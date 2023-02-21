Візит Байдена до Києва - передвісник більш прямого протистояння з Путіним, - NYT
Візит президента США Джо Байдена до Києва символізує російську провальну спробу захопити українську столицю.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це пише The New York Times.
Автори матеріалу зазначають, що війна в Україні вирішить, чи створений Заходом глобальний порядок насправді зможе витримати нові виклики, які кидають Москва і Пекін.
"Але все більше вона перетворюється на змагання двох пристарілих воїнів Холодної війни, одному з яких 70 років, а іншому щойно виповнилося 80. Вони кружляли один навколо одного роками, а тепер беруть участь у всьому крім прямого бою", - пише видання.
Автори зазначають, що у своїй промові Путін заявить про "захист Росії від захоплення силами НАТО" та виставить свою війну як битву за повернення "російських історичних земель".
Байден в Польщі заявить про те, про що він вже сказав в Києві в понеділок. Що в битві між демократією і автократією перша стала переможцем під час першого року війни, яка обіцяє затягнутися на довго.
"Таємна природа візиту в Київ і абсолютно різні погляди на світ, викладені в промовах, підкреслять, на скільки битва між цими двома чоловіками нагадує саме те, чого Байден, за його словами, хотів уникнути: повторення найгірших днів Холодної війни", - пише New York Times, додаючи, що паралель все ж не точна.
Видання зазначає, що у Байдена є окремі суперечки з китайським лідером Сі Цзіньпіном через розвідку, технології, нарощення китайських військових сил і Тайвань. Але його конфлікт з Путіним - це більш пряме, глибоке і особисте протистояння між лідерами супердержав з часів Джона Кеннеді і Микити Хрущова. Хоча навіть під час Карибської кризи 1962 року лідери США і СРСР листувалися і шукали вихід. Зрештою, вони його знайшли.
21 місяць тому у Женеві, коли відбулася єдина зустріч Байдена і Путіна з моменту початку роботи американського президента. Путін похвалив Байдена як "дуже врівноваженого професіонала", назвавши його також "дуже досвідченим". Байден теж підіграв егоїзму Путіна, назвавши США і Росію "двома великими державами", пише видання.
Байден і Путін кілька разів розмовляли за допомогою відеозв’язку. Востаннє це сталося 12 лютого 2022 року. Тоді американський президент попередив, що якщо Путін "натисне на гачок" і накаже своїм військам біля кордону України вторгнутися, "Росія швидко заплатить високу ціну". Помічник Байдена, який був свідком цієї розмови, сказав, що Путін "знизав плечима, ніби ми вже це чули", і заперечив, що планує військові дії.
З того часу лідери США і Росії не розмовляли. І всі переговори, які були запущені після Женеви, були припинені.
"І попри всі позитивні враження від візиту Байдена в Київ у понеділок, Зеленський навряд чи вирішив, що американський президент поспішає в потрібному темпі. Байден все ще занепокоєний, що передача винищувачів F-16 і далекобійних ракет, про які просить Зеленський, може спровокувати більш широкий і більш прямий конфлікт з Росією. Тому що така зброя може дотягнутися далеко вглиб російської території. А це може підштовхнути Путіна відновити свої погрози застосувати тактичну ядерну зброю", - зазначають автори матеріалу.
Також журналісти зазначають, що навряд чи візит Байдена вплинув на промову Путіна, яка була написана за довго до несподіваної поїздки американського президента.
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"Сообщим мы вам некоторые детали, которые ОП всячески пытается скрыть.
Во-первых, визит Джо Байдена в Киев к президенту Зеленскому, администрация которого в свое время против Байдена инициировала уголовные дела, состоялась не благодаря взаимодействию Байдена с Салливаном (как рассказывает ОП), а благодаря Петру Порошенко. Дело в том, что именно Офис президента Зеленского всячески пытался затащить Байдена в Киев во время его европейского вояжа. И стабильно из Белого дома отвечали, что мол, они подумают. И вот когда ситуация зашла в тупик, Офис Зеленского обратился к екс-президенту и попросил его посодействовать. Мол, политическая конкуренция сама собой, но тут ведь об интересах Украины речь! Порошенко помог.
Во-вторых, визит Байдена так старательно обставили как личный триумф Зеленского, читайте - Ермака, что "забыли" пригласить в Мариинский дворец главкома Залужного. Благо, Залужный в это время вел серьезные переговоры со своими американскими коллегами. Занят был, не нашел генерал времени на Байдена. Разве не понятно?
В-третьих. Байден привез Зеленскому не только подарочки в виде расширенной американской помощи. Во время переговоров Байден акцентировал внимание на трех важнейших для Украины реформах, т е на антикорупционной, на реформе правосудия и реформе корпоративного управления. Все три реформы, это удар под дых Зеленскому. Антикорупционная реформа? Это после того как ОП откровенно отмазала от отвественности Трухина, Юрченко и Татарова, и объявила российскими агентами всех кто заявлял о корупции в ведомстве Резникова. Реформа правосудия? Привет Конституционному суду, глава которого недавно выиграл тяжбу против ОП в Верховном суде Украины. Корпоративное управление? Но именно Офис Зеленского уничтожил корпоративное упревление в "Укрзализнице" и в "Нафтогазе". О чем говорил Зеленскому Байден? Очевидно, он выдвигал претензии. И требовал от Зеленского выполнения "работы над ошибками" - согласно списка.
Реальность такова. О том что заокеанские партнеры недовольны наличием в ОП Ермака, в кабинетах на Печерском холме известно давно. Однако. Обстоятельства складываются так, что пока американцы предпочитают держать Ермака подконтролем и напрявлять в правильную сторону. Сие не означает, что влиянию Ермака ничего не грозит.
Татаров и Смирнов. Две наиболее одиозные личности в Офисе Ермака. Следите за ними. Уже сейчас им приходится сильно нервничать. Будут причины понервничать еще сильнее.
>Протистояння з путіним
>путін путін
Це війна російського народу, який повністю підтримує цю війну, а якщо і є якась критики то в дусі «пачєму нєт 69000 танкав, гдє ракєти, кто украл???».
Але США та ЄС бояться великої війни, і ще більше бояться організовувати суди над 100000000 російських вбивць, та можливого розвалу рф. Тому вони постійно намагаються відбілити нарот, та роблять усе щоб русня випадково не розвалилась.
что не устраивает что они за нас не воюют? ну так не они голосовали то за яныка то за зелю. потому война не у них а у нас, с чего им впрягаться полностью?
спасибо за то что дают. не нравится что дают - откажись и ищи в другом месте.
Анекдот для ЧМОбиков...
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷
На рівні сільських політічєскіх обозрєватєлей при 3-х літровій банці самогону - на пізньому разогрєвє. І той з NYT видав ту маячню за глас народа.
Примітивна версія історії: Ленін проти Ніколая №2, Сталін проти Гітлера,...
Черчілль... Той взагалі не зміг знайти собі пару і по черзі проти всіх... Навіть, поганка, інваліда Рузвельта спровокував... Хитра зараза...
А коли на пенсію витурили взагалі Железний занавес...
Все було путьом... якби не німці стіну в Берліні не повалили... Ага...то Горбачева купили...