
Якщо будемо ''отаке'' вибирати то ми ''таке і создадім''!
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21.02.2023 14:52 Відповісти
у ТЕБЯ ВОПРОС К УКРАИНЦАМ? Реєстрація: 21 лютого 2023
***** ЙДИ ЗА СВІЙ ПОРЕБРИК.
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21.02.2023 14:52 Відповісти
Классная идиллия, но оторванная от реальности
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21.02.2023 14:53 Відповісти
тобі що до того?
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21.02.2023 14:54 Відповісти
ты ...\это понятно...?\
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21.02.2023 14:57 Відповісти
иди на путина малоросс...
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21.02.2023 15:14 Відповісти
да ты гандон даже не малоросс - ты обычный свинорыл...!\так как новость о истребителях - а ты пытаешься здесь своей жопой вилять...\
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21.02.2023 15:21 Відповісти
Яка мудра жінка! Прямо в душу глянула. Вовка і так від валізи не відходив, а тепер, схоже, на ній і житиме.
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21.02.2023 14:50 Відповісти
ця "мудра жінка", будучи прем'єром, чогось такі мудрі речі не озвучувала...
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21.02.2023 14:52 Відповісти
Всі ми колись дорослішаємо. Краще пізно, ніж ніколи.
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21.02.2023 14:57 Відповісти
на мій погляд, це звичайний популізм. ця тітка наговорила і наробила дуже багато дурних і тупих речей, і врешті втекла з поста прем'єра.
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21.02.2023 15:05 Відповісти
Озвучували, і ще не такі! Просто термін її правління був дуже короткий. Англійські "воші' постарались. В них такого "добра" теж хватає.
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21.02.2023 15:00 Відповісти
За ті кілька місяців, що вона була на посаді, та з огляду на проблеми в середині ЇЇ країни? Навколо України світ не крутиться, на жаль.
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21.02.2023 15:09 Відповісти
я якраз про те, що вона чудила всередині країни з налогами та фінансами, за зовнішню політику взагалі не згадував, хоча там теж мрак.
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21.02.2023 15:14 Відповісти
Раньше озабоченности потом призывы и обещания
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21.02.2023 15:02 Відповісти
Тому, що запустили росіян з валізами, а потім самольтами корупційних нафто і газових грошей((((
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21.02.2023 18:00 Відповісти
Наш человек.
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22.02.2023 04:43 Відповісти
 
 