Візит Байдена до Києва - передвісник більш прямого протистояння з Путіним, - NYT

Візит президента США Джо Байдена до Києва символізує російську провальну спробу захопити українську столицю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це пише The New York Times.

Автори матеріалу зазначають, що війна в Україні вирішить, чи створений Заходом глобальний порядок насправді зможе витримати нові виклики, які кидають Москва і Пекін.

"Але все більше вона перетворюється на змагання двох пристарілих воїнів Холодної війни, одному з яких 70 років, а іншому щойно виповнилося 80. Вони кружляли один навколо одного роками, а тепер беруть участь у всьому крім прямого бою", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Салліван розповів деталі переговорів Байдена і Зеленського: Ситуація на фронті, допомога Україні, енергетика та формула миру

Автори зазначають, що у своїй промові Путін заявить про "захист Росії від захоплення силами НАТО" та виставить свою війну як битву за повернення "російських історичних земель".

Байден в Польщі заявить про те, про що він вже сказав в Києві в понеділок. Що в битві між демократією і автократією перша стала переможцем під час першого року війни, яка обіцяє затягнутися на довго.

"Таємна природа візиту в Київ і абсолютно різні погляди на світ, викладені в промовах, підкреслять, на скільки битва між цими двома чоловіками нагадує саме те, чого Байден, за його словами, хотів уникнути: повторення найгірших днів Холодної війни", - пише New York Times, додаючи, що паралель все ж не точна.

Видання зазначає, що у Байдена є окремі суперечки з китайським лідером Сі Цзіньпіном через розвідку, технології, нарощення китайських військових сил і Тайвань. Але його конфлікт з Путіним - це більш пряме, глибоке і особисте протистояння між лідерами супердержав з часів Джона Кеннеді і Микити Хрущова. Хоча навіть під час Карибської кризи 1962 року лідери США і СРСР листувалися і шукали вихід. Зрештою, вони його знайшли.

21 місяць тому у Женеві, коли відбулася єдина зустріч Байдена і Путіна з моменту початку роботи американського президента. Путін похвалив Байдена як "дуже врівноваженого професіонала", назвавши його також "дуже досвідченим". Байден теж підіграв егоїзму Путіна, назвавши США і Росію "двома великими державами", пише видання.

Читайте: Візит Байдена до Києва розхитає опонентів та "нейтральних", - Кулеба

Байден і Путін кілька разів розмовляли за допомогою відеозв’язку. Востаннє це сталося 12 лютого 2022 року. Тоді американський президент попередив, що якщо Путін "натисне на гачок" і накаже своїм військам біля кордону України вторгнутися, "Росія швидко заплатить високу ціну". Помічник Байдена, який був свідком цієї розмови, сказав, що Путін "знизав плечима, ніби ми вже це чули", і заперечив, що планує військові дії.

З того часу лідери США і Росії не розмовляли. І всі переговори, які були запущені після Женеви, були припинені.

"І попри всі позитивні враження від візиту Байдена в Київ у понеділок, Зеленський навряд чи вирішив, що американський президент поспішає в потрібному темпі. Байден все ще занепокоєний, що передача винищувачів F-16 і далекобійних ракет, про які просить Зеленський, може спровокувати більш широкий і більш прямий конфлікт з Росією. Тому що така зброя може дотягнутися далеко вглиб російської території. А це може підштовхнути Путіна відновити свої погрози застосувати тактичну ядерну зброю", - зазначають автори матеріалу.

Також журналісти зазначають, що навряд чи візит Байдена вплинув на промову Путіна, яка була написана за довго до несподіваної поїздки американського президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Байдена в Україну не є екстраординарною подією для РФ, - Пєсков